Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για τα προνόμια των funds και το άρθρο 23

Δριμεία κριτική κατά της κυβέρνησης άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στη Βουλή, εστιάζοντας στις επιλογές της σχετικά με τους δανειολήπτες και τη λειτουργία των funds. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υπηρετεί τα προνόμια των funds και ότι το αποσυρθέν άρθρο 23 αποτελεί «ντροπή της ΝΔ».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έθεσε το ερώτημα «Πού ήσασταν 7,5 χρόνια;» αναφορικά με την αδράνεια της κυβέρνησης απέναντι στους εκβιασμούς των δανειοληπτών και την ομηρία στην οποία βρίσκονται. Τόνισε πως δεκάδες χιλιάδες οικογένειες είναι όμηροι αυτής της κατάστασης, χωρίς να μπορούν να μάθουν πόσο χρωστούν, πώς προέκυψε το χρέος τους και σε ποια χέρια βρίσκεται.

Δριμεία κριτική για την ομηρία των δανειοληπτών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε την ομιλία του ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τις επιλογές της, υπογραμμίζοντας ότι δεν έβλεπε τους δανειολήπτες να εκβιάζονται και να κρατούνται σε ομηρία. Επισήμανε ότι οι δανειολήπτες χρειάζονται μήνες ολόκληρους για να μάθουν το ύψος του χρέους τους, τον τρόπο που προέκυψε και σε ποια χέρια βρίσκεται.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ πρόσθεσε ότι αν η κυβέρνηση «νιώθατε λίγο την αγωνία δεκάδων χιλιάδων οικογενειών που είναι όμηροι αυτής της κατάστασης, θα είχατε πάρει μέτρα πολύ νωρίτερα». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «τόσα χρόνια κάνατε πλάτες στην ασυδοσία των funds και των εταιρειών διαχείρισης».

Στο στόχαστρο ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης

Απευθυνόμενος στον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι ο υπουργός εμφανίστηκε αυτές τις μέρες στη Βουλή ως ο πολέμιος των funds, που θα βάλει πρόστιμα και κανόνες. Ωστόσο, ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί δεν έχει διασφαλιστεί η εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου από τους servicers, ώστε το επιτόκιο να υπολογίζεται στη δόση και όχι στο κεφάλαιο.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημείωσε ότι μετά από πίεση του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση έφερε νομοθετική ρύθμιση, η οποία όμως «φαίνεται ότι δεν είστε σε θέση να εφαρμόσετε». Καταλήγοντας, κατηγόρησε τον υπουργό ότι «κάνετε τον Πόντιο Πιλάτο».

Το «δώρο» των funds και η «ντροπή» του άρθρου 23

Σχετικά με το άρθρο 23, το οποίο αποσύρθηκε, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι αποτελεί «ντροπή της ΝΔ». Χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη διάταξη ως «την τελευταία απόπειρα εξόντωσης των δανειοληπτών και ένα μεγάλο δώρο στα funds και τους servicers».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ έστρεψε τα βέλη του και προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι δεν παρέστη στη συζήτηση για να μην δώσει εξηγήσεις για τις πολιτικές που υιοθέτησε η κυβέρνηση εις βάρος των δανειοληπτών.

Απουσία πρωθυπουργού και «νεροκουβαλητές των funds»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε το ερώτημα «Πού είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός; Τόση δυσανεξία στη λογοδοσία;» υπογραμμίζοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε το πολιτικό σθένος να έρθει στη Βουλή των Ελλήνων για ένα θέμα τεράστιας οικονομικής και κοινωνικής σημασίας. Επανέλαβε ότι το άρθρο 23 ήταν επιλογή της κυβέρνησης, με τη συναίνεση του πρωθυπουργού, για να ενισχυθούν τα προνόμια των funds.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, αντί να απολογηθεί, έχει το θράσος να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι, αν δεν ψηφίσει το νομοσχέδιο, θα είναι «νεροκουβαλητές των funds». Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι «Νεροκουβαλητές των funds είστε εσείς και φαίνεται από την κερδοφορία τους».

Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ και οι 120 δόσεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι αντίστοιχη διάταξη με το άρθρο 23 υπάρχει και στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Κάλεσε την κυβέρνηση να δεχθεί την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ που την καταργεί, τονίζοντας: «Αν πράγματι θέλετε να προστατεύσετε τους δανειολήπτες, αν πράγματι θέλετε να βάλετε «τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι» στα funds όπως λέτε με στόμφο, στηρίξτε την τροπολογία μας».

Τέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε στις 120 δόσεις, επισημαίνοντας ότι όταν τις πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίστηκαν ως «μνημείο ανοησίας», λαϊκισμός, αχρείαστη ρύθμιση και ότι μοιράζουν λεφτά από τη Monopoly. Κατέληξε με το ερώτημα: «Και σήμερα; Ανακαλύψατε κι εσείς τις 120 δόσεις!»

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos