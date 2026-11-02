Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στην κόψη του ξυραφιού εν μέσω τουρκικών προειδοποιήσεων

Στο λιμάνι του Ηρακλείου, το γαλλικό πλοίο ABEILLE MARENGO βρίσκεται σε αναμονή, περιμένοντας το πράσινο φως για την επανέναρξη των ερευνών. Η αποστολή του αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, ένα έργο που έχει μετατραπεί σε δοκιμασία πολιτικής βούλησης και διπλωματικών ισορροπιών. Η επικείμενη έκδοση της NAVTEX από την ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση αυτής της διαδικασίας, η οποία ελλοχεύει τον κίνδυνο μιας νέας ελληνοτουρκικής έντασης.

Το γαλλικό πλοίο και η αποστολή του

Το πλοίο ABEILLE MARENGO, γαλλικής προέλευσης, βρίσκεται αγκυροβολημένο στο Ηράκλειο, έχοντας μια τεχνική αποστολή που όμως φέρει βαρύ διπλωματικό φορτίο. Ο εξοπλισμός που μεταφέρει προορίζεται για τις έρευνες που απαιτούνται για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Η αναχώρησή του από το λιμάνι, μετά την έκδοση της σχετικής NAVTEX, θα σηματοδοτήσει την επανεκκίνηση μιας διαδικασίας που έχει πάψει προ πολλού να είναι απλώς τεχνική. Έχει εξελιχθεί σε ένα ζήτημα που δοκιμάζει τις αντοχές σε επίπεδο πολιτικής βούλησης, διπλωματικών ισορροπιών και επιχειρησιακής ετοιμότητας, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η κρίσιμη απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης

Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση, έχοντας επενδύσει σημαντικά στο συγκεκριμένο έργο. Η έκδοση της NAVTEX, η οποία σύμφωνα με διαρρέουσες πληροφορίες αναμένεται εντός των προσεχών ημερών, και η επακόλουθη επανέναρξη των ερευνών, θα επιβεβαιώσουν τη θέση της Αθήνας. Αυτή η θέση υποστηρίζει ότι ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος μπορεί να προχωρήσει χωρίς να απαιτείται έγγραφη ενημέρωση ή άδεια από την Άγκυρα.

Ωστόσο, αυτή η κίνηση δημιουργεί ταυτόχρονα το ενδεχόμενο μιας νέας ελληνοτουρκικής έντασης ή ακόμα και μιας σοβαρής κρίσης. Η προηγούμενη εμπειρία στην περιοχή έχει δείξει πόσο εύκολα μια τεχνική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει σε αντιπαράθεση. Το ρίσκο θεωρείται μεγάλο, είτε σε περίπτωση που κάτι δεν εξελιχθεί ομαλά, είτε αν η κυβέρνηση αναγκαστεί σε αναδίπλωση, ειδικά καθώς η Τουρκία έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι θα παρέμβει.

Το ορόσημο της NAVTEX και οι εταίροι του έργου

Η έκδοση της NAVTEX αποτελεί το πρώτο ορόσημο και θα ανοίξει τον δρόμο για την αποστολή του ερευνητικού πλοίου στην καθορισμένη περιοχή. Το πλοίο αυτό έχει ναυλωθεί από τον γαλλικό ενεργειακό κολοσσό Meridiam, ο οποίος έχει αναλάβει το 66% του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Το υπόλοιπο μέρος του έργου υλοποιείται σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ.

Η NAVTEX, ωστόσο, δεν εξασφαλίζει από μόνη της την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών. Το πραγματικό ερώτημα παραμένει τι θα συμβεί όταν το πλοίο βρεθεί ξανά στο πεδίο της Κάσου και της Ανατολικής Μεσογείου. Η εξέλιξη αυτή περιγράφεται ως ένα πραγματικό θρίλερ με απρόβλεπτη έκβαση, και όσοι υποτιμούν την κατάσταση πιθανόν να βρεθούν προ εκπλήξεων.

Ο διπλωματικός ρόλος της Γαλλίας

Στο παρασκήνιο των εξελίξεων, η Γαλλία διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Δεν είναι απλώς η χώρα προέλευσης της αναδόχου εταιρείας και του πλοίου, ούτε ένας απλός ευρωπαϊκός εταίρος της Ελλάδας. Η Γαλλία έχει αναπτύξει διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία και φέρεται να έχει επιδιώξει να διαμορφώσει ένα «πλαίσιο ενημέρωσης» της τουρκικής πλευράς σχετικά με τις έρευνες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

Η σημασία αυτής της κίνησης είναι προφανής, καθώς στοχεύει στον περιορισμό του κινδύνου αιφνιδιασμού της Άγκυρας. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται η αποφυγή μιας αντίδρασης από την τουρκική πλευρά που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα εμπλοκή στην περιοχή. Παρόλα αυτά, η ενημέρωση δεν ταυτίζεται με τη συνεννόηση και ασφαλώς δεν ισοδυναμεί με αίτημα άδειας από την Άγκυρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki