ΗΠΑ: Διεύρυνση έρευνας για εκλογική χειραγώγηση στην Αλάσκα

Σε μείζονα πολιτική και δικαστική αντιπαράθεση εξελίσσεται η υπόθεση με τους δύο υποψηφίους που έχουν σχεδόν το ίδιο ονοματεπώνυμο στις εκλογές για τη Γερουσία στην Αλάσκα. Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διευρύνει την ποινική έρευνα για ενδεχόμενη απόπειρα παραπλάνησης των ψηφοφόρων, ενώ οι ομοσπονδιακές αρχές εντείνουν τις έρευνές τους για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ αποφάσισε να διεκδικήσει έδρα στη Γερουσία.

Οι καταγγελίες και οι εμπλεκόμενοι

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται καταγγελίες που αναφέρουν ότι συνεργάτες της Δημοκρατικής υποψήφιας Μαίρης Πελτόλα επιχείρησαν να ενθαρρύνουν την υποψηφιότητα ενός δεύτερου Νταν Σάλιβαν. Στόχος φέρεται να ήταν η απόσπαση ψήφων από τον εν ενεργεία Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή με το ίδιο όνομα, Νταν Σάλιβαν. Η υπόθεση έχει προκαλέσει την παρέμβαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμφισβητεί ενδεχόμενη εκλογή της Πελτόλα, ενώ παράλληλη έρευνα διέταξε και ο κυβερνήτης της Αλάσκας.

Ο Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ είναι ο υποψήφιος που διεκδικεί έδρα στη Γερουσία απέναντι στον εν ενεργεία Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Νταν Σάλιβαν και τη Δημοκρατική αντίπαλό του, Μαίρη Πελτόλα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ηλεκτρονικής απάτης ή συνωμοσίας με σκοπό τη στέρηση του δικαιώματος των ψηφοφόρων της Αλάσκας σε ελεύθερη και δίκαιη εκλογική διαδικασία, κάτι που θα μπορούσε να συνιστά παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων τους.

Η διεύρυνση της ομοσπονδιακής έρευνας

Η κλιμάκωση της έρευνας από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ συνοδεύεται από νέες κλητεύσεις ενώπιον ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί εντολές διατήρησης εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία. Αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερες από 40 κλητεύσεις, με την έρευνα να επεκτείνεται σε πρόσωπα που συνδέονται με τις προεκλογικές εκστρατείες.

Ωστόσο, το Associated Press επισημαίνει ότι ο ακριβής αριθμός των νέων κλητεύσεων και οι αποδέκτες τους δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Τέσσερις πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν στο NBC News ότι οι ομοσπονδιακές αρχές προχωρούν σε διεύρυνση της ποινικής έρευνας μετά τις αποκαλύψεις των «New York Times». Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης και ακόμη μία πηγή ανέφεραν ότι οι ερευνητές σχεδιάζουν πρόσθετες κλητεύσεις και εντολές διαφύλαξης στοιχείων.

Στο μικροσκόπιο το επιτελείο της Πελτόλα

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι ερευνητές ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για στοιχεία από το προεκλογικό επιτελείο της Μαίρης Πελτόλα. Ειδικότερα, εξετάζονται νυν και πρώην συνεργάτες της που ενδεχομένως είχαν λάβει οδηγίες να αναζητήσουν άλλους κατοίκους της Αλάσκας με το όνομα Νταν Σάλιβαν, ώστε να τους προτείνουν να θέσουν υποψηφιότητα.

Η υπόθεση πήρε νέες διαστάσεις μετά το δημοσίευμα των «New York Times» την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στελέχη της εκστρατείας της Μαίρης Πελτόλα και πρόσωπα που συνδέονται με τους Δημοκρατικούς φέρονται να αναζήτησαν άτομα με το ίδιο όνομα προκειμένου να επηρεάσουν την εκλογική διαδικασία. Η έρευνα των ομοσπονδιακών αρχών συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η έκταση και η φύση των φερόμενων ενεργειών.

Με πληροφορίες από: Topontiki