Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, παραχώρησε συνέντευξη στον ANT1 το πρωί της Τετάρτης (4/11), όπου τοποθετήθηκε για μια σειρά θεμάτων που αφορούν την ελληνική εξωτερική πολιτική. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τη συστηματική ενίσχυση του διπλωματικού κεφαλαίου της Ελλάδας, έστειλε αυστηρή προειδοποίηση προς την Τουρκία αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ενώ παράλληλα ανέλυσε τα αποτελέσματα των πρόσφατων αμερικανικών εκλογών και τις προοπτικές των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Η διπλωματική ενίσχυση της Ελλάδας

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα αποκτά συστηματικά κάθε μέρα που περνάει μεγαλύτερο διπλωματικό κεφάλαιο. Οι ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες αποτελούν τη μεγαλύτερη παρακαταθήκη για τη χώρα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες και διακομματική στήριξη στις ΗΠΑ, ενώ καθιστά σαφές πως το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν επιφέρει καμία συνέπεια επί του πεδίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η χώρα μας έχει καταφέρει να ενισχύσει τη θέση της διεθνώς, χτίζοντας γέφυρες συνεργασίας και εμπιστοσύνης με σημαντικούς παίκτες. Αυτή η ενίσχυση, όπως είπε, είναι αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας που αποσκοπεί στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και στην προώθηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Προειδοποίηση προς την Τουρκία για την ηλεκτρική διασύνδεση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου μέσω του καλωδίου GSI. Ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα προχωρά κανονικά στις διαδικασίες αδειοδότησης για το έργο, χωρίς να ζητήσει άδεια από κανέναν. Η στάση της Ελλάδας είναι αταλάντευτη σε αυτό το ζήτημα, καθώς θεωρεί το έργο ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Γεραπετρίτης έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία, δηλώνοντας ότι εάν παρεμποδίσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, θα βρει απέναντί της τόσο την Ελλάδα όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προστατεύσει τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας, καθώς και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση στρατηγικών έργων.

Αποτελέσματα και προβλέψεις για τις αμερικανικές εκλογές

Αναφορικά με το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε λόγο για μια σημαντική νίκη των Δημοκρατικών. Ως κρίσιμες παραμέτρους για αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα ανέδειξε το θέμα της οικονομίας και τον πόλεμο στο Ιράν, στον βαθμό που επηρέασε ιδίως την ακρίβεια στο εσωτερικό της χώρας. Η ανάλυση αυτή υποδηλώνει ότι οι εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ είχαν άμεσο αντίκτυπο στην εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων.

Ο υπουργός Εξωτερικών προέβλεψε επίσης ότι δεν θα είναι εύκολη η συνύπαρξη μεταξύ Προέδρου και εκτελεστικής εξουσίας, αλλά θα απαιτήσει μια δύσκολη ισορροπία. Για το ενδεχόμενο πιθανής αλλαγής στάσης των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος φαίνεται να επαναξιολογεί τη θέση του στο ζήτημα, χωρίς ωστόσο να είναι εύκολο να υπάρξει σημαντική υπαναχώρηση από την αρχική στάση.

Το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων

Σε ερώτηση για το μέλλον των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ο υπουργός διαπίστωσε ότι αυτές υπερβαίνουν τους εκλογικούς κύκλους και ότι το στρατηγικό τους βάθος θα διευρυνθεί, ανεξάρτητα από τις πολιτικές αλλαγές στις ΗΠΑ. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η στήριξη για την Ελλάδα είναι διακομματική, κάτι που έχει φανεί όχι μόνο από τις επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων, αλλά και από τις δηλώσεις που έχουν υπάρξει από όλα τα μέρη της αμερικανικής πολιτικής.

Χαρακτήρισε σημαντική την εκλογή του Κρις Πάππας στο Νιου Χάμσαϊρ, καθώς και των υπόλοιπων γερουσιαστών και βουλευτών ελληνικής καταγωγής, οι οποίοι είναι μοιρασμένοι στα δύο κόμματα και έχουν εκφράσει θετικές θέσεις για την Ελλάδα. Πρόσθεσε επίσης ότι αναμένονται σημαντικές αλλαγές στις κρίσιμες θέσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, όπως για παράδειγμα στην πολύ ισχυρή Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, από όπου περνάει και το ζήτημα της άρσης των κυρώσεων για την Τουρκία. Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε τους διαύλους επικοινωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση θερμούς και αποτελεσματικούς, κάνοντας ειδική αναφορά στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, η οποία, όπως ανέφερε, με τον τρόπο που έγινε ήταν μια κατηγορηματική αποδοχή της σημαντικής γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας.

Η στάση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Αναφορικά με τη στάση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απέναντι στην κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, ο υπουργός Εξωτερικών διευκρίνισε ότι υπήρξε αρχικά μια αντανακλαστική ανακοίνωση, η οποία συμβαίνει οποτεδήποτε. Ωστόσο, η επίσημη ανακοίνωση και η επίσημη τοποθέτηση των ΗΠΑ επί του θέματος είναι αυτή που έχει τη βαρύτητα. Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλίσει την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis