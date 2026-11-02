Αντικρουόμενα μηνύματα από το Μαξίμου για τα ποσοστά της ΝΔ ενόψει εκλογών

Αντικρουόμενα μηνύματα εκπέμπονται από το Μέγαρο Μαξίμου σχετικά με την εκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και τους στόχους της ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει ανεβάσει και κατεβάσει τον πήχη των προσδοκιών, δείχνοντας ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει στο βασικό αφήγημα του κυβερνώντος κόμματος για το επόμενο διάστημα.

Οι μεταβαλλόμενοι στόχοι του πρωθυπουργού

Πριν από περίπου 15 ημέρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο η Νέα Δημοκρατία να μην ξεπεράσει το 25% στις εκλογές, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο ακόμη και παραίτησης σε μια τέτοια περίπτωση. Αυτή η δήλωση προκάλεσε συζητήσεις και, προφανώς, για να αντιμετωπιστεί το κλίμα ηττοπάθειας που ενδεχομένως δημιουργήθηκε εντός του κόμματος, ο πρωθυπουργός προχώρησε σε διορθωτική δήλωση λίγες ημέρες αργότερα.

Μιλώντας στο Κιλκίς, μια περιοχή όπου η Νέα Δημοκρατία είχε λάβει ποσοστό 40% στις εκλογές του 2023, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την επιθυμία για «θερμοκρασίες καύσωνα» στις εκλογές της άνοιξης του 2027. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «δεν θα συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο από το να έχουμε πάλι “θερμοκρασίες καύσωνα” στις εκλογές της άνοιξης του 2027. Είχαμε 40άρια, θέλουμε 40άρια εδώ στο Κιλκίς και ειδικά εδώ, στο Νέο Αγιονέρι», υπογραμμίζοντας έτσι ότι οι υψηλοί στόχοι είναι εφικτοί.

Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και το παράδειγμα του 2023

Την ίδια γραμμή στήριξε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην εκλογική πορεία του 2023. Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι «και το 2023 οι δημοσκοπήσεις, 3-4 μήνες πριν από τις εκλογές, έδειχναν τη Νέα Δημοκρατία στο 32% – 34% και μετά πήγαμε στο 41%».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι, παρόλο που δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα, οι Έλληνες πολίτες θα αξιολογήσουν το παραχθέν κυβερνητικό έργο. Θα συγκρίνουν τον πρωθυπουργό με τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων, καθώς και την πολιτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με τα υπόλοιπα κόμματα. Επιπλέον, ανέφερε πως οι πολίτες θα λάβουν υπόψη τους το πρόγραμμα που ετοιμάζεται, το οποίο θα βασίζεται στην αλήθεια και θα περιλαμβάνει στοιχεία καινοτομίας, οδηγώντας τους τελικά να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη δύναμη στην οποία μπορεί να ακουμπήσει τις ελπίδες του ο μέσος Έλληνας.

Η δυσαρέσκεια στην επαρχία και η αγωνία για τους αγρότες

Παρά τις δηλώσεις αισιοδοξίας, οι περιοδείες των στελεχών του κυβερνώντος κόμματος στην επαρχία έχουν προκαλέσει σημαντική ανησυχία. Οι αγρότες, οι οποίοι αποτελούν ένα μεγάλο μέρος της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, βρίσκονται σε κατάσταση έντονης δυσαρέσκειας. Η αγωνία αυτή πηγάζει από το γεγονός ότι δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως όλες οι κυβερνητικές δεσμεύσεις που δόθηκαν μετά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις τους.

Επιπρόσθετα, οι αγρότες αντιμετωπίζουν σήμερα ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα εξαιτίας της κλιμακούμενης ακρίβειας. Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα στην επαρχία, το οποίο παρατηρείται από τα κυβερνητικά στελέχη κατά τις επισκέψεις τους.

Δημοσκοπικά ευρήματα και η στροφή του αγροτικού κόσμου

Τα δημοσκοπικά στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας επιβεβαιώνουν τη δυσαρέσκεια του αγροτικού κόσμου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι αγρότες γυρίζουν την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία.

Αντί να παραμείνουν πιστοί στο κυβερνών κόμμα, στρέφονται προς άλλες πολιτικές λύσεις, οι οποίες τοποθετούνται δεξιότερα του κυβερνώντος κόμματος. Αυτή η μετατόπιση αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα για τη Νέα Δημοκρατία, δεδομένου του παραδοσιακού δεσμού της με τον αγροτικό τομέα.

Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης στο υπουργικό συμβούλιο

Ενόψει αυτής της κατάστασης και των επερχόμενων εκλογών, το σημερινό υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να είναι κρίσιμο. Στη συνεδρίαση αυτή, τα στελέχη της κυβέρνησης θα ανακοινώσουν τις προτεραιότητές τους για το διάστημα που απομένει μέχρι τις εκλογές.

Η ανακοίνωση των προτεραιοτήτων αναμένεται να περιλαμβάνει μέτρα και πρωτοβουλίες που θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες, και ειδικότερα τον αγροτικό κόσμο, με στόχο την ανάκτηση της εμπιστοσύνης τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki