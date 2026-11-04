Τσίπρας: Οι ειρωνείες Γεωργιάδη για το ΕΣΥ δεν κρύβουν τα προβλήματα

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, εξαπέλυσε νέα επίθεση στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ). Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση, τονίζοντας την εξάντληση των υγειονομικών και την ταλαιπωρία των ασθενών, παρά τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι πολίτες. Καταλόγισε στον υπουργό «αγοραίο και απαξιωτικό λόγο», υποστηρίζοντας ότι οι ειρωνείες του δεν μπορούν να κρύψουν τα κρίσιμα προβλήματα.

Η κριτική του Αλέξη Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), μεταφέρει την αντιπαράθεση με τον Άδωνι Γεωργιάδη στο πεδίο της δημόσιας υγείας. Στην κριτική του, ο κ. Τσίπρας υπογραμμίζει την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παράγοντες που οδηγούν στην εξάντληση των υγειονομικών και στην παροχή υπηρεσιών υγείας χαμηλότερης ποιότητας από αυτή που δικαιούνται οι πολίτες.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υποστηρίζει ότι η απάντηση του υπουργού Υγείας σε αυτά τα προβλήματα είναι ένας «αγοραίος και απαξιωτικός λόγος», γεμάτος ειρωνεία και λαϊκισμό, ο οποίος απευθύνεται σε πολιτικούς αντιπάλους, υγειονομικούς, ακόμα και σε ασθενείς που διαμαρτύρονται. Ωστόσο, όπως προσθέτει ο κ. Τσίπρας, η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει τους «εξυπνακισμούς» του υπουργού αποτελεί «συντριπτική ήττα» για τον ίδιο.

Οι μαρτυρίες των υγειονομικών

Ο Αλέξης Τσίπρας προβάλλει τις μαρτυρίες γιατρών και νοσηλευτών, τους οποίους χαρακτηρίζει ως αυτούς που κρατούν το ΕΣΥ όρθιο με αυτοθυσία, παρά τον υπαρκτό κίνδυνο να καταρρεύσουν οι ίδιοι από την εξάντληση. Οι υγειονομικοί περιγράφουν προβλήματα που, σύμφωνα με τον κ. Τσίπρα, απειλούν την ίδια την ύπαρξη του δημόσιου Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αγωνία και την απόγνωση των εργαζομένων στο νοσοκομείο Καλαμάτας, η οποία χαρακτηρίζεται ως έκδηλη και αποστομωτική. Οι μαρτυρίες τους κάνουν λόγο για καθημερινές, αβάσταχτες εφημερίες, άγονες προκηρύξεις για προσλήψεις και βάρδιες όπου δύο νοσηλευτές καλούνται να φροντίσουν τριάντα ασθενείς.

Χαμηλοί μισθοί και επαγγελματική εξουθένωση

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που παραθέτει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, οι μισθοί των γιατρών και των νοσηλευτών στην Ελλάδα είναι οι χαμηλότεροι στην Ευρώπη. Οι ίδιοι οι υγειονομικοί δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και ότι σχεδόν όλοι πάσχουν από επαγγελματική εξουθένωση, το λεγόμενο burnout, χωρίς να βλέπουν καμία ελπίδα για βελτίωση της κατάστασης.

Ο πρώην πρωθυπουργός δίνει ιδιαίτερο βάρος στην καταγγελία ότι τα Σαββατοκύριακα δεν λειτουργεί αιμοδυναμικό εργαστήριο σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Επιπλέον, αναφέρεται σε μαρτυρίες που κάνουν λόγο για απώλειες ανθρώπινων ζωών λόγω των ελλείψεων στο σύστημα υγείας.

Η εικόνα του ΕΣΥ και οι κυβερνητικές ευθύνες

Ο Αλέξης Τσίπρας αντιπαραθέτει την εικόνα των εγκαινίων που προβάλλει το υπουργείο με τις ελλείψεις που περιγράφουν οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ. Μιλά για ανακαινισμένα τμήματα που βρίσκονται δίπλα σε χώρους όπου πέφτουν σοβάδες και τρέχουν νερά. Επίσης, αναφέρεται σε δωρεές σύγχρονων τομογράφων που δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω έλλειψης επαρκούς προσωπικού.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ καταγγέλλει επίσης την ύπαρξη λιστών αναμονής, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, ωθούν τους ασθενείς να αναζητούν «ρουσφέτι» προκειμένου να χειρουργηθούν εγκαίρως. Ο κ. Τσίπρας αποδίδει την εξάντληση των εργαζομένων και την υποβάθμιση της περίθαλψης στην υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση, θέτοντας ζήτημα κυβερνητικής ευθύνης για το επίπεδο των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι πολίτες, παρά τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν επί χρόνια.

Το ερώτημα προς τον υπουργό

Ο Αλέξης Τσίπρας θέτει το ερώτημα προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ζητώντας απαντήσεις για όλα τα παραπάνω προβλήματα. Με αιχμή τις αναφορές του υπουργού περί «αριστερής μιζέριας», ο πρώην πρωθυπουργός τον καλεί να τοποθετηθεί επί των καταγγελιών.

Ο κ. Τσίπρας αναρωτιέται αν ο υπουργός θα ζητήσει «πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων» από όσους καταγγέλλουν τα προβλήματα, τα οποία, όπως τονίζει, διαπιστώνει κανείς με μια απλή επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο κατά τη διάρκεια ημέρας εφημερίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki