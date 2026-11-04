«Δεν μπορείς να αγοράσεις την ψήφο»: Το μήνυμα Μητσοτάκη στον Έλον Μασκ για τα 440 εκατ. δολάρια και τις εκλογές στο Τέξας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια συζήτηση που επικεντρώθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογική ισχύ και την αναγκαιότητα κρατικής παρέμβασης, βρήκε την ευκαιρία να απευθύνει ένα σαφές μήνυμα στον Έλον Μασκ. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε την προσπάθεια του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο να επηρεάσει την εκλογική αναμέτρηση στο Τέξας, θέτοντας το ζήτημα της οικονομικής ισχύος και της επιρροής της στην πολιτική ζωή. Τόνισε ότι, παρά τα χρήματα που δαπανήθηκαν, η συγκεκριμένη προσπάθεια δεν απέδωσε, στέλνοντας ένα μήνυμα για την ανεξαρτησία της εκλογικής διαδικασίας.

Ο διάλογος για την τεχνολογική ισχύ και την τεχνητή νοημοσύνη

Η αναφορά του πρωθυπουργού έγινε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της έκθεσης «People Power». Εκεί, η συζήτηση στράφηκε στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στη σύγχρονη εποχή, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις και τις προκλήσεις που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνομιλώντας με τον διεθνούς φήμης φωτογράφο Platon, υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη για θεσμική και κρατική ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Η συζήτηση αυτή ανέδειξε την πολυπλοκότητα των ζητημάτων που προκύπτουν από την ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών αιχμής.

Το ερώτημα για τη συγκέντρωση εξουσίας

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, ο πρωθυπουργός έθεσε ένα ευρύτερο και ουσιαστικό ερώτημα. Διερωτήθηκε σχετικά με το πόση δύναμη είναι δυνατόν να συγκεντρώνεται στα χέρια των ατόμων που αναπτύσσουν τεχνολογίες με τόσο τεράστιες δυνατότητες και επιρροή.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έθιξε το ζήτημα της λογοδοσίας αυτών των προσώπων. Η ερώτηση αυτή υπογράμμισε την ανάγκη για διαφάνεια και υπευθυνότητα στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης, ιδίως όταν αυτή αφορά συστήματα με ευρεία κοινωνική επίδραση.

Το παράδειγμα του Έλον Μασκ και των εκλογών στο Τέξας

Για να καταστήσει πιο σαφές το σημείο του σχετικά με τη σχέση οικονομικής ισχύος και πολιτικής επιρροής, ο πρωθυπουργός έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση του Έλον Μασκ. Αναφέρθηκε στα εκατομμύρια δολάρια που, σύμφωνα με την αναφορά του, διέθεσε ο κ. Μασκ.

Ο σκοπός αυτής της δαπάνης, όπως σημειώθηκε, ήταν η προσπάθεια να επηρεαστεί η εκλογική μάχη που διεξήχθη στην πολιτεία του Τέξας. Το παράδειγμα αυτό χρησιμοποιήθηκε για να αναδείξει τις πιθανές προεκτάσεις της οικονομικής δύναμης στις δημοκρατικές διαδικασίες.

Η δήλωση του πρωθυπουργού για τα 440 εκατ. δολάρια

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διερωτήθηκε δημόσια: «Είναι σωστό, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο να ξοδεύει 440 εκατ. δολάρια για να επηρεάσει μία εκλογική κούρσα στο Τέξας;». Με αυτή την ερώτηση, ο πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα της ηθικής και της δεοντολογίας σε σχέση με την παρέμβαση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων στις εκλογικές διαδικασίες.

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας την έκβαση της συγκεκριμένης προσπάθειας του Έλον Μασκ, ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Αυτό έγινε στην πραγματικότητα και δεν έπιασε. Και αυτό είναι καλό.» Αυτή η δήλωση υπογράμμισε την αποτυχία της προσπάθειας να επηρεαστεί το εκλογικό αποτέλεσμα μέσω οικονομικών μέσων.

Το μήνυμα για την ανεξαρτησία της ψήφου

Ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε το μήνυμά του με μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σχετικά με την ανεξαρτησία της ψήφου και την αδυναμία της να αγοραστεί. «Δεν μπορείς να αγοράσεις τις εκλογές όσο πλούσιος και να είσαι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η φράση αυτή αποτελεί μια ισχυρή δήλωση υπέρ της ακεραιότητας των δημοκρατικών διαδικασιών και της προστασίας της λαϊκής βούλησης από εξωτερικές παρεμβάσεις, ανεξαρτήτως της οικονομικής ισχύος των εμπλεκόμενων μερών.

Με πληροφορίες από: Topontiki