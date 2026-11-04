Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε μόνος τα εκλογικά αποτελέσματα, ενώ η Μελάνια εστίασε στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς την παρουσία της Μελάνια Τραμπ στο πλευρό του. Ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι έχαναν έδαφος στο Κογκρέσο, σε μία ιστορική νύχτα για τους Δημοκρατικούς, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ είχε στραμμένο το ενδιαφέρον της σε μια νέα πρωτοβουλία για την ειρήνη στην Ουκρανία. Η Μελάνια Τραμπ αγνόησε τις εκλογικές εξελίξεις, εστιάζοντας σε μια προγραμματισμένη εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόνος στην Ανατολική Αίθουσα

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ευρισκόμενος στον Λευκό Οίκο. Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης νύχτας, η Μελάνια Τραμπ δεν βρισκόταν στο πλευρό του πρώην προέδρου.

Η παρακολούθηση των εκλογικών αποτελεσμάτων, που αφορούσαν τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές, έλαβε χώρα στην Ανατολική Αίθουσα. Εκεί, ο πρόεδρος Τραμπ και οι στενοί του συνεργάτες ήταν συγκεντρωμένοι για να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της καταμέτρησης των ψήφων.

Την ίδια ώρα, οι Ρεπουμπλικάνοι φέρονταν να χάνουν σημαντικό έδαφος στο Κογκρέσο. Η νύχτα αυτή χαρακτηρίστηκε ως ιστορική για τους Δημοκρατικούς, καθώς οι εξελίξεις σημειώθηκαν δύο χρόνια πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του τότε Αμερικανού προέδρου.

Η Μελάνια Τραμπ και η νέα πρωτοβουλία για την Ουκρανία

Σε αντίθεση με τον σύζυγό της, η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, δεν ήταν παρούσα στην Ανατολική Αίθουσα. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώθηκε από πηγή του Λευκού Οίκου στην Daily Mail, υπογραμμίζοντας την απουσία της από τις εκλογικές εξελίξεις.

Η Μελάνια Τραμπ επέλεξε να αγνοήσει τις εκλογικές εξελίξεις και περιορίστηκε σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ανάρτηση αυτή αφορούσε μια σημαντική εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, και θα λάβει χώρα στον Λευκό Οίκο.

Το κύριο αντικείμενο αυτής της εκδήλωσης είναι η επίτευξη εκεχειρίας στην υπό ρωσικό έλεγχο ουκρανική πόλη Ολέσκι, καθώς και στις γύρω περιοχές, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον της για τα διεθνή ζητήματα.

Συνάντηση εκπροσώπων Ρωσίας και Ουκρανίας στον Λευκό Οίκο

Στο πλαίσιο αυτής της νέας πρωτοβουλίας, η οποία αφορά τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η Μελάνια Τραμπ θα φιλοξενήσει μια συνάντηση εκπροσώπων των δύο χωρών. Η συνάντηση αυτή έχει οριστεί για την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2026, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχο της κυβέρνησης, εκπρόσωποι τόσο της Ρωσίας όσο και της Ουκρανίας αναμένεται να παραστούν σε αυτή την εκδήλωση. Ο χώρος διεξαγωγής της συνάντησης θα είναι το Μεγάλο Φουαγιέ του Λευκού Οίκου.

Το γραφείο της Πρώτης Κυρίας ανακοίνωσε ότι η ίδια θα αναλάβει «προσωπικά» να φέρει σε επαφή τους εκπροσώπους των δύο πλευρών. Η πρωτοβουλία αυτή χαρακτηρίστηκε ως «μία σημαντική στιγμή στην αμερικανική ιστορία», υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα που της αποδίδεται.

Προηγούμενες παρεμβάσεις και η συμφωνία για την Ολέσκι

Η συγκεκριμένη νέα πρωτοβουλία της Μελάνια Τραμπ αποτελεί συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεών της, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε ανθρωπιστικά ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τον πόλεμο ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Η συμβολή της είχε ήδη προηγηθεί στην επίτευξη μιας συμφωνίας για εξαήμερη εκεχειρία στην κατεχόμενη ουκρανική πόλη Ολέσκι.

Επιπλέον, η παρέμβασή της διαδραμάτισε ρόλο στην απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από την εν λόγω περιοχή. Η Μελάνια Τραμπ ενεπλάκη προσωπικά στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, μια απόφαση που έλαβε αφού παρακολούθησε τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο.

Εκεί, ενημερώθηκε αναλυτικά για τις φρικτές συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν οι άνθρωποι στην περιοχή. Όπως διευκρίνισε η ίδια, οι κάτοικοι που εκφράζουν την επιθυμία να απομακρυνθούν θα λάβουν συντονισμένη υποστήριξη και μεταφορά στον προορισμό της επιλογής τους, είτε αυτός είναι η Ρωσία είτε η Ουκρανία.

Η στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ στις προσπάθειες της συζύγου του

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του στις προσπάθειες της συζύγου του. Δήλωσε ότι η Μελάνια επικοινώνησε προσωπικά με αξιωματούχους και των δύο χωρών, της Ρωσίας και της Ουκρανίας, προκειμένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες συνομιλίες για την ειρήνη.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας έμφαση στους στόχους της Πρώτης Κυρίας: «Αυτό που θέλει να κάνει είναι να σώσει παιδιά, αυτός είναι ο στόχος της. Και οι δύο πλευρές συνεργάζονται μαζί της, οπότε κάνει πολύ».

Με πληροφορίες από: Newsit