Καρατζαφέρης: Ο τρίτος θα τρέξει να πιει νερό από την κανάτα του Μητσοτάκη

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης μίλησε στον ΣΚΑΪ για την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, αναλύοντας τις κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, τη στάση της αντιπολίτευσης και τα μετεκλογικά σενάρια. Στις δηλώσεις του, ο κ. Καρατζαφέρης αναφέρθηκε στην πιθανότητα συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές, ενώ σχολίασε και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψή του για την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και τη θέση του Κώστα Καραμανλή.

Μετεκλογικά σενάρια και η «κανάτα» του Μητσοτάκη

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, αναφερόμενος στα μετεκλογικά σενάρια, χρησιμοποίησε μία χαρακτηριστική παρομοίωση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, ο πρωθυπουργός είναι αυτός που κρατάει την κανάτα με το νερό. Μετά τις εκλογές, ο κ. Καρατζαφέρης εκτίμησε πως «ο τρίτος θα τρέξει να πιει νερό».

Με αυτή τη δήλωση, άφησε να εννοηθεί πως το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να προχωρήσει σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Η εκτίμηση αυτή έρχεται στο πλαίσιο της ανάλυσής του για τη στάση της αντιπολίτευσης και τις πιθανές συμμαχίες που θα διαμορφωθούν στην πολιτική σκηνή.

Σχόλια για το δυστύχημα στην Ισπανία και τον Κώστα Καραμανλή

Στην αρχή της συνέντευξής του, ο κ. Καρατζαφέρης αναφέρθηκε στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που συνέβη στην Ισπανία. Σχολίασε ειρωνικά το γεγονός, λέγοντας: «Έχουν αρχίσει και ψάχνουν για ξυλόλιο και θα στείλουμε ως ειδικό την κ. Καρυστιανού να βοηθήσει στις έρεψεις».

Συνέχισε, σημειώνοντας πως στην Ισπανία πρόκειται για «σοβαρό κράτος», όπου «πάνω από 100 νεκροί, είναι τεχνικό θέμα, ανθρώπινο λάθος, μια χαρά». Ο ίδιος τόνισε ότι δεν πρέπει να πέσει η κυβέρνηση και να γίνονται συγκρίσεις ανάμεσα στα δύο τραγικά περιστατικά.

Παράλληλα, ο Γιώργος Καρατζαφέρης μίλησε και για τον Κώστα Καραμανλή. Εξέφρασε την άποψη ότι ο πρώην πρωθυπουργός, «εφόσον και αν θέλει, πρέπει να είναι πάλι υποψήφιος». Ο κ. Καρατζαφέρης διερωτήθηκε αν υπήρξε ενοχή, υπογραμμίζοντας ότι «εκεί πέρα ο υπουργός ούτε καν διανοήθηκε κανείς να του πει κάτι». Πρόσθεσε πως «ώσπου να αποδειχτεί εάν υπάρχει ενοχή, μπορεί να είναι βουλευτής».

Η πορεία της ΝΔ και οι «υπονομευτές»

Ο πρώην πολιτικός αναφέρθηκε και στην πορεία της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Η τρεχάλα του Μητσοτάκη είναι για 40άρι». Πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει τι κάνουν οι υπόλοιποι, αλλά «εάν έτρεχαν όλοι όσοι τρέχει ο Μητσοτάκης, το μισό του Μητσοτάκη, είναι εφικτό ακόμα και το 40%».

Ο κ. Καρατζαφέρης σημείωσε επίσης ότι κάποιοι επιθυμούν να «κοντύνουν» τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος αν πρόκειται για «υπονόμευση ή ιδιοτέλεια».

Συμπλήρωσε πως έχει την αίσθηση ότι ο πρωθυπουργός «το αντιλαμβάνεται, το έχει αντιληφθεί», και ότι η τελευταία του δήλωση το επιβεβαιώνει. Τόνισε την ανάγκη όλοι να αντιληφθούν ότι «ένας είναι ο πρωθυπουργός». Ο κ. Καρατζαφέρης υπογράμμισε ότι «ένας ορίζει ποια θα είναι η ημερομηνία των εκλογών, ένας ορίζει ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις». Κατέληξε λέγοντας πως το να μπλέκονται με διάφορες δηλώσεις, αναστέλλει την τελική προσπάθεια.

Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Γιώργος Καρατζαφέρης εξέφρασε τις εκτιμήσεις του. Εκτίμησε πως «η καθυστέρηση νομίζω πως έχει υπόβαθρο», προσθέτοντας ότι «κάτι φοβάται». Πίστευε ότι αλλιώς, τον αιφνιδιασμό που κάποιοι λένε ότι θέλει να κάνει, δεν θα προλάβει.

Ο κ. Καρατζαφέρης εξέφρασε αμφιβολίες για το αν τελικά ο Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στην ανακοίνωση κόμματος. Σχολίασε ότι «ένα από τα καλά στελέχη, με ελαφρά πηδηματάκια, την έκανε».

Ο ίδιος δήλωσε ότι έχει την αίσθηση πως «δεν θα είναι έκπληξη να δούμε κι άλλα τέτοια πράγματα». Υποστήριξε ότι «ο Σαμαράς δεν έχει την ισχύ που είχε πριν από δύο μήνες», καθώς «φθίνει» και «χάνει δυνατότητες επαφής με τον κόσμο». Ο κ. Καρατζαφέρης κατέληξε λέγοντας ότι αυτό που βλέπει είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς «σκέφτεται, έχει δεύτερες λύσεις» και «είδε ότι ο Καραμανλής δεν τον ακολούθησε».

Με πληροφορίες από: Topontiki