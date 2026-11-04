Το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος στη Βουλή και η αλλαγή του καιρού

Νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αντικείμενο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αποταμίευσης και των επενδύσεων, κατατέθηκε στη Βουλή. Το κείμενο αναμένεται να τεθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026. Παράλληλα, ο καιρός παρουσιάζει αλλαγή σκηνικού, καθώς οι βροχές υποχωρούν, ωστόσο η ενίσχυση των βοριάδων θα φέρει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες.

Το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος στη Βουλή

Το νομοσχέδιο, που φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αποταμίευσης και των επενδύσεων, φορολογικές, μισθολογικές, συνταξιοδοτικές διατάξεις και λοιπές διατάξεις κοινωνικής πολιτικής», κατατέθηκε από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επεξεργασία του από την αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.

Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο αφορούν παρεμβάσεις στη φορολογία εισοδήματος και περιουσίας, τη μείωση ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και την αναπροσαρμογή κοινωνικών παροχών. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι στοχευμένες σε διάφορα ζητήματα.

Στόχοι και παρεμβάσεις του νομοσχεδίου

Οι παρεμβάσεις του νομοσχεδίου επικεντρώνονται σε φορολογικά, κοινωνικά, μισθολογικά, συνταξιοδοτικά και δημοσιονομικά ζητήματα. Βασικός στόχος είναι η μείωση συγκεκριμένων φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, με σκοπό την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη των οικογενειών, στη διεύρυνση και αναπροσαρμογή κοινωνικών παροχών, καθώς και στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών δράσεων. Όλες αυτές οι προβλέψεις γίνονται με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας.

Αλλαγή σκηνικού στον καιρό με ενίσχυση βοριάδων

Ο καιρός, αν και βελτιώνεται με την υποχώρηση των βροχών, θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή λόγω της ενίσχυσης των βοριάδων, η οποία θα οδηγήσει σε πτώση της θερμοκρασίας. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, έκανε λόγο για «χειμωνιάτικη καλοκαιρία» με χαμηλές θερμοκρασίες και τον ήλιο να είναι με «δόντια».

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους και θα παρουσιάσουν σημαντική ενίσχυση. Οι ριπές τους αναμένεται να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, επηρεάζοντας το Αιγαίο, τις ηπειρωτικές περιοχές, αλλά και τα νότια τμήματα του Ιονίου.

Η πρόγνωση για σήμερα Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026

Για σήμερα Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, οι νεφώσεις και οι τοπικές βροχές θα επιμείνουν το πρωί στα ανατολικά τμήματα της χώρας, με ιδιαίτερη ένταση στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Από το απόγευμα, η περαιτέρω ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων θα συμβάλει στην ανάπτυξη νεφώσεων στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Τοπικές βροχές, ασθενούς έως μέτριας έντασης, αναμένονται στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, καθώς και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται από 15 έως 18 βαθμούς στα βόρεια, από 19 έως 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της νότιας χώρας, ενώ στα νοτιότερα τμήματα θα φτάσουν τοπικά τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ το βράδυ.

Ειδικότερη πρόβλεψη για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια από το πρωί έως και τις μεσημεριανές ώρες. Σταδιακά, από το απόγευμα, αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους, με την έντασή τους να φτάνει τα 5 μποφόρ στα ανατολικά και έως τα 4 μποφόρ στον Σαρωνικό. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος. Από το απόγευμα, ωστόσο, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ δεν αποκλείονται λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά τμήματα του νομού και στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση έως 5 μποφόρ, και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν.

Η μεταστροφή του καιρού την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026

Ολική μεταστροφή του καιρού αναμένεται από αύριο Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026. Οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν αισθητά, επηρεάζοντας το Αιγαίο και τις ηπειρωτικές περιοχές. Η επίδρασή τους θα επεκταθεί και στα νότια τμήματα του Ιονίου.

Οι ριπές των ανέμων την Πέμπτη αναμένεται να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, σηματοδοτώντας την αλλαγή του καιρικού σκηνικού σε όλη τη χώρα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit