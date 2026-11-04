Εσωκομματική διαμάχη στους Ρεπουμπλικανούς μετά την εκλογική ήττα

Η ιστορική εκλογική συντριβή που υπέστησαν οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου έχει προκαλέσει έντονη εσωστρέφεια και αλληλοκατηγορίες εντός του κόμματος. Η βαριά ήττα, η οποία οδήγησε στην απώλεια τόσο της Βουλής όσο και της Γερουσίας, έχει ανοίξει ένα δύσκολο κεφάλαιο για τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Κορυφαία στελέχη, στρατηγικοί αναλυτές και βουλευτές του κόμματος στρέφονται κατά του Αμερικανού Προέδρου, καταλογίζοντάς του την πλήρη ευθύνη για την εκλογική κατάρρευση.

Οι δικαιολογίες του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να μετατοπίσει τις ευθύνες για την ήττα των Ρεπουμπλικανών αμέσως μετά την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων το βράδυ της Τρίτης. Σε συνέντευξή του στους New York Times, προτού καν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία σε ορισμένες περιοχές της χώρας, δήλωσε ότι η ήττα οφείλεται στο γεγονός ότι ο ίδιος δεν βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η απουσία του από το ψηφοδέλτιο δεν επέτρεψε την κινητοποίηση αρκετού κόσμου για να προσέλθει στις κάλπες. Αυτός ήταν, κατά τον ίδιο, ο βασικός λόγος που δεν επιτεύχθηκε το επιθυμητό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα.

Παράλληλα, μιλώντας στο Fox News, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ένα μέρος των ψηφοφόρων απλώς «δεν συμπαθούσαν τους υποψηφίους» των Ρεπουμπλικανών. Συμπλήρωσε επίσης ότι «ορισμένοι από τους υποψηφίους που υποστήριξα με πολεμούσαν», προσθέτοντας ότι η εκλογική του βάση «δεν ενέκρινε το γεγονός ότι με πολεμούσαν».

Η αντίδραση των στελεχών του κόμματος

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την άμεση και έντονη αντίδραση πληθώρας κορυφαίων στελεχών, στρατηγικών αναλυτών και βουλευτών του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Αυτοί απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Προέδρου για τους λόγους της ήττας.

Αντιθέτως, τα στελέχη αυτά καταλογίζουν στον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ την πλήρη ευθύνη για την εκλογική κατάρρευση που οδήγησε στην απώλεια της πλειοψηφίας τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία. Η εσωστρέφεια είναι πλέον εμφανής, με τις αλληλοκατηγορίες να σηματοδοτούν ένα δύσκολο κεφάλαιο για το κόμμα.

Η άποψη του Ντικ Γουάνταμς

Ένας από τους Ρεπουμπλικανούς που αντέδρασαν στις δηλώσεις του Τραμπ ήταν ο Ντικ Γουάνταμς, σύμβουλος του κόμματος στο Κολοράντο. Ο Γουάνταμς χαρακτήρισε «ειρωνικά» τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου σχετικά με την ευθύνη της ήττας, υπογραμμίζοντας την αντίθεση εντός του κόμματος.

Ο σύμβουλος του κόμματος τόνισε ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι που έχασαν κρίσιμες μάχες για τη Γερουσία σε συντηρητικές πολιτείες είχαν επιλεγεί ή είχαν λάβει την πλήρη στήριξη από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του Προέδρου περί αντιπάθειας προς τους υποψηφίους, καθώς οι επιλογές ήταν δικές του.

«Ψήφος κατά του Τραμπ»

Ο Ντικ Γουάνταμς υπογράμμισε με σαφήνεια την άποψή του για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, προσδιορίζοντας την πραγματική φύση της εκλογικής συντριβής. «Αυτή δεν ήταν μια ψήφος υπέρ των Δημοκρατικών», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποκλείοντας το ενδεχόμενο μιας θετικής ψήφου για τους αντιπάλους.

Αντιθέτως, ο Γουάνταμς κατέληξε ότι το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν «μια ψήφος κατά του Τραμπ». Με αυτή τη δήλωση, ο σύμβουλος του κόμματος υποδεικνύει ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος ήταν το επίκεντρο της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων που οδήγησε στην ιστορική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Με πληροφορίες από: Enikos