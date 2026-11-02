Ο Γεραπετρίτης στη Βουλή για τα εθνικά, οι εξελίξεις με τη ΔΑΟΕ και τα εκλογικά σενάρια

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πρόκειται να ενημερώσει την Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής την Τρίτη, σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στη διπλωματία. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί την Τετάρτη σε εκδήλωση για τη συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις συνεχιζόμενες έρευνες. Στο παρασκήνιο της πολιτικής σκηνής, συζητούνται οι εκλογικές προθέσεις της Ντόρας Μπακογιάννη στα Χανιά και η υποψηφιότητα του Κώστα Μπακογιάννη για τον Δήμο της Αθήνας.

Ο Γεραπετρίτης στη Βουλή για τα εθνικά θέματα

Την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Σκοπός της παρουσίας του είναι η ενημέρωση των βουλευτών για τα καυτά μέτωπα της ελληνικής διπλωματίας, με τα ελληνοτουρκικά να βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η συνεδρίαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο κ. Γεραπετρίτης θα κληθεί να απαντήσει στις αντιπολιτευτικές ενστάσεις που πληθαίνουν αναφορικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική. Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στην αντιπολίτευση, καθώς και εντός της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την κατεύθυνση της εξωτερικής πολιτικής. Για αυτούς τους λόγους, η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ενημέρωση εκτιμάται ότι μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο ενδιαφέρουσα από μια συνηθισμένη.

Η δράση της ΔΑΟΕ και οι φήμες για πολιτική εμπλοκή

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Τετάρτη, σε εκδήλωση που αφορά τη συμπλήρωση δύο χρόνων λειτουργίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Η υπηρεσία αυτή έχει αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε σημαντικές αστυνομικές έρευνες, γεγονός που καθιστά την εκδήλωση σημαντική.

Στην πολιτική πιάτσα κυκλοφορεί έντονα η εκτίμηση ότι ο κύκλος των αποκαλύψεων και των συλλήψεων, στον οποίο πρωταγωνιστεί η ΔΑΟΕ, δεν έχει κλείσει. Υπάρχουν μάλιστα ορισμένοι που προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις οι οποίες θα αγγίξουν και πολιτικά πρόσωπα. Προς το παρόν, αυτές οι πληροφορίες παραμένουν ανεπιβεβαίωτες και δεν έχουν διαπιστωθεί συγκεκριμένες εμπλοκές στελεχών.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιδιώκει να παρουσιάσει τη δράση της ΔΑΟΕ ως απτή απόδειξη της αποτελεσματικότητάς της στην καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Ωστόσο, η κριτική που διατυπώνεται, ότι «άργησαν οι έρευνες», ίσως συναντήσει ευήκοα ώτα. Αυτό οφείλεται στο ενδεχόμενο οι υποθέσεις να είναι υπερβολικά πολλές, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι οι διωκτικές αρχές θα έπρεπε να τις είχαν αντιληφθεί νωρίτερα.

Το μέλλον της Ντόρας Μπακογιάννη στα Χανιά

Σχεδόν σε κάθε δημόσια εμφάνισή της στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αυτή την περίοδο, η Ντόρα Μπακογιάννη αφήνει να εννοηθεί ότι δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές στην εκλογική περιφέρεια των Χανίων. Η ενδεχόμενη αποχώρησή της από την ενεργό πολιτική δράση θα αποτελέσει σίγουρα ένα κενό για τους Χανιώτες ψηφοφόρους, αλλά και για το γενικότερο πολιτικό σκηνικό.

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν ο νομός Χανίων θα μείνει χωρίς υποψήφιο προερχόμενο από την ευρύτερη οικογένεια Μητσοτάκη. Ενώ ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης junior θα θεωρούνταν μια σίγουρη επιλογή για την εκλογή, προς το παρόν δεν δείχνει ανάλογη διάθεση. Επιπλέον, μια τέτοια υποψηφιότητα δεν θα θεωρούνταν πολιτικά πρέπουσα όσο ο πατέρας του, Κυριάκος Μητσοτάκης, διατελεί πρωθυπουργός.

Η υποψηφιότητα του Κώστα Μπακογιάννη για τον Δήμο Αθηναίων

Σε ό,τι αφορά τον Κώστα Μπακογιάννη, επιβεβαιώνεται ότι θα είναι ξανά υποψήφιος για το Δήμο της Αθήνας. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από προ καιρού αμφιταλαντεύσεις που είχε εκφράσει σχετικά με το ενδεχόμενο καθόδου στην Α’ Αθηνών. Παρότι υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι την τελική ευθεία των εκλογών, δεν αναμένονται εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής ως προς αυτή την υποψηφιότητα.

Στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, συζητούνται επίσης οι νέες συλλήψεις, οι περιοδείες στην Πελοπόννησο, οι πιθανές συμμαχίες της Κεντροαριστεράς και τα παρασκηνιακά γκάλοπ, στοιχεία που συνθέτουν το τρέχον πολιτικό κλίμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki