Ο Νίκος Δένδιας στη Γαλλία για την τελετή ύψωσης σημαίας στη φρεγάτα «Νέαρχος»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας, προκειμένου να παραστεί στην τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη φρεγάτα Belharra. Το πλοίο, το οποίο θα ονομαστεί «Νέαρχος», θα ενταχθεί επίσημα στο Πολεμικό Ναυτικό, σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στα ναυπηγεία της Naval Group. Στην τελετή θα παρευρεθεί και η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η επίσημη ένταξη της φρεγάτας «Νέαρχος»

Η σημερινή τελετή στο Λοριάν σηματοδοτεί την επίσημη ένταξη της φρεγάτας «Νέαρχος» στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού. Πρόκειται για τη δεύτερη σύγχρονη φρεγάτα του συγκεκριμένου τύπου, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες του ελληνικού στόλου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την αμυντική θωράκιση της χώρας.

Η «Νέαρχος» έρχεται να προστεθεί στην πρώτη φρεγάτα FDI, την «Κίμων», η οποία έχει ήδη ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, εντός του ίδιου έτους αναμένεται να ακολουθήσει η ένταξη της τρίτης φρεγάτας FDI, που θα φέρει το όνομα «Φορμίων». Μετά από αυτήν, θα ακολουθήσει και η τέταρτη φρεγάτα FDI, η οποία θα ονομαστεί «Θεμιστοκλής», ολοκληρώνοντας έτσι ένα σημαντικό μέρος του εκσυγχρονισμού του στόλου.

Διμερής συνάντηση Δένδια – Βοτρίν

Πριν από την τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στο πλοίο «Νέαρχος», ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα έχει διμερή συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν. Η συνάντηση αυτή αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των δύο υπουργών θα βρεθούν διάφορα θέματα που αφορούν την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας. Παράλληλα, θα εξεταστούν ζητήματα περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ευρύτερη σταθερότητα.

Προοπτικές στρατηγικής εμβάθυνσης

Ένα από τα βασικά σημεία της ατζέντας της συνάντησης θα είναι οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης που συνδέει την Ελλάδα και τη Γαλλία. Η ενίσχυση αυτής της σχέσης θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και την προώθηση κοινών συμφερόντων.

Πιο αναλυτικά, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση των υφιστάμενων συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ των δύο χωρών. Επιπλέον, θα συζητηθεί η συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, ένας τομέας με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.

Συντονισμός απέναντι στις προκλήσεις ασφάλειας

Ο συντονισμός των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας θα αποτελέσει επίσης ένα σημαντικό θέμα συζήτησης. Η Ελλάδα και η Γαλλία επιδιώκουν να ενισχύσουν την κοινή τους στάση και τις δράσεις τους σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η παρουσία του Έλληνα υπουργού και της στρατιωτικής ηγεσίας στη Γαλλία υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται τόσο στην απόκτηση των νέων φρεγατών όσο και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τη Γαλλία, έναν στρατηγικό εταίρο στην Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: Topontiki