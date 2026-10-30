Οι γιορτές στο ΠΑΣΟΚ αποκτούν προεκλογικό χαρακτήρα

Οι γιορτές στελεχών του ΠΑΣΟΚ αποκτούν ιδιαίτερη χροιά σε προεκλογική χρονιά, καθώς μετατρέπονται σε μίνι προεκλογικές συγκεντρώσεις. Οι οικοδεσπότες, σε αυτές τις περιστάσεις, προχωρούν ενίοτε σε επίδειξη ισχύος. Το τελευταίο διάστημα, δύο τέτοιες εκδηλώσεις συγκέντρωσαν πλήθος στελεχών του κόμματος.

Συγκεντρώσεις στελεχών στην Αθήνα και το Νέο Ηράκλειο

Τη Δευτέρα, ο Δημήτρης Οικονόμου γιόρτασε την ονομαστική του εορτή σε εκδήλωση που διοργάνωσε στο κέντρο της Αθήνας. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, περίπου 300 στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατέφθασαν για να του ευχηθούν. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν όλα τα «πρωτοκλασάτα» στελέχη του κόμματος, καθώς και οι συνυποψήφιοί του στην Ά Αθήνας.

Χθες, στις 29 Οκτωβρίου του 2026, τη σειρά του είχε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος γιόρτασε την ονομαστική του εορτή με λίγες ημέρες καθυστέρηση. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό μαγαζί στο Νέο Ηράκλειο. Από εκεί παρέλασε εκ νέου το σύνολο του ΠΑΣΟΚ, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, της Άννας Διαμαντοπούλου, αλλά και πολλών κορυφαίων και μη στελεχών, εκπροσωπώντας όλες τις φατρίες στο εσωτερικό του κόμματος. Άνθρωποι της παλιάς, της νέας και της πολύ νέας φρουράς, δημοσιογράφοι και φίλοι του εορτάζοντα έδωσαν το «παρών» για να του ευχηθούν.

Πολιτικές αναλύσεις με βλέμμα στις κάλπες

Στην εκδήλωση του Δημήτρη Μάντζου, γρήγορα στήθηκαν πηγαδάκια όπου έπαιρναν και έδιναν οι πολιτικές αναλύσεις. Το βλέμμα όλων ήταν στραμμένο στις κάλπες της άνοιξης του 2027. Οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες αφότου ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις στη Βουλή.

Οι παρεμβάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε κονταροχτυπηθεί με τον Άδωνι Γεωργιάδη στη Βουλή. Η αντιπαράθεση αφορούσε το θέμα των απαγορεύσεων στα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών, καθώς και την τρέχουσα κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Ο κ. Ανδρουλάκης είχε επίσης αντιπαρατεθεί συνολικά με την κυβέρνηση για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Λιβύη. Ωστόσο, η κυριότερη κριτική του αφορούσε την «προσβολή» που, όπως είπε, επιφύλαξε στους Έλληνες πολίτες ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ο κ. Κασιδιάρης πραγματοποίησε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου.

Σκληρή κριτική για την εκδήλωση Κασιδιάρη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Ιστορία «δεν παραχαράσσεται», στηλιτεύοντας το γεγονός ότι τα κυβερνητικά στελέχη δεν βρήκαν μία λέξη να πουν για το συγκεκριμένο θέμα. Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «μία προσβολή από έναν ναζιστή, καταδικασμένο εγκληματία, υμνητή του Χίτλερ και του ναζισμού, ο οποίος ανήμερα του μεγάλου ‘ΟΧΙ’ που βροντοφώναξε ο ελληνικός λαός πριν από 86 χρόνια, πήγε να κάνει εκδήλωση – πρόκληση».

Περιγράφοντας το σκηνικό, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «αυτοί που, αν ζούσαν τότε, θα έλεγαν ΝΑΙ, προσβάλλουν αυτούς που έχυσαν το αίμα τους για το ΟΧΙ». Έκανε επίσης λόγο για μία «αποκρουστική σύναξη μίσους και μισαλλοδοξίας αυτών που αντιμάχονται την πατρίδα, τη δημοκρατία και τους ίδιους τους θεσμούς της».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ το 1982 έκανε πράξη την εθνική συμφιλίωση». Διευκρίνισε ότι η εθνική συμφιλίωση «αφορούσε αυτούς που αγωνίστηκαν κατά του κατακτητή».

Με πληροφορίες από: Newsit