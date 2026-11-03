Διπλή εντολή Μητσοτάκη και δημοσκοπικές αγωνίες για τα εκλογικά «40άρια»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε τη Δευτέρα σε δύο πρωτοβουλίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της χρονικής τους σύμπτωσης. Αρχικά, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, ζήτησε από τους υπουργούς να επικεντρωθούν αποκλειστικά στο κυβερνητικό έργο, αφήνοντας στην άκρη τις προσωπικές τους προεκλογικές εκστρατείες. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η Εκτελεστική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας συνεδρίασε, έχοντας ως ένα από τα αντικείμενα συζήτησης την εκλογική προετοιμασία του κόμματος.

Η διπλή εντολή του πρωθυπουργού

Η χρονική σύμπτωση των δύο αυτών πρωτοβουλιών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει προκαλέσει συζητήσεις. Το πρωί, φάνηκε να «απαγορεύονται» οι εκλογές και οι προσωπικές προεκλογικές ενέργειες των υπουργών, με την έμφαση να δίνεται στην κυβερνητική δουλειά. Το απόγευμα όμως, ξεκίνησε η κομματική προετοιμασία για την εκλογική αναμέτρηση, γεγονός που δημιουργεί ένα φαινομενικά αντιφατικό μήνυμα.

Αν και η κυβερνητική δουλειά και η κομματική οργάνωση αποτελούν διαφορετικά πεδία δράσης, η πραγματικότητα είναι ότι οι υπουργοί είναι ταυτόχρονα και υποψήφιοι βουλευτές. Αυτό σημαίνει ότι διαθέτουν προσωπικούς εκλογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει να λειτουργούν εντατικά. Το Μαξίμου, συντηρώντας ένα κλίμα εκλογικής ετοιμότητας, καθιστά δύσκολο να πείσει τους υπουργούς να παραμερίσουν το κυνήγι του σταυρού.

Το κυνήγι του σταυρού και οι υπουργοί

Η κατάσταση αυτή, στην οποία ζητείται από τους υπουργούς να επικεντρωθούν στο έργο τους ενώ παράλληλα προετοιμάζεται το κόμμα για εκλογές, ακούγεται σαν ένα είδος «καψονιού». Ωστόσο, είναι δύσκολο να πειστεί κανείς ότι το κυνήγι του σταυρού θα σταματήσει, καθώς η «κυνηγετική περίοδος» έχει ήδη αρχίσει για τα καλά.

Οι προσωπικοί εκλογικοί μηχανισμοί των υπουργών-υποψηφίων λειτουργούν ανεξάρτητα από τις επίσημες κομματικές οδηγίες για συγκέντρωση στο κυβερνητικό έργο. Η διατήρηση ενός κλίματος εκλογικής ετοιμότητας από το Μέγαρο Μαξίμου ενισχύει την ανάγκη των υποψηφίων να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση και να εργάζονται για την ενίσχυση της προσωπικής τους εκλογικής βάσης.

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Alco

Η πρόσφατη δημοσκόπηση της Alco, η οποία δημοσιοποιήθηκε, ανέδειξε ένα σημαντικό εύρημα: μόλις το 23% των ερωτηθέντων δίνει τρίτη θητεία στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ποσοστό αυτό είναι περίπου το ίδιο με την πρόθεση ψήφου που δίνει η συγκεκριμένη εταιρεία στο κυβερνών κόμμα, Νέα Δημοκρατία, στις έρευνές της σε βάθος χρόνου.

Αυτό υποδηλώνει ότι ένα ποσοστό της τάξης του 23% ψηφίζει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη με «ψυχή», «καρδιά» και «καλή διάθεση» για τη συνέχιση του έργου τους. Τα υψηλότερα ποσοστά που δίνουν ορισμένες εταιρείες, φτάνοντας τη Νέα Δημοκρατία στην περιοχή του 30%, είναι «εκτιμήσεις ψήφου» και βασίζονται σε υπολογισμούς και κατανομές αναποφάσιστων ψηφοφόρων, οι οποίοι υποτίθεται ότι στο τέλος θα στραφούν αναγκαστικά προς το κυβερνών κόμμα.

Η ευαλωτότητα της κυβέρνησης και οι προσδοκίες

Οι εκτιμήσεις των δημοσκόπων, αν και χρήσιμες, δείχνουν ότι το σκηνικό αυτό καθιστά τη Νέα Δημοκρατία και ιδίως τον Κυριάκο Μητσοτάκη ευάλωτους σε δυσμενείς εξελίξεις. Οι προσδοκίες για μια νέα θητεία φαίνεται να στηρίζονται περισσότερο στην αδυναμία των αντιπάλων κομμάτων παρά στην «αγάπη» των ψηφοφόρων προς την κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση, η οποία ονειρεύεται εκλογικά «40άρια», αντιμετωπίζει προκλήσεις. Δεν είναι μόνο η Alco που φέρνει «κακά μαντάτα». Η έρευνα της MRB, η οποία διενεργήθηκε για τη «δημοκρατία», καταγράφει εξαιρετικά χαμηλή αποδοχή της κυβερνητικής πολιτικής και μια ευρύτατη κοινωνική αποδοκιμασία. Η συγκεκριμένη δημοσκόπηση παρουσιάζει τέσσερα αποκαλυπτικά ευρήματα που υπογραμμίζουν αυτή την εικόνα.

Με πληροφορίες από: Topontiki