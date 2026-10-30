Η ΕΛ.Α.Σ στρίβει αριστερά με τον Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή

Η ΕΛ.Α.Σ προχωρά σε μια σημαντική αλλαγή στρατηγικής, εγκαταλείποντας την προσπάθεια προσέγγισης του κέντρου, η οποία κρίθηκε ανεπιτυχής. Το νέο «δόγμα» του κόμματος, όπως διαμορφώνεται στον δρόμο προς τις κάλπες, είναι η σαφής στροφή προς τα αριστερά. Στο πλαίσιο αυτής της νέας κατεύθυνσης, ο Αλέξης Τσίπρας αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο, μπαίνοντας στην πρώτη γραμμή της επικοινωνιακής μάχης.

Η νέα στρατηγική και ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα

Η ηγετική ομάδα της ΕΛ.Α.Σ διαπίστωσε ότι οι συγκεντρώσεις χαρακτηρίζονταν από «άπνοια» και ότι υπήρχε διστακτικότητα των πολιτών απέναντι στο νέο εγχείρημα του κόμματος. Αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν στην απόφαση να τεθεί ο Αλέξης Τσίπρας επικεφαλής των προσπαθειών για την επικοινωνία με τους πολίτες.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναλαμβάνει πλέον προσωπικά την επαφή με τη βάση, πραγματοποιώντας περιοδείες και συναντήσεις σε καφέ και άλλα σημεία. Στόχος του είναι να «κολλήσει τα κομμάτια» της βάσης και των παλαιών ψηφοφόρων, προκειμένου να χτιστεί εκ νέου η δύναμη του κόμματος πάνω στο 18% των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2023.

Η αποσυσπείρωση των ψηφοφόρων του 2023

Στελέχη του κόμματος έχουν διαπιστώσει ότι η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αυτή καταγράφηκε το 2023, έχει αποσυσπειρωθεί σε σημαντικό βαθμό. Το έργο που καλούνται να διεκπεραιώσουν τα στελέχη, ειδικά στην περιφέρεια, κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς η διστακτικότητα των πολιτών αποτελεί τη γενική εικόνα.

Σε πολλές εκλογικές περιφέρειες, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει ένα σημαντικό τμήμα της δύναμης που κατέγραψε το 2023, με το ποσοστό αυτό να αγγίζει ή και να ξεπερνά το 10%. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί ψηφοφόροι έχουν κατευθυνθεί προς άλλα κόμματα, όπως αυτά του κ. Κασσελάκη ή της Νέας Αριστεράς.

Η περίπτωση της Ζωής Αναστασοπούλου στην Ηλεία

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα της δυσκολίας που αντιμετωπίζει η ΕΛ.Α.Σ είναι η περίπτωση της βουλευτού Ζωής Αναστασοπούλου. Η κυρία Αναστασοπούλου κατέλαβε την έδρα του νομού Ηλείας, μετά την παραίτηση του Διονύση Καλαματιανού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε προσέγγιση από την Αμαλίας προς τη βουλευτή, ωστόσο η ίδια επέλεξε να παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η άρνηση υπογραμμίζει το δύσκολο έργο της συσπείρωσης και της διατήρησης των δυνάμεων του κόμματος.

Νέα κατεύθυνση στην επικοινωνία και πολιτική αντιπαράθεση

Κοινή διαπίστωση τόσο των στελεχών όσο και της ηγετικής ομάδας είναι ότι η ΕΛ.Α.Σ μπορεί να κινηθεί με αξιώσεις στη δεξαμενή των αριστερόστροφων ψηφοφόρων. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται πλέον και η γραμμή Μαρατζίδη, η οποία υλοποιείται από τους εκπροσώπους Τύπου του κόμματος.

Επιπλέον, η Αμαλίας αποφάσισε να ρίξει τους τόνους στην αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ. Η εκτίμηση είναι ότι οι υψηλοί τόνοι ευνοούν τη Χαριλάου Τρικούπη, γι' αυτό και η προσοχή στρέφεται πλέον στον αρχικό στόχο. Αυτός περιλαμβάνει την αποδόμηση του κυβερνητικού έργου και την κατάδειξη των ουσιαστικών διαφορών στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και της ΕΛ.Α.Σ.

Οι λεπτές εσωτερικές ισορροπίες και τα ψηφοδέλτια

Για τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, ζήτημα λεπτών ισορροπιών αποτελεί η ομαλή ενσωμάτωση των πρώην βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν και προς το παρόν δεν φαίνεται να δημιουργούνται προβλήματα, υπάρχει η ανησυχία ότι στην περίπτωση που τα έμπειρα στελέχη «απομονώσουν» τους νεότερους της ΕΛ.Α.Σ, οι γκρίνιες θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες.

Ένα κομβικό ζήτημα για το κόμμα είναι επίσης η συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Αυτό αφορά κυρίως τις εκλογικές περιφέρειες όπου η ΕΛ.Α.Σ αντιμετωπίζει ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς η επιλογή των κατάλληλων προσώπων κρίνεται καθοριστική για την επίτευξη των στόχων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis