Ηχηρή παρέμβαση Μητσοτάκη στον ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τη ναυσιπλοΐα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε παρέμβαση από το βήμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ παραχώρησε και συνέντευξη στο Reuters, αναδεικνύοντας την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας ως βασική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε παράνομο το τουρκολιβυκό μνημόνιο και απηύθυνε κάλεσμα για διεθνή συνεννόηση σχετικά με τη Μαύρη Θάλασσα, ζητώντας παράλληλα μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην επιχείρηση Aspides στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμφισβήτησε με κατηγορηματικό τρόπο τη νομιμότητα της συμφωνίας Τουρκίας – Λιβύης, τονίζοντας ότι «δεν μπορεί να ξαναγραφτεί η γεωγραφία». Χαρακτήρισε τη συμφωνία «κατάφωρα παράνομη, άκυρη και χωρίς ισχύ», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να θεμελιώσει έγκυρη οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με τον τρόπο που έχει χαραχθεί.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, η χάραξη που προβλέπεται αγνοεί την παρουσία ελληνικών νησιών, τα οποία δεν μπορούν να παραμερίζονται κατά τον καθορισμό θαλάσσιων ορίων. Επικαλέστηκε, παράλληλα, τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη διευθέτηση εγείρει σοβαρά νομικά ζητήματα. Από την πλευρά της, η Τουρκία έχει υπερασπιστεί τη συμφωνία και έχει απορρίψει τις αντιδράσεις, όπως έπραξε και χθες δια του αντιπροσώπου της στον ΟΗΕ.

Προτεραιότητα η ελεύθερη ναυσιπλοΐα

Στη συνέντευξή του στο Reuters, ο πρωθυπουργός έθεσε ως βασικούς άξονες την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα και την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών στην Ερυθρά Θάλασσα. Έθεσε ως προτεραιότητα την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, ζητώντας διεθνή συνεννόηση για τη Μαύρη Θάλασσα.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε επίσης μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην επιχείρηση Aspides στην Ερυθρά Θάλασσα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διασφάλισης των θαλάσσιων διαδρομών σε αυτές τις κρίσιμες περιοχές.

Επιδίωξη διμερών συνομιλιών με τη Λιβύη

Παρά τη διαφωνία για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, η Αθήνα επιδιώκει να προχωρήσουν οι συνομιλίες με τη Λιβύη για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών. Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε Ελλάδα και Λιβύη φυσικούς γείτονες και κάλεσε τη λιβυκή πλευρά να αντιμετωπίσει με τη δέουσα σοβαρότητα τις συζητήσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Η ελληνική επιδίωξη είναι να επιτευχθεί διμερής συμφωνία οριοθέτησης, η οποία θα καθορίζει τα δικαιώματα των δύο χωρών με βάση το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο.

Οι προκλήσεις στις σχέσεις με τη Λιβύη

Η διαδικασία για την επίτευξη συμφωνίας με τη Λιβύη περιπλέκεται από τις πολιτικές και θεσμικές διαφορές στο εσωτερικό της χώρας. Η πρόσφατη κίνηση του κοινοβουλίου της ανατολικής Λιβύης προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο δυσκολίας στις συνομιλίες.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποτυπωθεί εάν οι διπλωματικές επαφές μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική πρόοδο ή εάν η αντιπαράθεση για τις θαλάσσιες ζώνες θα εξακολουθήσει να επηρεάζει τις σχέσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr