Δημήτρης Καιρίδης: Σχολίασε δηκτικά τους «τραμπιστές» της Ελλάδας μετά την ήττα Τραμπ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, προέβη σε έναν άκρως δηκτικό σχολιασμό σχετικά με τις εικαζόμενες αντιδράσεις των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα. Οι δηλώσεις του κ. Καιρίδη έρχονται στον απόηχο της τεράστιας ήττας που υπέστη ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές. Ο βουλευτής της ΝΔ εστίασε σε εκείνους που, κατά την άποψή του, προσπάθησαν να οικοδομήσουν πολιτική καριέρα στη χώρα μας, λειτουργώντας ως «εντολοδόχοι του τραμπισμού».

Ο σχολιασμός για τους «εν Ελλάδι τραμπιστές»

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM, ο Δημήτρης Καιρίδης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «υπήρξαν κάποιοι εδώ στην Ελλάδα οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να κάνουν πολιτική καριέρα ως εντολοδόχοι του τραμπισμού, ως τραμπιστές εσωτερικού». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ χρησιμοποίησε αυτή τη φράση για να περιγράψει την προσπάθεια ορισμένων πολιτικών προσώπων να συνδέσουν την πορεία τους με το κίνημα του Ντόναλντ Τραμπ, πιθανώς προσδοκώντας σε πολιτικά οφέλη εντός της ελληνικής πραγματικότητας.

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την άποψη του κ. Καιρίδη ότι η προσέγγιση αυτή δεν ήταν αυθόρμητη ή ιδεολογική, αλλά μάλλον μια στρατηγική επιλογή για την προώθηση της προσωπικής τους πολιτικής σταδιοδρομίας. Ο δηκτικός τόνος του σχολίου του κ. Καιρίδη αφήνει να εννοηθεί μια κριτική στάση απέναντι σε αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική τακτική, ειδικά μετά την εξέλιξη των εκλογικών αποτελεσμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ονόματα που αναφέρθηκαν και «Δράμα»

Στο πλαίσιο του σχολιασμού του, ο Δημήτρης Καιρίδης αναφέρθηκε ονομαστικά σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως «ο Πάνος Καμμένος για παράδειγμα φαντάζομαι είναι σε πολύ μεγάλο δράμα σήμερα». Η αναφορά στον πρώην υπουργό και αρχηγό των Ανεξάρτητων Ελλήνων υποδηλώνει την εκτίμηση του κ. Καιρίδη ότι ο κ. Καμμένος είχε συνδέσει στενά την πολιτική του εικόνα με τον τραμπισμό και ότι η ήττα του Ντόναλντ Τραμπ θα τον έχει επηρεάσει αρνητικά.

Επιπλέον, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ συμπεριέλαβε στις δηλώσεις του και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο. Για τον κ. Βελόπουλο, ο Δημήτρης Καιρίδης σημείωσε ότι «έκανε την γνωστή κωλοτούμπα». Η φράση αυτή παραπέμπει σε μια αλλαγή στάσης ή πολιτικής τοποθέτησης από τον κ. Βελόπουλο, πιθανώς σε σχέση με τις προηγούμενες δηλώσεις ή την υποστήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο κ. Καιρίδης εξέφρασε επίσης την απορία του για το αν θα ακολουθήσει την ίδια πορεία και η κυρία Λατινοπούλου, καθώς και «οι λοιποί» που ενδεχομένως είχαν παρόμοια πολιτική προσέγγιση.

Η ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές

Το χρονικό πλαίσιο των δηλώσεων του Δημήτρη Καιρίδη είναι καθοριστικό. Ο σχολιασμός του έγινε μετά την «τεράστια ήττα» που υπέστη ο Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα στις ΗΠΑ φαίνεται να αποτέλεσε το έναυσμα για τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ να προβεί σε αυτές τις δηκτικές παρατηρήσεις, θεωρώντας ότι η εξέλιξη αυτή επηρεάζει και τους «εν Ελλάδι τραμπιστές».

Η έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, όπως περιγράφεται ως «τεράστια ήττα» για τον Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να έχει δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό τοπίο, το οποίο ο κ. Καιρίδης αξιοποιεί για να σχολιάσει την κατάσταση και τις επιλογές ορισμένων πολιτικών στην Ελλάδα. Η σύνδεση των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων με τα διεθνή γεγονότα αποτελεί βασικό στοιχείο του σχολίου του.

Αιχμές για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας

Στο κείμενο της πηγής, τίθεται ένα ερώτημα σχετικά με το αν ο Δημήτρης Καιρίδης συμπεριλαμβάνει στους «λοιπούς» και γνωστά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία έχουν στο παρελθόν δηλώσει «τραμπικοί». Η πηγή αναφέρει ρητά ότι «τώρα, αν στους λοιπούς συμπεριλαμβάνει και γνωστά στελέχη της ΝΔ που έχουν δηλώσει «τραμπικοί», όρκο δεν παίρνουμε…».

Αυτή η παρατήρηση της πηγής υποδηλώνει ότι υπήρξαν ή υπάρχουν στελέχη εντός του κυβερνώντος κόμματος που έχουν εκφράσει συμπάθεια ή υποστήριξη προς τις ιδέες του τραμπισμού. Ωστόσο, ο ίδιος ο Δημήτρης Καιρίδης δεν προχώρησε σε ονομαστικές αναφορές για στελέχη της ΝΔ, αφήνοντας το ζήτημα ανοιχτό ως προς το αν η γενική του αναφορά στους «λοιπούς» περιλαμβάνει και αυτά τα πρόσωπα.

Με πληροφορίες από: Topontiki