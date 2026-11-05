Οι τιμές ενέργειας υποχωρούν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ

Η αγορά ενέργειας καταγράφει σημαντική πτώση στις τιμές του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου, στον απόηχο των αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Το πετρέλαιο τύπου Brent έχει υποχωρήσει κάτω από τα 94 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου έχουν πέσει κάτω από τα 85 ευρώ ανά MWh. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην επικράτηση των Δημοκρατικών, η οποία ενισχύει τις προσδοκίες για πιθανή αποκλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν.

Συνεχής υποχώρηση για το αργό πετρέλαιο

Η τιμή του αργού πετρελαίου συνεχίζει την πτωτική της πορεία, έχοντας ήδη σημειώσει «βουτιά» κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων. Συγκεκριμένα, το αργό πετρέλαιο τύπου Brent υποχώρησε κάτω και από τα 94 δολάρια ανά βαρέλι κατά τις συναλλαγές της Πέμπτης, 5 Νοεμβρίου 2026. Η πτώση αυτή διεύρυνε την ήδη σημαντική μείωση της τάξης του 9% που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν τις τιμές του Brent στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών, αμέσως μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ. Συνολικά, το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο έχει καταγράψει υποχώρηση περίπου 17% από την αρχή της τρέχουσας εβδομάδας, σηματοδοτώντας μια αξιοσημείωτη μεταβολή στην αγορά.

Πτώση και στα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου

Παράλληλα με το πετρέλαιο, και οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη κινούνται σε πτωτική τροχιά. Την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, οι τιμές υποχώρησαν κάτω από τα 85 ευρώ ανά MWh. Αυτή η εξέλιξη διεύρυνε τις απώλειες για την τρέχουσα εβδομάδα σε περίπου 17%, ακολουθώντας μια παρόμοια τάση με το αργό πετρέλαιο.

Η συγκεκριμένη πτώση οδήγησε τις τιμές του φυσικού αερίου στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον εβδομάδων. Η εξέλιξη αυτή αντικατοπτρίζει την αισιοδοξία που επικρατεί γύρω από τις διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο αντίκτυπος των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ φαίνεται να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην πτώση των τιμών ενέργειας. Η νίκη τους ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να αντιμετωπίσει αυξανόμενες πιέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών μετρίασε επίσης τις ανησυχίες για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή. Τα αποτελέσματα των εκλογών ενδέχεται να προσδώσουν στους Δημοκρατικούς μεγαλύτερη επιρροή στις κρατικές δαπάνες, κάτι που θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα του Προέδρου Τραμπ να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και πιέσεις για αποκλιμάκωση

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι οι Ρεπουμπλικάνοι υπέστησαν απώλειες στις εκλογές, αποδίδοντας ένα μεγάλο μέρος αυτών των απωλειών στην εν εξελίξει σύγκρουση. Επιπλέον, ο Πρόεδρος Τραμπ υπέδειξε την άνοδο των τιμών της βενζίνης ως βασικό παράγοντα που επηρέασε το εκλογικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για κλιμάκωση των στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Στο ίδιο πλαίσιο, ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών θα μπορούσε να περιορίσει τη στρατιωτική χρηματοδότηση για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα ασκήσει πιέσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μια πιο ήπια προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική.

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά ενέργειας

Πέρα από τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, άλλοι παράγοντες συντελούν στην πτώση των τιμών ενέργειας. Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά. Αυτή η αύξηση της προσφοράς υπερβαίνει τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση, δημιουργώντας συνθήκες πλεονάσματος.

Επιπλέον, η αισιοδοξία γύρω από τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παίζει σημαντικό ρόλο. Σε αυτό το πλαίσιο, το Κατάρ συνεχίζει να διαδραματίζει τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ των δύο πλευρών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των ελπίδων για μια ειρηνική διευθέτηση και, κατ' επέκταση, για σταθερότητα στις αγορές ενέργειας.

Με πληροφορίες από: Newsit