Ισχυρά κέρδη στην Αθήνα και ράλι στις ευρωαγορές μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Με ισχυρά κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου 2026 στο Euronext Athens, όπου οι επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας έδειξαν θετικά επηρεασμένοι από τη συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών έναντι των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Το θετικό κλίμα επεκτάθηκε και στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες κατέγραψαν επίσης σημαντικά κέρδη.

Η πορεία του χρηματιστηρίου της Αθήνας

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 1,77%, φτάνοντας τις 2.662,45 μονάδες. Η άνοδος αυτή αποδίδεται στο γενικότερο κλίμα ανάτασης που επικρατεί στις αγορές παγκοσμίως, όχι μόνο στο χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο τζίρος των συναλλαγών ανήλθε στα 437,593 εκατομμύρια ευρώ, ενώ διακινήθηκαν συνολικά 62.835.467 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,94%, υπογραμμίζοντας την ευρεία θετική τάση, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,19%.

Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank με κέρδη 5,01%, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με άνοδο 4,60%, και της Εθνικής Τράπεζας, η οποία ενισχύθηκε κατά 4,50%. Ακολουθούν η Optima Bank με +3,06%, η Coca Cola HBC με +3,16%, η Aegean Airlines με +2,51% και η Τιτάν με +2,50%.

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor με απώλειες 1,94%, της Lamda Development με -1,72% και της Allwyn με -1,00%.

Συνολικά, ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 28 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο στο σύνολο των μετοχών σημείωσαν οι μετοχές Χαϊδεμένος με +7,48% και Alpha Bank με +5,01%, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές Ιντερτέκ με -5,77% και Attica Συμμετοχών με -5,71%.

Όγκος και αξία συναλλαγών

Σε ό,τι αφορά τον όγκο συναλλαγών, η Eurobank παρουσίασε τον μεγαλύτερο, διακινώντας 18.664.179 μετοχές. Ακολουθεί η Alpha Bank με 11.460.146 μετοχές. Αυτές οι δύο τράπεζες πρωταγωνίστησαν επίσης και στην αξία των συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσε η Eurobank με 86,83 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Πειραιώς ακολούθησε με 64,27 εκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών για τον τραπεζικό κλάδο κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

Ράλι στις ευρωπαϊκές αγορές

Τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σημείωσαν επίσης σημαντικά κέρδη, ακολουθώντας το θετικό κλίμα που δημιούργησε το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημείωσε κέρδη κατά 1,94%, φτάνοντας τις 658,62 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 βρέθηκε στο +1,96% στις 10.846 μονάδες. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX κινήθηκε στο +2,47% στις 26.505 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC σημείωσε κέρδη κατά 2,33% στις 8.405 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο βρέθηκε στο +2,48% στις 50.029 μονάδες, και ο ισπανικός IBEX 35 κατέγραψε άνοδο 3,49% στις 19.464 μονάδες.

Το κλίμα αισιοδοξίας από τις ΗΠΑ

Το εκλογικό αποτέλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη συντριπτική νίκη των Δημοκρατικών, έχει φέρει έναν αέρα αισιοδοξίας στις αγορές. Αυτό το κλίμα επηρέασε θετικά τους επενδυτές, οδηγώντας σε ένα γενικότερο αίσθημα ανάτασης.

Η αισιοδοξία αυτή συνδέεται, σύμφωνα με τις αγορές, και με τις εξελίξεις στους πολέμους στο Ιράν και την Ουκρανία, δημιουργώντας προσδοκίες για μια πιο σταθερή διεθνή κατάσταση που ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit