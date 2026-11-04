Προεδρικές εκλογές στη Γαλλία: Εξαιρετικά πιθανή η αναμέτρηση Λε Πεν – Μελανσόν στον δεύτερο γύρο

Σχεδόν έξι μήνες πριν από τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, μία νέα δημοσκόπηση φέρνει στο προσκήνιο ένα ιδιαίτερα πιθανό σενάριο για τον δεύτερο γύρο. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αναμέτρηση ανάμεσα στη Μαρίν Λε Πεν και στον Ζαν-Λικ Μελανσόν θεωρείται εξαιρετικά πιθανή για την τελική φάση των εκλογών, που έχει προγραμματιστεί για τις 2 Μαΐου 2027. Ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών έχει οριστεί για τις 18 Απριλίου 2027.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης

Η εν λόγω δημοσκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Ifop για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού LCI, σκιαγραφεί ένα σαφές προβάδισμα για την υποψήφια του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικός Συναγερμός», Μαρίν Λε Πεν. Συγκεκριμένα, η Λε Πεν εμφανίζεται να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον πρώτο γύρο των εκλογών, συγκεντρώνοντας ένα ποσοστό που εκτιμάται περίπου στο 36% των ψήφων.

Στη δεύτερη θέση, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο, τοποθετείται ο υποψήφιος του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», Ζαν-Λικ Μελανσόν. Ο Μελανσόν προβλέπεται να λάβει περίπου το 18% των ψήφων στον πρώτο γύρο, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο μισό των ψήφων που αναμένεται να συγκεντρώσει η Μαρίν Λε Πεν.

Οι επιδόσεις των άλλων υποψηφίων

Πέρα από τους δύο βασικούς διεκδικητές της πρόκρισης στον δεύτερο γύρο, η δημοσκόπηση εξετάζει και τις επιδόσεις άλλων σημαντικών πολιτικών προσώπων. Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος είχε διατελέσει επικεφαλής της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Εμανουέλ Μακρόν, εμφανίζεται να λαμβάνει ένα ποσοστό που, στην καλύτερη δυνατή περίπτωση για τον ίδιο, δεν θα ξεπεράσει το 15% των ψήφων.

Αντίστοιχα, ο υποψήφιος των Σοσιαλιστών, Ραφαέλ Γκλυξμάν, προβλέπεται να συγκεντρώσει ένα ποσοστό που φτάνει το πολύ το 13%. Αυτά τα ποσοστά υποδεικνύουν ότι και οι δύο υποψήφιοι βρίσκονται αρκετά πίσω από τους δύο πρώτους, δυσκολεύοντας την πιθανότητα να διεκδικήσουν μία θέση στον δεύτερο γύρο.

Η εικόνα των λοιπών διεκδικητών

Η δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ifop για τον LCI δεν περιορίζεται μόνο στους πιο γνωστούς υποψηφίους, αλλά περιλαμβάνει και μία ευρύτερη ανάλυση του πολιτικού τοπίου. Συνολικά, άλλοι οκτώ υποψήφιοι από διάφορους πολιτικούς χώρους αναφέρονται στα ευρήματα της έρευνας. Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους οκτώ υποψηφίους δεν εμφανίζεται, προς το παρόν, να συγκεντρώνει διψήφιο ποσοστό στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Αυτή η κατανομή των ποσοστών υποδηλώνει μία σημαντική συγκέντρωση των ψήφων στους πρώτους δύο υποψηφίους, τη Μαρίν Λε Πεν και τον Ζαν-Λικ Μελανσόν, αφήνοντας τους υπόλοιπους διεκδικητές με μονοψήφια ποσοστά. Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση για μία πιθανή αναμέτρηση μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων στον δεύτερο γύρο.

Το συνολικό ποσοστό της δεξιάς παράταξης

Ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την ίδια δημοσκόπηση αφορά το άθροισμα των ποσοστά των υποψηφίων που τοποθετούνται στο δεξιό άκρο του πολιτικού φάσματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το συνολικό ποσοστό των υποψηφίων αυτών εμφανίζεται να υπερβαίνει, έστω και οριακά, το 50% των ψήφων στον πρώτο γύρο.

Αυτό το εύρημα προσφέρει μία ευρύτερη οπτική για τις πολιτικές τάσεις στη Γαλλία, καθώς δείχνει μία σημαντική συσπείρωση ή προτίμηση προς τις δεξιές πολιτικές δυνάμεις, ακόμη και αν οι ψήφοι κατανέμονται σε διαφορετικούς υποψηφίους. Η δημοσκόπηση αυτή, που διεξάγεται αρκετούς μήνες πριν από τις εκλογές, παρέχει μία πρώτη, αλλά σημαντική, ένδειξη για τις πιθανές εξελίξεις στην προεδρική κούρσα.

Με πληροφορίες από: Newsit