Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα

Σε εκλογική ετοιμότητα έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του κόμματος, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά το συνέδριο. Ενώ το ερώτημα για την ακριβή ημερομηνία των εκλογών παραμένει ανοιχτό, ο κ. Μητσοτάκης προέβη σε ένα σχόλιο παραπολιτικού χαρακτήρα, αποκλείοντας τη διεξαγωγή τους στις 2 Μαΐου. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει με την Κυριακή του Πάσχα.

Η εκλογική ετοιμότητα της Νέας Δημοκρατίας

Η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Νέας Δημοκρατίας, η πρώτη μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου, σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου για το κυβερνών κόμμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στα μέλη, υπογράμμισε την ανάγκη για συστράτευση και ετοιμότητα ενόψει των επερχόμενων εκλογών.

Παρά τις δηλώσεις περί εκλογικής ετοιμότητας, ο πρωθυπουργός διατήρησε την αβεβαιότητα ως προς την ακριβή ημερομηνία της κάλπης. Πληροφορίες από την ίδια τη συνεδρίαση αναφέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση για το πότε ακριβώς θα διεξαχθούν οι εκλογές, ενισχύοντας το κλίμα αναμονής.

Στοχευμένη προσέγγιση δυσαρεστημένων ψηφοφόρων

Βασικός άξονας του εκλογικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας είναι η επαναπροσέγγιση των δυσαρεστημένων και αποστασιοποιημένων ψηφοφόρων του κόμματος. Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο να ανακτήσει την εμπιστοσύνη εκείνων που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί από τις τάξεις της παράταξης.

Ειδική αναφορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης φέρεται να έγινε στην κατηγορία των αγροτών, καθώς η Νέα Δημοκρατία είχε παραδοσιακά ισχυρή παρουσία και στήριξη σε αυτόν τον τομέα. Η προσπάθεια επανένταξης των δυσαρεστημένων αγροτών αποτελεί προτεραιότητα στον προεκλογικό σχεδιασμό.

Κυβερνητικές εκκρεμότητες και εξορμήσεις στην επαρχία

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, εξετάζεται ποιες εκκρεμότητες των υπουργείων μπορούν να επιλυθούν άμεσα, εφόσον δεν συνεπάγονται δημοσιονομικό κόστος. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες, χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παράλληλα, προβλέπεται ένα εκτεταμένο σχέδιο εξορμήσεων κυβερνητικών στελεχών στην επαρχία. Ο στόχος αυτών των επισκέψεων είναι η εντατική εκλογική προετοιμασία σε τοπικό επίπεδο, με απώτερο σκοπό το κόμμα να εισέλθει στη μάχη των εκλογών με τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση των δυνάμεών του.

Ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας τη σημασία της εσωτερικής συνοχής, δήλωσε προς τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας ότι «τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη», υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο των κομματικών στελεχών στην προεκλογική προσπάθεια.

Ο απολογισμός και ο σχεδιασμός του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, ο γραμματέας του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, παρουσίασε έναν αναλυτικό απολογισμό του τελευταίου εξαμήνου. Ο απολογισμός αυτός περιλάμβανε τις δράσεις και τα επιτεύγματα της παράταξης κατά την εν λόγω περίοδο.

Επιπλέον, ο κ. Κυρανάκης σκιαγράφησε τον σχεδιασμό για την ανανέωση των οργάνων του κόμματος, ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της εσωτερικής δημοκρατίας και της λειτουργίας του. Ο σχεδιασμός αφορά επίσης τα ψηφοδέλτια, με στόχο τη συγκρότηση ισχυρών και αντιπροσωπευτικών λιστών υποψηφίων.

Τέλος, παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο θα ενισχυθεί η συμμετοχή της βάσης στο πρόγραμμα του κόμματος, επιδιώκοντας την ενεργότερη εμπλοκή των μελών στη διαμόρφωση των πολιτικών προτάσεων και των θέσεων της Νέας Δημοκρατίας.

Άλλες πολιτικές εξελίξεις

Σε άλλες πολιτικές εξελίξεις, ο Νικολαΐδης από το ΠΑΣΟΚ διέψευσε κατηγορηματικά ότι αγόρασε ακίνητο από fund. Ο ίδιος δήλωσε ότι «οι συκοφάντες θα βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης», υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά εναντίον όσων διαδίδουν τέτοιες πληροφορίες.

Στον ΣΥΡΙΖΑ, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των Αναστασοπούλου και Βαρεμένου, οι οποίοι αναλαμβάνουν τις θέσεις των παραιτηθέντων βουλευτών Καλαματιανού και Ζαμπάρα. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την ανανέωση του κοινοβουλευτικού σχήματος του κόμματος.

Τέλος, ο Κασσελάκης, ακολουθώντας ένα «μοντέλο Τσίπρα», έστειλε μήνυμα στην Τσαπανίδου, διαβεβαιώνοντάς την ότι δεν «καραδοκεί» για την έδρα της. Παράλληλα, δήλωσε με αυτοπεποίθηση ότι «οι Δημοκράτες θα μπούμε στη Βουλή με την αξία μας», εκφράζοντας την πεποίθηση για την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του κόμματός του.

Με πληροφορίες από: Topontiki