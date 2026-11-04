Η κυβέρνηση προωθεί νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ, το οποίο προωθεί η κυβέρνηση, ευνοεί τους δανειολήπτες έναντι των servicers. Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής σχετικά με το νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών, την εποπτεία των servicers και άλλες διατάξεις, ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι τα δικαιώματα των δανειοληπτών θα γίνονται σεβαστά και πως κάθε παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων θα επιφέρει συνέπειες.

Τέλος στην αδιαφάνεια και την αβεβαιότητα

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε πως με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, η κυβέρνηση κάνει ένα ουσιαστικό βήμα για την προστασία των δανειοληπτών, βάζοντας τέλος στην αδιαφάνεια. Όπως ανέφερε, ενισχύονται τα δικαιώματά τους και θωρακίζεται η θέση τους απέναντι στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτό σημαίνει το τέλος σε πρακτικές οι οποίες επί χρόνια δημιουργούσαν ανασφάλεια, αβεβαιότητα και ένα αίσθημα αδικίας στους δανειολήπτες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων θα υποχρεούνται να απαντούν σε κάθε πλήρες αίτημα ρύθμισης εντός τριών μηνών. Επιπλέον, θα πρέπει να ολοκληρώνουν τη συνολική διαδικασία το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή του αιτήματος, θεσπίζοντας σαφή χρονοδιαγράμματα για την εξυπηρέτηση των οφειλετών.

Νέα όρια στις προκαταβολές και προστασία των ρυθμίσεων

Μία από τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο αφορά τον περιορισμό των υπέρογκων προκαταβολών που ζητούσαν ενίοτε οι servicers. Συγκεκριμένα, η προκαταβολή περιορίζεται στο έως 15% του κεφαλαίου, από το 50% που ίσχυε μέχρι σήμερα, στις περιπτώσεις διμερών ρυθμίσεων. Αυτή η διάταξη στοχεύει στην ελάφρυνση των δανειοληπτών κατά την έναρξη μιας ρύθμισης.

Ο υπουργός επανέλαβε επίσης ότι όσο ο δανειολήπτης τηρεί τη ρύθμισή του, απαγορεύεται η καταγγελία της και οι προβλεπόμενες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης. Η ίδια προστασία ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν καταβάλει μία ή και περισσότερες δόσεις, εφόσον ο διαχειριστής δεν του έχει δώσει τα αναγκαία στοιχεία που απαιτούνται.

Αυστηρές συνέπειες για παραβιάσεις

Σε περίπτωση που κάποιος παραβιάσει την προστασία που παρέχεται στους δανειολήπτες μέσω των νέων διατάξεων, η πράξη αυτή θα είναι αυτοδικαίως άκυρη. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν ενέργειες που αντιβαίνουν στις προβλέψεις του νόμου δεν θα έχουν καμία νομική ισχύ.

Επιπρόσθετα, ο δανειολήπτης που θα υποστεί τέτοια παραβίαση θα πιστώνεται με ένα ποσό ίσο με πέντε μηνιαίες δόσεις. Παράλληλα, η ρύθμισή του θα παρατείνεται χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, προσφέροντας έτσι μια ισχυρή αποζημίωση και διασφάλιση της συνέχειας της ρύθμισης.

Δεκαπλασιασμός προστίμων και στήριξη ευάλωτων

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στις πρόσθετες παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου του 2026. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η μείωση της επιβάρυνσης για τους ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες, ενισχύοντας την κοινωνική διάσταση του νομοσχεδίου.

Ένα ακόμη σημαντικό μέτρο είναι ο δεκαπλασιασμός του ανώτατου εποπτικού προστίμου που μπορεί να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος στους servicers. Το πρόστιμο αυτό αυξάνεται από τις 500.000 ευρώ στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά την εποπτική ισχύ και την αποτρεπτική διάσταση των κυρώσεων για τυχόν παραβάσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit