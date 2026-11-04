Ένα νέο σκάνδαλο διαφθοράς έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών, με επίκεντρο την Αναπτυξιακή Εύβοιας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέρος των κονδυλίων που διοχετεύθηκαν από την αναπτυξιακή εταιρεία, με σκοπό την ανασυγκρότηση της περιοχής μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αγορά σκαφών αναψυχής και άλλων ειδών πολυτελείας. Συγκεκριμένα, 21 φερόμενοι επενδυτές βρίσκονται στο στόχαστρο της έρευνας, καθώς έλαβαν χρηματοδότηση για την αγορά σκαφών, δηλώνοντας την ίδια έδρα.

Οι χρηματοδοτήσεις για σκάφη αναψυχής

Η Αναπτυξιακή Εύβοιας, μια εταιρεία που είχε ως κύριο σκοπό τη διοχέτευση κονδυλίων για την ανασυγκρότηση της περιοχής μετά τις μεγάλες πυρκαγιές, φέρεται να ενέκρινε χρηματοδοτήσεις που κατέληξαν στην αγορά σκαφών αναψυχής. Οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις, άγγιξαν το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 450.000 ευρώ ανά περίπτωση, ποσό που προκαλεί ερωτήματα για τη συμβατότητά του με τους αρχικούς στόχους του προγράμματος.

Στο επίκεντρο της έρευνας έχουν μπει 21 φερόμενοι επενδυτές, οι οποίοι έλαβαν αυτά τα κονδύλια. Ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται είναι το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι επενδυτές δήλωναν την ίδια εταιρική έδρα. Αυτή η συνθήκη έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια των διαδικασιών και την ορθότητα των εγκρίσεων.

Περίεργες εγκρίσεις και αναδρομικές χρηματοδοτήσεις

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ορισμένοι επιχειρηματίες χρηματοδοτήθηκαν αναδρομικά για την αγορά σκαφών. Συγκεκριμένα, έλαβαν χρήματα για σκάφη που είχαν ήδη αποκτήσει το 2022, παρόλο που το πρόγραμμα χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Εύβοιας ξεκίνησε να λειτουργεί και να δέχεται αιτήσεις το 2023. Αυτή η χρονική αναντιστοιχία αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία που εξετάζουν οι αρχές, αναζητώντας απαντήσεις για το πώς ήταν δυνατόν να εγκριθούν τέτοιες αιτήσεις.

Επιπλέον, η έρευνα ανέδειξε μια διπλή αντιμετώπιση στις αιτήσεις. Ενώ 11 εταιρείες είδαν τις αιτήσεις τους να απορρίπτονται ρητά επειδή δήλωναν την ίδια εταιρική έδρα, σε άλλες 21 περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι δήλωναν την ίδια ακριβώς συνθήκη της κοινής έδρας, η χρηματοδότηση εγκρίθηκε κανονικά. Αυτή η ασυνέπεια στα κριτήρια επιλογής και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων έχει δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αντικειμενικότητα των διαδικασιών.

Ταυτόσημα επιχειρηματικά σχέδια

Ένα ακόμη στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες για προσχεδιασμένη δράση είναι το γεγονός ότι σε αρκετές από τις εγκεκριμένες περιπτώσεις, τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβλήθηκαν στην Αναπτυξιακή Εύβοιας ήταν ταυτόσημα. Αυτή η ομοιότητα στα σχέδια υποδηλώνει έλλειψη πρωτοτυπίας ή πραγματικής, ξεχωριστής επενδυτικής πρόθεσης πίσω από τις αιτήσεις, και θέτει υπό αμφισβήτηση την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε.

Η ταυτότητα των επιχειρηματικών σχεδίων, σε συνδυασμό με την κοινή έδρα των επενδυτών και τις αναδρομικές εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων, συνθέτουν ένα περίπλοκο παζλ. Οι αρχές προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν όλα αυτά τα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώσουν το εύρος και τη φύση του φερόμενου σκανδάλου διαφθοράς που αφορά τη διαχείριση των κονδυλίων για την ανασυγκρότηση της Εύβοιας.

Το μικροσκόπιο των αρχών

Οι αρμόδιες αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο τους τους 21 φερόμενους επενδυτές, εξετάζοντας με λεπτομέρεια κάθε πτυχή των αιτήσεων και των χρηματοδοτήσεων που έλαβαν από την Αναπτυξιακή Εύβοιας. Η έρευνα επικεντρώνεται στο πώς ακριβώς διατέθηκαν τα κονδύλια και αν αυτά εξυπηρέτησαν τον αρχικό και δηλωμένο σκοπό της ανασυγκρότησης της πληγείσας από τις πυρκαγιές περιοχής, ή αν εκτράπηκαν σε άλλες χρήσεις.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στην προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης δημόσιων πόρων. Αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και διαφάνεια στη διαχείριση κονδυλίων, ειδικά όταν αυτά προορίζονται για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και την υποστήριξη περιοχών που έχουν πληγεί από καταστροφές.

Με πληροφορίες από: Topontiki