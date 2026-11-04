Άγρια κόντρα Πιερρακάκη – Ανδρουλάκη για τα funds και τις ρυθμίσεις οφειλών

Σε κλίμα έντασης και με υψηλούς τόνους, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αντέδρασε στις τοποθετήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, στην Ολομέλεια. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση των δανείων από funds και τους μηχανισμούς ρύθμισης οφειλών, με τον κ. Πιερρακάκη να προχωρά σε προσωπικές επιθέσεις και «μπηχτές» προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Τινάζουν την μπάνκα στον αέρα» οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απέρριψε κατηγορηματικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας ότι «τινάζουν την μπάνκα στον αέρα και αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε». Τόνισε πως η Ελλάδα έχει πληρώσει πολύ ακριβά την εποχή που οι εύκολες υποσχέσεις παρουσιάζονταν ως οικονομική πολιτική και υπογράμμισε ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης να μην επιτρέψει ποτέ να επιστρέψει η χώρα σε αυτή την κατάσταση.

Ο υπουργός απευθύνθηκε στον κ. Ανδρουλάκη, σημειώνοντας πως για να διαμορφωθεί συναίνεση, η συζήτηση δεν μπορεί να περιλαμβάνει «Μουντιαλικούς όρους» και χαρακτηρισμούς όπως «άτακτη υποχώρηση» ή «οπισθοχωρήσεις». Επεσήμανε ότι η δουλειά είναι να γίνουν όσα είναι εφικτά για τους πολίτες, ενώ όλα τα υπόλοιπα αποτελούν πολιτικό παιχνίδι.

Η πρόταση για την πρώτη κατοικία και ο εξωδικαστικός μηχανισμός

Σχετικά με την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την πρώτη κατοικία, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι, αν διαβαστεί προσεκτικά, ζητά από τον πολίτη να πτωχεύσει για να σώσει το σπίτι του. Αντίθετα, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση δίνει σήμερα τη δυνατότητα αυτή στον πολίτη μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Ο υπουργός παρατήρησε ότι κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατακρίνουν αυτόν τον μηχανισμό, παρόλο που εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες προσφεύγουν σε αυτόν. Κάλεσε μάλιστα τον κ. Ανδρουλάκη να πει «ουδέτερα και όχι πολιτικά» ποιο από τα δύο του φαίνεται πιο προστατευτικό και λογικό για τους πολίτες.

Εξαγορά δανείων από οφειλέτες και επιτροπές «κουρέματος»

Αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξαγορά των δανείων από τους οφειλέτες στην τιμή που τα απέκτησαν τα funds, ο κ. Πιερρακάκης παρατήρησε ότι αυτή είναι μια πρόταση που θα οδηγούσε στο να μην παραμείνει κανένας συνεπής δανειολήπτης. Τόνισε ότι δεν είναι εφαρμόσιμη, καθώς θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στον τραπεζικό δανεισμό της χώρας.

Επιπλέον, ο υπουργός επέκρινε την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για τη δημιουργία «Επιτροπών κουρέματος οφειλών». Σημείωσε ότι σήμερα υπάρχει ήδη ένας μηχανισμός με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και αλγόριθμους, διερωτώμενος γιατί το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί να φτιάξει νέες Επιτροπές.

Το σταθερό επιτόκιο και η στόχευση των ευάλωτων

Στην ερώτηση γιατί το σταθερό επιτόκιο του 3% θεσπίζεται για οφειλές μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και όχι και στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε διευκρινίσεις. Εξήγησε ότι στον εξωδικαστικό μηχανισμό εντάσσονται οι ευάλωτοι πολίτες και η μεσαία τάξη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, είναι «πολύ λογικό το κίνητρο του κουρέματος να είναι μεγαλύτερο για τον φτωχό από τον πλούσιο», υποδηλώνοντας τη στόχευση του μέτρου προς τις πιο αδύναμες οικονομικά ομάδες.

Αντιφάσεις και αμφισβήτηση στοιχείων

Ο υπουργός κατηγόρησε ευθέως τον κ. Ανδρουλάκη για αντιφάσεις, ρωτώντας «πως είναι δυνατόν σήμερα να μην ψηφίσετε πράγματα που οι ίδιοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ μας ζητούσαν με ερωτήσεις και τροπολογίες που καταθέτατε;». Υπογράμμισε ότι όταν το ΠΑΣΟΚ ζητούσε αυτές τις αλλαγές, τις θεωρούσε αναγκαίες, ενώ τώρα που η κυβέρνηση τις φέρνει, τις χαρακτηρίζει δευτερεύουσες και δηλώνει ότι «δεν αλλάζει τίποτα» και η κυβέρνηση είναι «ανάλγητη».

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης αμφισβήτησε και τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτής της αμφισβήτησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki