Η μετακίνηση πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σε πλήρη εξέλιξη

Η μεγάλη μετακόμιση πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις παραιτήσεις από τις κοινοβουλευτικές έδρες να διαδέχονται η μία την άλλη. Αρκετοί ακόμη βουλευτές εμφανίζονται έτοιμοι να ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή, ενισχύοντας το νέο εγχείρημα. Ωστόσο, αυτή η μαζική μετακίνηση εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα σχετικά με την πολιτική ανανέωση του νέου κόμματος.

Οι πρώτες αποχωρήσεις από τη Βουλή

Σύμφωνα με την καταγραφή των αποχωρήσεων, οκτώ βουλευτές που εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023 έχουν ήδη παραδώσει τις έδρες τους. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της μετακίνησης προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Τα ονόματα των βουλευτών που έχουν ήδη αποχωρήσει περιλαμβάνουν τους Γιώργο Καραμέρο, Συμεών Κεδίκογλου, Βασίλη Κόκκαλη, Χάρη Μαμουλάκη, Διονύση Καλαματιανό και Μίλτο Ζαμπάρα.

Ο Μίλτος Ζαμπάρας προστέθηκε στον κατάλογο των αποχωρήσεων την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Στην ευρύτερη εικόνα των μετακινήσεων περιλαμβάνεται επίσης η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία είχε παραιτηθεί από τη βουλευτική της έδρα τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Η κυρία Νοτοπούλου συνδέθηκε στη συνέχεια με το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Η περίπτωση της Έφης Αχτσιόγλου αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς είχε μετακινηθεί νωρίτερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Το επόμενο κύμα μετακινήσεων

Η διαδικασία των αποχωρήσεων και των προσχωρήσεων στην ΕΛΑΣ δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς πολλά ονόματα βρίσκονται ακόμη στο προσκήνιο. Στα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρονται αρκετοί βουλευτές που ενδέχεται να αποτελέσουν το επόμενο κύμα μετακινήσεων προς το νέο κόμμα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Γιώργος Ψυχογιός, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Κώστας Μπάρκας, Γιώργος Γαβρήλος, Όλγα Γεροβασίλη, Πόπη Τσαπανίδου και Νάσος Ηλιόπουλος.

Ωστόσο, οι περιπτώσεις αυτές δεν βρίσκονται όλες στο ίδιο στάδιο. Για ορισμένα από τα αναφερόμενα πρόσωπα υπάρχουν πληροφορίες περί επικείμενης παραίτησης από τις κοινοβουλευτικές τους έδρες. Για άλλους, οι τελικές αποφάσεις παραμένουν ακόμη ανοιχτές και αναμένονται οι εξελίξεις. Η πορεία αυτών των μετακινήσεων παρακολουθείται στενά, καθώς θα διαμορφώσει περαιτέρω τη σύνθεση και την εικόνα της ΕΛΑΣ.

Η απαίτηση του Αλέξη Τσίπρα

Κοινό στοιχείο της διαδικασίας για την ένταξη στην ΕΛΑΣ είναι η ρητή απαίτηση του Αλέξη Τσίπρα προς τους εν ενεργεία βουλευτές. Ο πρώην πρωθυπουργός ζητά από όσους επιθυμούν να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα να παραδίδουν πρώτα την έδρα τους στο κοινοβούλιο. Αυτή η προϋπόθεση τίθεται πριν από την επίσημη ένταξή τους στο νέο πολιτικό εγχείρημα.

Ο λόγος πίσω από αυτή την απαίτηση είναι σαφής: ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει η ΕΛΑΣ να μην εμφανιστεί ως προϊόν απλών κοινοβουλευτικών μεταγραφών. Με αυτό τον τρόπο, επιχειρεί να διασφαλίσει ότι η προσχώρηση των στελεχών θα γίνεται με συγκεκριμένους όρους, ενισχύοντας την εικόνα ενός νέου κόμματος που δεν βασίζεται σε μετακινήσεις εδρών, αλλά σε πολιτικές επιλογές.

Τα πλεονεκτήματα για την ΕΛΑΣ

Για τον Αλέξη Τσίπρα, η προσχώρηση αυτών των στελεχών προσφέρει αναμφισβήτητα σημαντικά πλεονεκτήματα στο νέο του εγχείρημα. Πρόκειται για πρόσωπα με αποδεδειγμένη κοινοβουλευτική εμπειρία, τα οποία διαθέτουν επίσης ισχυρά τοπικά δίκτυα στις εκλογικές τους περιφέρειες. Η αναγνωρισιμότητα και η δυνατότητα πολιτικής κινητοποίησης που φέρουν αυτά τα στελέχη θεωρούνται κρίσιμα για την ανάπτυξη ενός νέου κόμματος.

Ένα νέο κόμμα, όπως η ΕΛΑΣ, έχει ανάγκη από οργανωτική συγκρότηση και από ανθρώπους που γνωρίζουν σε βάθος τις εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Επιπλέον, χρειάζεται στελέχη ικανά να εκπροσωπήσουν δημόσια τις θέσεις και τις αρχές του. Υπό αυτή την έννοια, η μαζική μετακόμιση των πρώην βουλευτών μπορεί να προσφέρει στον Αλέξη Τσίπρα έναν έτοιμο και λειτουργικό πολιτικό μηχανισμό, ενισχύοντας τις οργανωτικές του βάσεις.

Το ερώτημα της πολιτικής ανανέωσης

Παρά τα εμφανή πλεονεκτήματα που προσφέρει η ένταξη παλαιών στελεχών στην ΕΛΑΣ, η μαζική αυτή μετακίνηση εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα για την πολιτική ανανέωση του νέου κόμματος. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό των αποχωρήσεων ή στα ονόματα των στελεχών που επιστρέφουν πολιτικά κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, αλλά κυρίως στο πώς θα αντιληφθούν οι ψηφοφόροι αυτή την εξέλιξη.

Η επιστροφή γνώριμων προσώπων προσφέρει στον Αλέξη Τσίπρα εμπειρία, οργανωτικές δυνατότητες και πολιτικά ερείσματα, στοιχεία απαραίτητα για ένα νέο εγχείρημα. Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργείται ο κίνδυνος η ΕΛΑΣ να μην εμφανιστεί ως κάτι πραγματικά νέο και φρέσκο στα μάτια των πολιτών. Αντιθέτως, υπάρχει η πιθανότητα να εκληφθεί ως μια ανασυσκευασμένη εκδοχή του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ή, ακόμη, ως μια «συριζαϊκή μετάλλαξη», απειλώντας να ακυρώσει την προσπάθεια για πολιτική ανανέωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki