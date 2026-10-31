Το νομοσχέδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατατέθηκε στη Βουλή

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο με τίτλο «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις».

Με την κατάθεση του νομοσχεδίου, επιδιώκεται η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/1711 στην εθνική έννομη τάξη. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μια σειρά ρυθμίσεων που στοχεύουν στη δημιουργία μιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας πιο διαφανούς, πιο σταθερής και πιο δίκαιης για τους καταναλωτές.

Ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας και βασικοί στόχοι

Η βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου είναι η πλήρης ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711, η οποία εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 13 Ιουνίου 2024. Αυτή η οδηγία τροποποιεί τις προηγούμενες οδηγίες (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944, καθορίζοντας ένα νέο πλαίσιο για τον ενεργειακό τομέα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ο κεντρικός στόχος είναι τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), την ενίσχυση των δικτύων και τον εκσυγχρονισμό της αγοράς, να μεταφερθούν με πιο ουσιαστικό τρόπο στην καθημερινότητα των πολιτών και στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Νέες επιλογές και προστασία για τα νοικοκυριά

Ένα από τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου αφορά άμεσα τα νοικοκυριά, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στους λογαριασμούς τους. Προβλέπονται σταθερά συμβόλαια, τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν την ασφάλεια των καταναλωτών έναντι των διακυμάνσεων των τιμών.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο ενισχύει την προστασία των καταναλωτών στις σχέσεις τους με τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, υλοποιείται η δέσμευση για μείωση του ενεργειακού κόστους, μέσω της αναδιάρθρωσης της χρέωσης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Διαχείριση κινδύνου και ενεργή συμμετοχή

Για τους προμηθευτές ενέργειας, διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο που θα τους επιτρέψει να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τον κίνδυνο που προκύπτει από τις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς. Αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί στη σταθεροποίηση του ενεργειακού τομέα.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η εποπτεία της αγοράς, με σκοπό τον περιορισμό της έκθεσης των καταναλωτών σε τυχόν αναταράξεις. Διευρύνονται επίσης οι δυνατότητες των πολιτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των δημόσιων φορέων να συμμετέχουν ενεργά στην ενεργειακή μετάβαση, τόσο μέσω της παραγωγής όσο και μέσω της διανομής καθαρής ενέργειας.

Ενίσχυση δικτύων και νέες επενδύσεις

Όσον αφορά τις συνδέσεις με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, το νομοσχέδιο προβλέπει τη διαμόρφωση πιο διαφανών και ψηφιακών διαδικασιών. Αυτό αναμένεται να απλοποιήσει και να επιταχύνει τις διαδικασίες σύνδεσης για τους ενδιαφερόμενους.

Επιπλέον, εισάγονται ευέλικτες συνδέσεις σε περιοχές όπου ο ηλεκτρικός χώρος είναι περιορισμένος. Αυτή η πρόβλεψη έχει ως στόχο να επιτρέψει την προώθηση νέων επενδύσεων, παράλληλα με την υλοποίηση των αναγκαίων έργων για την ενίσχυση των υφιστάμενων δικτύων.

Ειδικές προβλέψεις για νησιά και κέντρα δεδομένων

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τα ελληνικά νησιά, όπου ενεργοποιείται ο εθνικός μηχανισμός διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Απανθρακοποίησης Νήσων. Το Ταμείο αυτό θα χρηματοδοτήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο στόχος του προγράμματος είναι ο σταδιακός περιορισμός της εξάρτησης των νησιών από την ακριβή και ρυπογόνα ηλεκτροπαραγωγή με πετρέλαιο. Επιδιώκεται η ενίσχυση της ενεργειακής τους ασφάλειας και αυτονομίας, καθώς και η δημιουργία υποδομών για καθαρότερη και πιο προσιτή ενέργεια τόσο για τους κατοίκους όσο και για τις επιχειρήσεις των νησιών.

Τέλος, για τις νέες επενδύσεις και τις ενεργειακές υποδομές γενικότερα, διαμορφώνονται σαφείς κανόνες και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, ώστε η ανάπτυξή τους να γίνεται οργανωμένα, με ασφάλεια και διαφάνεια. Για τα Κέντρα Δεδομένων, προβλέπεται ρητά ότι οι επενδυτές θα καλύπτουν το κόστος σύνδεσης, καθώς και των αναγκαίων έργων ενίσχυσης του ηλεκτρικού συστήματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki