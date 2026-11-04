Ανάλυση των Financial Times: Τα πέντε λάθη που οδήγησαν στην εκλογική ήττα του Τραμπ

Οι Financial Times, σε ανάλυσή τους με τίτλο «Η μεγάλη ταπείνωση του Ντόναλντ Τραμπ», αποτυπώνουν τη συντριβή του Αμερικανού προέδρου και του κινήματος MAGA στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι οι ψηφοφόροι δεν περιορίστηκαν στη συνηθισμένη αποδοκιμασία ενός κυβερνώντος κόμματος, αλλά η απόρριψη επεκτάθηκε σε παραδοσιακά ρεπουμπλικανικά προπύργια, πλήττοντας υποψηφίους που είχαν ταυτιστεί με τον πρόεδρο. Πίσω από το εκλογικό αποτέλεσμα, διακρίνονται πέντε καθοριστικές πολιτικές αστοχίες.

Η πολιτική των δασμών και οι επιπτώσεις της

Η εμπορική πολιτική αποτέλεσε ένα από τα θεμέλια της πολιτικής ανόδου του Ντόναλντ Τραμπ. Από την πρώτη προεκλογική εκστρατεία του, το 2016, παρουσίαζε τους δασμούς ως το βασικό εργαλείο για την επιστροφή της βιομηχανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προστασία των Αμερικανών εργαζομένων από τον διεθνή ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ επιχείρησε να εφαρμόσει αυτή την πολιτική σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, επιβάλλοντας εμπορικούς περιορισμούς και ανατρέποντας ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί επί δεκαετίες.

Ωστόσο, το οικονομικό κόστος δεν περιορίστηκε στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Οι δασμοί επιβάρυναν επιχειρήσεις που εξαρτώνται από εισαγόμενες πρώτες ύλες και εξαρτήματα, αύξησαν την αβεβαιότητα στις εφοδιαστικές αλυσίδες και συνέβαλαν στην ανοδική πίεση των τιμών. Ιδιαίτερα στις αγροτικές πολιτείες, οι οποίες αποτελούν σημαντικό τμήμα της εκλογικής βάσης των Ρεπουμπλικανών, οι εμπορικές αντιπαραθέσεις δημιούργησαν πρόσθετα προβλήματα για παραγωγούς που εξαρτώνται από τις εξαγωγές. Μια πολιτική που είχε παρουσιαστεί ως μέσο οικονομικής προστασίας των Αμερικανών, μετατράπηκε έτσι σε πηγή πρόσθετης ανασφάλειας για αρκετούς από τους ανθρώπους στους οποίους απευθυνόταν.

Η αποτυχία αντιμετώπισης του κόστους ζωής

Το δεύτερο και ενδεχομένως σημαντικότερο λάθος ήταν η απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές διακηρύξεις περί οικονομικής επιτυχίας και στην πραγματικότητα που αντιμετώπιζαν τα αμερικανικά νοικοκυριά. Ο Τραμπ είχε επιστρέψει στον Λευκό Οίκο υποσχόμενος ότι θα περιόριζε τον πληθωρισμό, θα μείωνε τις τιμές και θα αποκαθιστούσε την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Στην πράξη, όμως, οι καταναλωτές συνέχισαν να αντιμετωπίζουν υψηλές τιμές σε βασικά αγαθά, αυξημένο κόστος στέγασης και πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η δυσαρέσκεια αυτή αποδείχθηκε καθοριστική στις ενδιάμεσες εκλογές. Οι μετεκλογικές έρευνες ανέδειξαν την οικονομία ως έναν από τους κύριους παράγοντες που επηρέασαν την ψήφο των πολιτών. Η αδυναμία της κυβέρνησης να μεταφράσει τις διακηρύξεις της σε απτά οφέλη για την καθημερινότητα των πολιτών συνέβαλε σημαντικά στην εκλογική αποδοκιμασία.

Άλλες καθοριστικές πολιτικές αστοχίες

Πέρα από την εμπορική πολιτική και την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, οι Financial Times επισημαίνουν τρεις ακόμα καθοριστικές πολιτικές αστοχίες. Μία από αυτές ήταν η εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν, ένα ζήτημα που φαίνεται να επηρέασε την κοινή γνώμη και να δημιούργησε πρόσθετες εντάσεις.

Επιπλέον, η προσωπική παρέμβαση του Τραμπ στην επιλογή υποψηφίων θεωρείται ένα ακόμα λάθος. Η επιμονή του σε συγκεκριμένους υποψηφίους, οι οποίοι δεν κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων, αποδείχθηκε επιζήμια για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Τέλος, η εφημερίδα αναφέρει την ολοένα μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στην αντισυστημική ρητορική του κινήματος M.A.G.A. και στην εικόνα της ίδιας της κυβέρνησης, δημιουργώντας μια αντίφαση που δεν μπόρεσε να πείσει το εκλογικό σώμα.

Η ευρύτερη εικόνα της εκλογικής απόρριψης

Η ανάλυση των Financial Times υπογραμμίζει ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν μια απλή αποδοκιμασία του κυβερνώντος κόμματος, όπως συνηθίζεται στις ενδιάμεσες εκλογές. Αντιθέτως, οι ψηφοφόροι επέλεξαν να απορρίψουν ευρύτερα την πολιτική κατεύθυνση και τους υποψηφίους που συνδέονταν άμεσα με τον πρόεδρο Τραμπ.

Αυτή η απόρριψη ήταν εμφανής ακόμα και σε περιοχές που παραδοσιακά αποτελούν προπύργια των Ρεπουμπλικανών, δείχνοντας μια βαθύτερη δυσαρέσκεια και μια μετατόπιση στις προτιμήσεις του εκλογικού σώματος. Η «μεγάλη ταπείνωση» του Ντόναλντ Τραμπ, όπως την περιγράφει η εφημερίδα, αντικατοπτρίζει το σύνολο αυτών των πολιτικών αστοχιών και την απήχησή τους στην αμερικανική κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Topontiki