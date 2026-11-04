Οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές έγραψαν ιστορία με σημαντικές πρωτιές εκπροσώπησης, αναδεικνύοντας πρόσωπα που καταγράφουν ορόσημα στην πολιτική ιστορία των ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας γερουσιαστής και η πρώτη μαύρη γυναίκα κυβερνήτης. Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι επέλεξαν υποψηφίους που διεύρυναν την πολιτική εκπροσώπηση σε πολλά επίπεδα, με τις περισσότερες από αυτές τις υποψηφιότητες να προέρχονται από το Δημοκρατικό Κόμμα.

Ο Κρις Πάπας, ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος γερουσιαστής

Μία από τις πιο σημαντικές πρωτιές καταγράφηκε με την εκλογή του Δημοκρατικού βουλευτή Κρις Πάπα. Ο Πάπας, ελληνικής καταγωγής, κέρδισε την αναμέτρηση για τη Γερουσία στην πολιτεία του Νιου Χάμσαϊρ. Επικράτησε έναντι του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του, Τζον Σουνούνου, εξασφαλίζοντας μία θέση στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Με αυτή τη νίκη, ο Κρις Πάπας γίνεται ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος άνδρας που εκλέγεται στην αμερικανική Γερουσία, γεγονός που αποτελεί ένα ιστορικό ορόσημο για τη χώρα. Ο ίδιος είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας: «Δεν είμαι υποψήφιος για να γράψω ιστορία», εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο σεξουαλικός του προσανατολισμός δεν αποτέλεσε κεντρικό θέμα αντιπαράθεσης στην εκλογική διαδικασία.

Η Κίσα Λανς Μπότομς, η πρώτη μαύρη γυναίκα κυβερνήτης

Μια ακόμη ιστορική πρωτιά σημειώθηκε στην πολιτεία της Τζόρτζια, όπου η Δημοκρατική Κίσα Λανς Μπότομς εξελέγη κυβερνήτης. Η Μπότομς επικράτησε του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου της, Ρικ Τζάκσον, σε μια αναμέτρηση που έγραψε ιστορία. Η πρώην δήμαρχος της Ατλάντα αναλαμβάνει πλέον τη διακυβέρνηση της πολιτείας.

Η εκλογή της Κίσα Λανς Μπότομς την καθιστά την πρώτη μαύρη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση του κυβερνήτη σε αμερικανική πολιτεία, ένα γεγονός χωρίς προηγούμενο στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, αποτελεί την πρώτη μη λευκή κυβερνήτη στην ιστορία της Τζόρτζια, σπάζοντας μια μακρά σειρά 83 προηγούμενων λευκών ανδρών κυβερνητών που είχαν υπηρετήσει στην πολιτεία.

Άλλες σημαντικές επιτυχίες στις πολιτείες

Στη Μινεσότα, η εκλογική αναμέτρηση μεταξύ της Ρεπουμπλικανής Λίζα Ντιμούθ και της Δημοκρατικής γερουσιαστή Έιμι Κλόμπουσαρ εξασφάλισε, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, την εκλογή της πρώτης γυναίκας κυβερνήτη στην ιστορία της συγκεκριμένης πολιτείας. Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει τη διεύρυνση της εκπροσώπησης των γυναικών σε ανώτατα πολιτειακά αξιώματα.

Παράλληλα, στο Νέο Μεξικό, η Δημοκρατική Ντεμπ Χάαλαντ σημείωσε άλλη μία ιστορική επιτυχία, κερδίζοντας τις εκλογές για τη θέση της κυβερνήτη. Η Χάαλαντ επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Γκρεγκ Χαλ, προσθέτοντας το όνομά της στον κατάλογο των υποψηφίων που έγραψαν ιστορία στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές.

Η διεύρυνση της πολιτικής εκπροσώπησης

Οι φετινές ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ανέδειξαν τη διεύρυνση της πολιτικής εκπροσώπησης σε πολλά επίπεδα. Παρότι αρκετοί υποψήφιοι επέλεξαν να μην επικεντρώσουν την προεκλογική τους εκστρατεία σε θέματα φυλετικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, οι οργανώσεις υπεράσπισης των εκλογικών δικαιωμάτων χαιρέτισαν αυτές τις πρωτιές ως ένα βήμα προς την ενίσχυση της δημοκρατίας.

Όπως δήλωσε η Αλέξις Άντερσον-Ριντ, πρόεδρος της οργάνωσης State Voices: «Αυτές οι πρωτιές δείχνουν πώς αλλάζει η χώρα μας. Εδώ και χρόνια, οι έγχρωμες κοινότητες και η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα οργανώνονται, χτυπούν πόρτες, συνομιλούν με ψηφοφόρους και κάνουν τη δύσκολη δουλειά για τη διάσωση της δημοκρατίας μας. Αυτές οι νίκες οφείλονται σε αυτούς». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει τον συλλογικό αγώνα πίσω από τις ιστορικές αυτές επιτυχίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta