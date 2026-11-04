Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ τρολάρει Τραμπ και Βανς μετά την εκλογή του στη Γερουσία

Ο νεοεκλεγείς Γερουσιαστής του Μίσιγκαν, Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, προκάλεσε αίσθηση με την ομιλία της νίκης του τα ξημερώματα της Τετάρτης, καθώς ειρωνεύτηκε ανοιχτά τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Βανς. Η κίνηση αυτή ήρθε έπειτα από μια μακρά περίοδο επιθέσεων που δέχθηκε από τους δύο Ρεπουμπλικανούς καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Ο Δημοκρατικός πολιτικός, ο οποίος κέρδισε τον Ρεπουμπλικανό Μάικ Ρότζερς, αναφέρθηκε στην επικείμενη ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, τονίζοντας την «απολαυστική ειρωνία» της κατάστασης.

Η «απολαυστική ειρωνεία» της ορκωμοσίας

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του στο Ντιτρόιτ, στράφηκε στον Τζέι Ντι Βανς με μια δήλωση που συνδύαζε χιούμορ και πολιτικό μήνυμα. Χρησιμοποιώντας την αραβική λέξη «habibi», που σημαίνει «αγάπη», ο Ελ-Σαγιέντ είπε: «JD, habibi, υπάρχει μια απολαυστική ειρωνία στο γεγονός ότι, βάσει του Συντάγματος, είσαι υποχρεωμένος να με ορκίσεις τον Ιανουάριο». Αυτή η αναφορά υπογράμμισε την υποχρεωτική διαδικασία της ορκωμοσίας από τον Αντιπρόεδρο, παρά τις προηγούμενες προσωπικές επιθέσεις του Βανς εναντίον του.

Συνεχίζοντας στο ίδιο ειρωνικό ύφος, ο νεοεκλεγείς Γερουσιαστής πρόσθεσε: «Wolverines 1, Buckeyes 0». Η δήλωση αυτή αποτελούσε μια αναφορά στην έντονη αθλητική αντιπαλότητα μεταξύ του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, της πολιτείας που εκπροσωπεί ο Ελ-Σαγιέντ, και του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο, από το οποίο είχε αποφοιτήσει ο Τζέι Ντι Βανς. Μέσω αυτής της φράσης, ο Ελ-Σαγιέντ συμβόλισε τη νίκη του ως μια επικράτηση της πολιτείας του Μίσιγκαν έναντι του Οχάιο, και κατ’ επέκταση, έναντι του Αντιπροέδρου.

Απάντηση στις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Δημοκρατικός πολιτικός δεν παρέλειψε να απευθυνθεί και στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας είχε επανειλημμένα χλευάσει το όνομα του Ελ-Σαγιέντ και είχε επιτεθεί στη μουσουλμανική του πίστη. Με αυτοπεποίθηση και σαφήνεια, ο Ελ-Σαγιέντ δήλωσε: «Ντόναλντ, ξέρω ότι δυσκολεύεσαι με το όνομά μου. Οπότε, αφού με ορκίσει ο Τζέι Ντι τον Ιανουάριο, μπορείς απλώς να με αποκαλείς “Γερουσιαστή”». Η δήλωση αυτή αντιπροσώπευε μια στιγμή θριάμβου για τον Ελ-Σαγιέντ, ο οποίος πλέον κατέχει μια επίσημη θέση στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Μήνες σφοδρών επιθέσεων από Ρεπουμπλικανούς

Η προεκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Μίσιγκαν, η οποία συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον, σημαδεύτηκε από μια σειρά προσωπικών επιθέσεων εναντίον του Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ. Ο Αντιπρόεδρος Βανς είχε χαρακτηρίσει παλαιότερα τον Ελ-Σαγιέντ ως «πολύ, πολύ κακό», ενώ ο τότε Πρόεδρος Τραμπ είχε υιοθετήσει ακόμα πιο σκληρή ρητορική. Ο Τραμπ είχε αποκαλέσει επανειλημμένα τον Δημοκρατικό πολιτικό «τζιχαντιστή» και «κομμουνιστή», ενώ χλεύαζε συστηματικά το όνομά του και επιτίθετο στη μουσουλμανική του πίστη.

Οι Ρεπουμπλικανοί είχαν επίσης διατυπώσει ισχυρισμούς ότι ο Ελ-Σαγιέντ διατηρούσε δεσμούς με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, έναν ισχυρισμό τον οποίο ο ίδιος ο Ελ-Σαγιέντ είχε διαψεύσει κατηγορηματικά. Αυτές οι κατηγορίες και οι προσωπικές επιθέσεις αποτέλεσαν κεντρικό μέρος της στρατηγικής των Ρεπουμπλικανών για να υπονομεύσουν την υποψηφιότητα του Δημοκρατικού πολιτικού.

Κλιμάκωση της ρητορικής πριν τις εκλογές

Λίγες ώρες πριν από την ημέρα των εκλογών, ο Πρόεδρος Τραμπ κλιμάκωσε τις επιθέσεις του εναντίον του Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, τα ξημερώματα της Τρίτης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ελ-Σαγιέντ «μισεί τους Εβραίους, μισεί τους μαύρους», προσθέτοντας μάλιστα ότι «μισεί τους λευκούς». Αυτές οι δηλώσεις ήταν οι πιο ακραίες σε μια σειρά από κατηγορίες που είχαν εκτοξευθεί εναντίον του Δημοκρατικού υποψηφίου.

Επιπλέον, σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Καρολίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνθηκε στο πλήθος με μια προκλητική δήλωση. Συγκεκριμένα, είπε: «Αν είστε μαύροι ή αν είστε Εβραίοι, και ψηφίσετε τον Αμπντούλ, τότε είστε τρελοί». Οι δηλώσεις αυτές υπογράμμισαν το τεταμένο κλίμα και την ένταση που επικρατούσε στην προεκλογική εκστρατεία, με τον Ελ-Σαγιέντ να βρίσκεται στο επίκεντρο σφοδρών πολιτικών και προσωπικών αντιπαραθέσεων.

Ιστορική εκλογή για τη Γερουσία των ΗΠΑ

Η εκλογή του Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ στη Γερουσία των ΗΠΑ αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς είναι ο πρώτος Μουσουλμάνος που καταφέρνει να εκλεγεί σε αυτό το αξίωμα. Η νίκη του ήρθε έπειτα από μια ιδιαίτερα σκληρή προεκλογική εκστρατεία, κατά την οποία η θρησκεία του και οι προοδευτικές του θέσεις αποτέλεσαν στόχο σφοδρών αντιδράσεων από τους Ρεπουμπλικανούς. Ο Ελ-Σαγιέντ, ο οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει διευθυντής υγείας της Κομητείας Γουέιν, θα διαδεχθεί τον προηγούμενο κάτοχο της έδρας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή εκπροσώπησης στη Γερουσία.

Με πληροφορίες από: Topontiki