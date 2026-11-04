Ο Λευκός Οίκος μετά την εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών: «Ο Τραμπ παραμένει ο πρόεδρός σας»

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε με μια αιχμηρή ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ μετά τα σημαντικά εκλογικά κέρδη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Η ανάρτηση περιελάμβανε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ στο ιστορικό προεδρικό γραφείο Resolute Desk, συνοδευόμενη από το μήνυμα ότι παραμένει πρόεδρος της χώρας. Αυτή η κίνηση ήρθε σε μια περίοδο όπου τα αποτελέσματα των εκλογών έδειξαν ισχυρή ενίσχυση των αντιπάλων του, καθορίζοντας τη σύνθεση του Κογκρέσου και τις πολιτικές ισορροπίες για το υπόλοιπο της θητείας του.

Η ανάρτηση του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα Χ

Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα Χ δημοσίευσε την Τετάρτη (4/11) μια φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου, στην οποία εμφανίζεται να σκύβει πάνω από το ιστορικό προεδρικό γραφείο Resolute Desk. Πάνω στην εικόνα αναγραφόταν με μεγάλα γράμματα το μήνυμα: «PSA: Trump is still your President», δηλαδή «Ανακοίνωση δημόσιας ενημέρωσης: Ο Τραμπ εξακολουθεί να είναι ο πρόεδρός σας».

Η ανάρτηση αποτελεί μία από τις πρώτες δημόσιες αντιδράσεις του Λευκού Οίκου μετά τα σημαντικά εκλογικά κέρδη των Δημοκρατικών, οι οποίοι κατέγραψαν ισχυρή επίδοση στις αναμετρήσεις για το Κογκρέσο. Η λεζάντα της φωτογραφίας συνοδευόταν από τη φράση «Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», η οποία είναι η χαρακτηριστική φράση με την οποία ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει τις αναρτήσεις του. Νωρίτερα, αντίστοιχο μήνυμα είχε δημοσιεύσει και ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσονγκ, ο οποίος είχε αναφέρει: «Ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ακόμα ο πρόεδρός σας!»

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τα αποτελέσματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την ήττα των Ρεπουμπλικανών, αναγνωρίζοντας ότι «οι Δημοκρατικοί έκαναν καλή δουλειά», προσθέτοντας μάλιστα ότι «Πάλεψαν σκληρά». Ωστόσο, επιχείρησε να εξηγήσει το αποτέλεσμα υποστηρίζοντας ότι οι υποψήφιοι του κόμματός του θα είχαν καλύτερη επίδοση εάν ο ίδιος συμμετείχε προσωπικά στην εκλογική αναμέτρηση. Συγκεκριμένα, έγραψε στο Truth Social: «Δεν ήμουν στο ψηφοδέλτιο, και αν ήμουν, θα είχαμε κερδίσει ΜΕ ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ!»

Η τοποθέτησή του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας είχε καλέσει επανειλημμένα τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν σαν να βρισκόταν ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο. Παρά την εκλογική επιτυχία των Δημοκρατικών, ο Τραμπ διατηρεί την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι επιπτώσεις των ενδιάμεσων εκλογών

Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών των ΗΠΑ έδειξαν σημαντική ενίσχυση των Δημοκρατικών, οι οποίοι κατάφεραν να κερδίσουν τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Οι Δημοκρατικοί απέσπασαν έδρες ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνταν προπύργια των Ρεπουμπλικανών, γεγονός που σηματοδοτεί μια βαριά ήττα για το κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκλογική αυτή αναμέτρηση καθορίζει τη σύνθεση του Κογκρέσου και τις πολιτικές ισορροπίες για το υπόλοιπο της θητείας του προέδρου. Παρόλο που οι Ρεπουμπλικανοί υπέστησαν σημαντικές απώλειες σε επίπεδο Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αντιδράσεις και μελλοντικές προειδοποιήσεις

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Newsweek ότι η κυβέρνηση παραμένει ανυποχώρητη, αποδίδοντας τα αποτελέσματα στην απουσία του Τραμπ από το ψηφοδέλτιο και στην ποιότητα των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων. Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε: «Όπως κι αν εξελιχθεί η σημερινή ημέρα, η αποφασιστικότητα του προέδρου να σταματήσει τη ριζοσπαστική Αριστερά θα γίνει ακόμη ισχυρότερη. Δέστε τις ζώνες σας».

Οι αναρτήσεις και τα σχόλια προκάλεσαν χλευασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες να αποκαλούν τον Τραμπ «κουτσή πάπια» για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο ίδιος ο Τραμπ προειδοποίησε ότι το βέτο είναι από τις ισχυρότερες εξουσίες ενός προέδρου, και ότι θα ασκεί αρνησικυρία σε «παράλογα» νομοσχέδια που θα του στέλνουν, υπογραμμίζοντας τη διάθεσή του να αντιδράσει στις αποφάσεις του νέου Κογκρέσου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit