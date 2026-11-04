Οι Δημοκρατικοί σάρωσαν στις ενδιάμεσες εκλογές, ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί ανέλαβαν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν την Τρίτη, καταγράφοντας εντυπωσιακά κέρδη σε πολιτείες που παραδοσιακά θεωρούνταν ρεπουμπλικανικά οχυρά. Οι ψηφοφόροι έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα απόρριψης στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την ατζέντα του, με το μέγεθος των δημοκρατικών νικών να ξεπερνά τις προβλέψεις των περισσότερων αναλυτών.

Το «κύμα» των Δημοκρατικών και η απόρριψη του Τραμπ

Οι δημοσκοπήσεις που προηγήθηκαν των ενδιάμεσων εκλογών έδειχναν ότι οι Δημοκρατικοί θα είχαν μια θετική βραδιά. Ωστόσο, η έκταση των κερδών τους αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε προβλεφθεί, επεκτεινόμενη πέρα από τις καθιερωμένες πολιτείες-«πεδία μάχης» και διεισδύοντας βαθιά μέσα σε εδάφη που επί μακρόν θεωρούνταν ρεπουμπλικανικά προπύργια. Αυτή η σαρωτική επικράτηση ερμηνεύτηκε ως μια ξεκάθαρη απόρριψη των πολιτικών του Προέδρου Τραμπ.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι Δημοκρατικοί αναμένεται να ανακτήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας. Τα διλήμματα που είχε θέσει ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «οι Δημοκρατικοί θα κάνουν τις ΗΠΑ μια... κομμουνιστική χώρα», απέτυχαν να πείσουν τους ψηφοφόρους, οι οποίοι φαίνεται να έδωσαν προτεραιότητα σε άλλα ζητήματα.

Ιστορικές νίκες σε ρεπουμπλικανικά οχυρά

Στην πολιτεία του Τέξας, ο Τζέιμς Ταλαρίκο σημείωσε μια συντριπτική νίκη εναντίον του Ρεπουμπλικανού Κεν Πάξτον. Με αυτή την επικράτηση, ο Ταλαρίκο έγινε ο πρώτος εκλεγμένος Δημοκρατικός γερουσιαστής της πολιτείας έπειτα από 38 χρόνια, ένα γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση της δημοκρατικής ανόδου.

Μια ακόμη ιστορική ανατροπή καταγράφηκε στη Νότια Καρολίνα, όπου η Άνι Άντριους κέρδισε τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Νταρλίν Γκράχαμ. Η νίκη της Άντριους αποτελεί μια καθοριστική έκπληξη της βραδιάς, καθώς οι Δημοκρατικοί δεν είχαν κερδίσει εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία των ΗΠΑ σε αυτή την πολιτεία καθ' όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα.

Επιτυχίες σε πολιτείες που κέρδισε ο Τραμπ

Η μάχη για τη Γερουσία στο Οχάιο είδε την επικράτηση του Δημοκρατικού Σέροντ Μπράουν. Αυτή η νίκη είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς το Οχάιο είναι μια πολιτεία την οποία ο Πρόεδρος Τραμπ είχε κερδίσει τρεις φορές στο παρελθόν, ενισχύοντας την εικόνα του «δημοκρατικού κύματος».

Αντίστοιχα, στο Κάνσας, ο Δημοκρατικός Άνταμ Χάμιλτον κέρδισε άνετα τον Ρεπουμπλικανό υπάρχοντα γερουσιαστή Ρότζερ Μάρσαλ. Η τελευταία φορά που οι Δημοκρατικοί είχαν κερδίσει έδρα της Γερουσίας στο Κάνσας ήταν το 1932, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, γεγονός που καθιστά τη νίκη του Χάμιλτον ιστορικής σημασίας.

Οι λόγοι πίσω από τη σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών

Στρατηγικοί αναλυτές και των δύο κομμάτων επεσήμαναν ότι οι σαρωτικές νίκες των Δημοκρατικών τροφοδοτήθηκαν από την ισχυρή προσέλευση τόσο των πιστών του κόμματος όσο και των ανεξάρτητων ψηφοφόρων. Αυτοί οι ψηφοφόροι στήριξαν τους Δημοκρατικούς τόσο στις αμφίρροπες πολιτείες όσο και στα παραδοσιακά ρεπουμπλικανικά οχυρά, δημιουργώντας ένα ευρύ μέτωπο υποστήριξης.

Οι Δημοκρατικοί υιοθέτησαν επίσης τη στρατηγική να παρουσιάσουν υποψήφιο σε κάθε αναμέτρηση, ακόμη και σε εκείνες που μόλις πριν από λίγους μήνες έμοιαζαν με χαμένο στοίχημα. Όπως αναλύει το Reuters, αυτά τα στοιχήματα απέδωσαν, ιδίως καθώς οι Ρεπουμπλικανοί παρουσίασαν υποψηφίους που δυσκολεύτηκαν να ξεπεράσουν τη δυσμένεια του Τραμπ και τον θυμό των ψηφοφόρων για τις υψηλές τιμές. Η ακρίβεια κυριάρχησε ως θέμα και οι «Λατίνος» καταψήφισαν τον Τραμπ.

Οι προκλήσεις για τους Δημοκρατικούς μετά την επικράτηση

Η ανάκτηση του Κογκρέσου ενδέχεται ωστόσο να αποδειχθεί ένα δίκοπο μαχαίρι για τους Δημοκρατικούς. Οι ψηφοφόροι πιθανότατα θα περιμένουν από αυτούς να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές τους ανησυχίες και όχι απλώς να αντιταχθούν στον Πρόεδρο Τραμπ. Αυτή η προσδοκία δημιουργεί μια πίεση για άμεσα αποτελέσματα σε κρίσιμα ζητήματα.

Παρά την επικράτησή τους στο Κογκρέσο, οι Δημοκρατικοί θα είναι περιορισμένοι ως προς τη νομοθεσία που μπορούν να περάσουν, καθώς ο Πρόεδρος διατηρεί το δικαίωμα του βέτο. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα πλαίσιο στο οποίο η συνεργασία ή η αντιπαράθεση με τον Πρόεδρο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα των νομοθετικών τους προσπαθειών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis