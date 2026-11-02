Η κυβέρνηση επενδύει πολιτικά στην εξάρθρωση μεγάλων κυκλωμάτων

Το Μέγαρο Μαξίμου ευελπιστεί πως η σειρά αποκαλύψεων και η εξάρθρωση μεγάλων κυκλωμάτων θα πιστωθεί στα θετικά της κυβέρνησης από τους πολίτες. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να μιλήσει για μηδενική ανοχή και επιβολή του νόμου στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, ενώ παράλληλα εντείνονται οι προεκλογικές διεργασίες ενόψει των επικείμενων εκλογών.

Η στρατηγική του Μαξίμου και οι αποκαλύψεις κυκλωμάτων

Η κυβέρνηση προσδοκά ότι η «χιονοστιβάδα» των αποκαλύψεων και η εξάρθρωση μεγάλων κυκλωμάτων θα έχει θετικό πολιτικό αντίκτυπο. Τα κυκλώματα αυτά φέρεται να λυμαίνονταν δημόσιο χρήμα μέσω φορολογικών απατών, χρησιμοποιούσαν επιχειρήσεις ως προκάλυμμα για να καλύψουν έκνομες δραστηριότητες όπως η μαστροπεία, έστηναν αγώνες στο μπάσκετ, ή χρησιμοποιούσαν χρήματα από δωρεές για στήριξη παιδιών με καρκίνο προκειμένου να διάγουν πολυτελή βίο.

Το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά πως η αποκάλυψη και η πάταξη τέτοιων φαινομένων θα ενισχύσει την εικόνα της κυβέρνησης στην κοινή γνώμη. Η προσδοκία είναι ότι οι πολίτες θα αναγνωρίσουν τις προσπάθειες για την επιβολή της νομιμότητας και τη διαφάνεια.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο

Στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί εκτενώς σε αυτά τα ζητήματα. Θα τονίσει τη μηδενική ανοχή της κυβέρνησης σε τέτοιου είδους φαινόμενα και την αποφασιστικότητα για την επιβολή του νόμου για όλους, χωρίς καμία εξαίρεση.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να σχολιάσει τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες κάνουν λόγο για σημαντική καθυστέρηση στην εξάρθρωση των εν λόγω κυκλωμάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει επίσης ότι τα χρήματα που επιχείρησαν κάποιοι να κρύψουν από τον κρατικό κορβανά θα επιστρέψουν στους πολίτες, ενισχύοντας το δημόσιο ταμείο.

Η αντίδραση της κοινωνίας και τα ιλιγγιώδη ποσά

Για το κυβερνητικό επιτελείο, είναι κρίσιμο το πώς θα εκληφθεί αυτή η υπόθεση από την κοινωνία. Υπάρχει η άποψη ότι τα ιλιγγιώδη ποσά που περιλαμβάνονται στις δικογραφίες μπορεί να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό, δηλαδή να εξοργίσουν έναν σημαντικό αριθμό πολιτών. Η κυβέρνηση επιδιώκει να διαχειριστεί προσεκτικά την επικοινωνία γύρω από αυτές τις υποθέσεις.

Η ανησυχία αυτή οδηγεί στην έμφαση που θα δοθεί στην επιστροφή των χρημάτων στους πολίτες, ως μέσο κατευνασμού πιθανής οργής και ανάδειξης της αποτελεσματικότητας των κρατικών μηχανισμών. Η διαχείριση της δημόσιας εικόνας γύρω από τις αποκαλύψεις θεωρείται κομβικής σημασίας.

Προεκλογικός πυρετός και κυβερνητικό έργο

Καθώς η απόσταση από τις κάλπες της άνοιξης μικραίνει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να εξαλείψει τα φαινόμενα χαλάρωσης στην παραγωγή του κυβερνητικού έργου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών και υφυπουργών, κινούνται ήδη σε έντονα προεκλογικούς ρυθμούς, γεγονός που μπορεί να επηρεάζει την καθημερινή λειτουργία της κυβέρνησης.

Προκειμένου να «σφίξουν τα λουριά», ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ζήτησαν από όλους τους υπουργούς να ετοιμάσουν και να παρουσιάσουν στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου τέσσερις προτεραιότητες στον τομέα ευθύνης τους. Αυτές οι προτεραιότητες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις εκλογές, σηματοδοτώντας την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου.

Εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου και κομματική συσπείρωση

Κάτι ανάλογο, δηλαδή την ενεργό συμμετοχή τόσο στην εκπόνηση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία όσο και την εκδρομή ανά την επικράτεια, θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος είναι οι υπουργοί και τα στελέχη να μεταφέρουν δια ζώσης στους ψηφοφόρους τις θέσεις του κυβερνητικού κόμματος και να απαριθμήσουν όσα έχουν γίνει στις δύο «γαλάζιες» τετραετίες.

Αυτές οι οδηγίες θα δοθούν και στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά το υπουργικό συμβούλιο. Με δεδομένο ότι για να μπορέσει να αυξήσει τα δημοσκοπικά ποσοστά της η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να αυξηθεί η συσπείρωση του κόμματος, το Μέγαρο Μαξίμου συνεργάζεται στενά για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis