Νέα δικαστική νίκη για το Χάρβαρντ: Απορρίφθηκε αγωγή της κυβέρνησης Τραμπ

Ομοσπονδιακός δικαστής στις Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψε αγωγή του υπουργείου Δικαιοσύνης, με την οποία ζητούνταν από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ να παραδώσει αρχεία σχετικά με τις εισαγωγές φοιτητών. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια νέα δικαστική νίκη για το Χάρβαρντ στην αντιπαράθεσή του με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Στόχος της έρευνας του υπουργείου Δικαιοσύνης ήταν να διαπιστωθεί εάν το πανεπιστήμιο εξακολουγεί να λαμβάνει υπόψη τη φυλετική καταγωγή των υποψηφίων κατά τη διαδικασία εισαγωγής τους.

Η απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστή

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Μιόνγκ Τζουν, ο οποίος εδρεύει στη Βοστώνη, ήταν αυτός που απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η αγωγή αυτή είχε υποβληθεί τον Φεβρουάριο, με την κυβέρνηση Τραμπ να επιδιώκει την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα του πανεπιστημίου.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποστήριζε ότι το Χάρβαρντ δεν συνεργαζόταν πλήρως με τις έρευνες που διεξάγονταν. Οι έρευνες αυτές είχαν ως σκοπό να εξακριβωθεί κατά πόσον το ίδρυμα συμμορφώνεται με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ του 2023, η οποία αφορά τις πολιτικές εισαγωγής φοιτητών.

Ο στόχος της κυβερνητικής έρευνας

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ είχε θέσει ως βασικό στόχο της έρευνας να διαπιστώσει εάν το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ συνέχιζε να λαμβάνει υπόψη τη φυλετική καταγωγή των υποψηφίων κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων εισαγωγής τους. Αυτή η πρακτική βρισκόταν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριζε ότι τόσο το υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και το υπουργείο Παιδείας χρειάζονταν αναλυτικά στοιχεία για τις αιτήσεις εισαγωγής φοιτητών σε βάθος ετών. Αυτά τα στοιχεία κρίνονταν απαραίτητα προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια εάν η φυλή εξακολουθούσε να επηρεάζει τις αποφάσεις του Χάρβαρντ σχετικά με την επιλογή των υποψηφίων για τις θέσεις του.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 2023

Η αναφορά του υπουργείου Δικαιοσύνης στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 2023 αποτελούσε κεντρικό σημείο της νομικής διαμάχης. Με εκείνη την απόφαση, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ είχε απορρίψει προγράμματα εισαγωγής φοιτητών που λάμβαναν υπόψη τη φυλή ως παράγοντα επιλογής.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα είχαν σχεδιαστεί με στόχο την αύξηση της συμμετοχής φοιτητών από φυλετικές μειονότητες στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Η απόφαση του 2023 δημιούργησε ένα νέο νομικό πλαίσιο για τις διαδικασίες εισαγωγής, το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ θεωρούσε ότι το Χάρβαρντ ενδεχομένως να μην τηρούσε.

Η θέση του Χάρβαρντ και η ευρύτερη εκστρατεία

Το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το οποίο εδρεύει στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, έχει εκφράσει την άποψη ότι η αγωγή του υπουργείου Δικαιοσύνης δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία που διεξάγει η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Το Χάρβαρντ αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους αυτής της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία επιδιώκει να αξιοποιήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση και τις εξουσίες του κράτους. Σκοπός της είναι να επιβάλει αλλαγές στα αμερικανικά πανεπιστήμια, καθώς ο πρόεδρος υποστηρίζει ότι αυτά κυριαρχούνται από ιδεολογίες της «ριζοσπαστικής Αριστεράς».

Προηγούμενες δικαστικές επιτυχίες του πανεπιστημίου

Η πρόσφατη απόφαση δεν είναι η πρώτη δικαστική επιτυχία για το Χάρβαρντ απέναντι σε ενέργειες της κυβέρνησης. Το πανεπιστήμιο έχει ήδη εξασφαλίσει ευνοϊκές αποφάσεις από άλλους δικαστές σε προηγούμενες νομικές διαμάχες.

Στο παρελθόν, δικαστές απέρριψαν προσπάθειες της κυβέρνησης να διακόψει επιχορηγήσεις προς το ίδρυμα, οι οποίες ξεπερνούσαν τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, απορρίφθηκαν προσπάθειες να απαγορευτεί στο Χάρβαρντ να δέχεται διεθνείς φοιτητές. Τέλος, το πανεπιστήμιο κέρδισε και σε αγωγή που αφορούσε φερόμενη αποτυχία προστασίας Εβραίων και Ισραηλινών φοιτητών από περιστατικά παρενόχλησης, ενισχύοντας τη θέση του έναντι των κυβερνητικών πιέσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki