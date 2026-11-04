Το «στραπάτσο» του Έλον Μασκ στις ενδιάμεσες εκλογές και τα αμφίβολα σχέδια στο Τέξας

Ο Έλον Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας και Ρεπουμπλικανός μεγαλοδωρητής, αναδείχθηκε ως ένας από τους βασικούς χαμένους της βραδιάς των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τις τεράστιες οικονομικές του δαπάνες, οι υποψήφιοι που προτίμησε σε όλη τη χώρα δεν κατάφεραν να κερδίσουν τις εκλογές τους, οδηγώντας σε ένα σημαντικό «στραπάτσο» για τον ίδιο. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θέτει σε αμφισβήτηση και τα φιλόδοξα σχέδιά του για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στην πολιτεία του Τέξας.

Μεγάλες απώλειες για τον Έλον Μασκ στις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Έλον Μασκ δαπάνησε ένα πρωτοφανές ποσό, περίπου 446 εκατομμύρια δολάρια, για να ενισχύσει τους υποψηφίους της επιλογής του. Αυτό το ποσό αποτελεί τη μεγαλύτερη δαπάνη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ένας μη υποψήφιος σε εκλογές. Από το συνολικό αυτό ποσό, πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια κατευθύνθηκαν σε προσπάθειες που σχετίζονταν ειδικότερα με την πολιτεία του Τέξας.

Παρόλα αυτά, η επένδυση αυτή δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι υποψήφιοι που υποστήριξε ο Μασκ «βυθίστηκαν» σχεδόν παντού, σημειώνοντας ήττες σε κρίσιμες αναμετρήσεις. Η αποτυχία αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική οπισθοδρόμηση για τον δισεκατομμυριούχο, ο οποίος είχε εκφράσει ανοιχτά τις προτιμήσεις του.

Οι υποψήφιοι που δεν κατάφεραν να εκλεγούν

Μεταξύ των υποψηφίων που δεν κατάφεραν να κερδίσουν τις εκλογές τους, συγκαταλέγεται ο Κεν Πάξτον στην κούρσα για τη Γερουσία του Τέξας. Ο Πάξτον ήταν ένας από τους υποψηφίους που ο Έλον Μασκ είχε προτιμήσει και στον οποίο είχε επενδύσει σημαντικά κεφάλαια. Η ήττα του αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της γενικότερης αποτυχίας των υποψηφίων που στήριξε ο Μασκ.

Αντίστοιχα, ο Βίβεκ Ραμασουάμι στην κούρσα για το Οχάιο ήταν ένας ακόμα υποψήφιος που δεν κατάφερε να εκλεγεί, παρά την υποστήριξη του δισεκατομμυριούχου. Οι συγκεκριμένες ήττες, μαζί με άλλες σε διάφορα σημεία της χώρας, συνθέτουν την εικόνα μιας εκλογικής βραδιάς με αρνητικό πρόσημο για τις πολιτικές επιλογές του Έλον Μασκ.

Αμφίβολα τα σχέδια για κέντρα δεδομένων στο Τέξας

Οι εκλογικές εξελίξεις καθιστούν ιδιαίτερα αμφίβολα τα σχέδια του Έλον Μασκ για την κατασκευή κέντρων δεδομένων σε όλο το Τέξας. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην έκπληξη της Δημοκρατικής Τζίνα Χινοτζόσα, η οποία κέρδισε τον νυν Γκρεγκ Άμποτ στην κούρσα για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας. Ο Άμποτ ήταν γνωστός ως ισχυρός σύμμαχος τόσο των ηγετών της τεχνολογίας όσο και της Wall Street, γεγονός που ευνοούσε τα επενδυτικά σχέδια του Μασκ.

Το Τέξας είχε αναδειχθεί σε δημοφιλές σημείο για κέντρα δεδομένων και κατασκευή τέτοιων εγκαταστάσεων τα τελευταία δύο χρόνια. Η πολιτεία θεωρούνταν από πολλούς ως μια «όαση τεχνητής νοημοσύνης», όπου η κατασκευή κέντρων δεδομένων θα μπορούσε να προχωρήσει ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στην υπόλοιπη Αμερική. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο Σαμ Κόπελμαν, εκδότης του Hunterbrook Media, «Αυτές οι εκλογές το άλλαξαν εντελώς αυτό».

Η αντίδραση του Μασκ και οι δηλώσεις ειδικών

Ο ίδιος ο Έλον Μασκ αντέδρασε στα αποτελέσματα των εκλογών μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα X το πρωί της Τετάρτης. Σε μία από αυτές, έγραψε: «Τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα φαίνονται αρκετά ελκυστικά αυτή τη στιγμή», βασιζόμενος στα αποτελέσματα για να ενισχύσει μια ιδέα που προσπαθεί να ακολουθήσει. Λίγο αργότερα, συνέχισε με ένα αστείο σχετικά με την παρέμβαση στις εκλογές, σημειώνοντας: «Υποθέτω ότι τα διαστημικά λέιζερ που παρεμβαίνουν στις εκλογές δεν λειτούργησαν αυτή τη φορά».

Ο Σαμ Κόπελμαν, εκδότης του Hunterbrook Media, ενός μέσου ερευνητικής δημοσιογραφίας που συνδέεται με ένα hedge fund, τόνισε τη μεταβολή της κατάστασης. Είπε συγκεκριμένα: «Εν μέσω της αντίδρασης για τα κέντρα δεδομένων σε όλη τη χώρα, το Τέξας υποτίθεται ότι θα ήταν μια όαση τεχνητής νοημοσύνης, όπου οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων ανεξάρτητα από το τι συνέβαινε στην υπόλοιπη Αμερική». Η έκβαση των εκλογών, σύμφωνα με τον Κόπελμαν, «το άλλαξε εντελώς αυτό».

Δημοκρατικοί στο στόχαστρο τους CEOs της τεχνολογίας

Η ανάληψη του ελέγχου του Κογκρέσου των ΗΠΑ από τους Δημοκρατικούς μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες για τον Έλον Μασκ και άλλους CEOs της τεχνολογίας. Ο Μασκ ενδέχεται να αποτελέσει στόχο για ένα κόμμα που επιδιώκει να θέσει υπόλογους τους ηγέτες της τεχνολογίας. Ήδη, ορισμένοι Δημοκρατικοί πιέζουν για να φέρουν CEOs τεχνολογίας ενώπιον του Κογκρέσου, ζητώντας εξηγήσεις και λογοδοσία.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Γκρεγκ Κάζαρ από το Τέξας δήλωσε σε ανακοίνωσή του το βράδυ της Τρίτης ότι «Οι ψηφοφόροι απέρριψαν τους Ρεπουμπλικάνους εν μέρει επειδή αγοράστηκαν και πληρώθηκαν από δισεκατομμυριούχους της τεχνητής νοημοσύνης». Πρόσθεσε επίσης ότι «Οι Δημοκρατικοί πρέπει να τους θεωρούν υπόλογους αντί να εξαργυρώνουν τις επιταγές τους», υποδεικνύοντας μια σκληρότερη στάση απέναντι στους μεγιστάνες της τεχνολογίας μετά τα εκλογικά αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki