Ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα: «Με την Ελλάδα είμαστε κάτι περισσότερο από γείτονες» – Παραμένουν ανοιχτές οι διαφορές στο Αιγαίο

Στη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, παρά τις υφιστάμενες διαφορές που εξακολουθούν να χωρίζουν Αθήνα και Άγκυρα στο Αιγαίο, επέμεινε ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, Τσαγατάι Ερτσιγές. Ο Τούρκος διπλωμάτης μίλησε κατά τη δεξίωση που διοργανώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου 2026, για την 103η επέτειο από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, ο κ. Ερτσιγές υπογράμμισε τους στενούς δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ειδικός διάλογος για τα εκκρεμή ζητήματα στο Αιγαίο.

Έμφαση στην προσέγγιση και τη συνεργασία

Ο Τούρκος πρέσβης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση του θετικού κλίματος μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από γείτονες. Μας συνδέουν η γεωγραφία, η ιστορία, ο πολιτισμός και οι στενοί δεσμοί μεταξύ των λαών μας». Η παρέμβασή του έγινε παρουσία της υφυπουργού Εξωτερικών, Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, καθώς και εκπροσώπων του πολιτικού και διπλωματικού κόσμου, των Ενόπλων Δυνάμεων και των μέσων ενημέρωσης.

Ο Τσαγατάι Ερτσιγές παρουσίασε τη Διακήρυξη των Αθηνών, η οποία υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2023 κατά την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην ελληνική πρωτεύουσα, ως ένα βασικό σημείο αναφοράς για τη συνέχιση της προσέγγισης. Στάθηκε ιδιαίτερα στη θετική ατζέντα, επισημαίνοντας τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας στο εμπόριο, στις επενδύσεις, στον τουρισμό και στον πολιτισμό, αλλά και στην αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι ανοιχτές διαφορές στο Αιγαίο

Παρά το μήνυμα προσέγγισης, ο Τούρκος πρέσβης αναγνώρισε ότι η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις δεν έχει οδηγήσει σε ανάλογη πρόοδο στην αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων, με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά του Αιγαίου. Όπως σημείωσε, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει ειδικός διάλογος για την επίλυση των συγκεκριμένων διαφορών. Υποστήριξε ότι η Τουρκία επιδιώκει την επίλυση των διαφορών μέσω ουσιαστικών συνομιλιών, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των αρχών της καλής γειτονίας.

Ο κ. Ερτσιγές υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για την Ελλάδα, ζητώντας τη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την ενίσχυση της συνεργασίας. Ωστόσο, οι αναφορές του στην καλή γειτονία ήρθαν την ίδια ημέρα που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποιούσε σκληρή ρητορική για τους στόχους της Άγκυρας.

Το πλαίσιο των δηλώσεων

Η παρέμβαση του πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα έγινε στον απόηχο της ομιλίας του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον ΟΗΕ, όπου είχε καταγγείλει το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως παράνομο και αντίθετο στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Επίσης, προηγήθηκαν δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι η χώρα του θα «εξουδετερώσει» όσους επιχειρήσουν να σταθούν εμπόδιο στις επιδιώξεις της.

Ο Τούρκος πρέσβης επικαλέστηκε και προηγούμενες δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι οποίες είχαν γίνει στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Τότε, ο Τούρκος πρόεδρος είχε δηλώσει: «Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της στο ΝΑΤΟ», προσθέτοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι πολύ σημαντικές για να χρησιμοποιούνται ως αντικείμενο εκλογικής αντιπαράθεσης.

Στόχοι και οικονομικοί δεσμοί

Ο Τούρκος διπλωμάτης υποστήριξε ακόμα ότι η χώρα του δεν αποτελεί απειλή για την Ελλάδα και τις υπόλοιπες γειτονικές χώρες. Έθεσε ως στόχο την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη υπέρβασης προκαταλήψεων και εσφαλμένων αντιλήψεων, αναφερόμενος ειδικότερα σε εκείνες που, κατά την άποψή του, εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ελλάδα.

Στην ομιλία του, ο κ. Ερτσιγές αναφέρθηκε και στην ανάπτυξη των οικονομικών και κοινωνικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περίπου 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2025, ενώ περισσότεροι από 620.000 Έλληνες ταξίδεψαν στην Τουρκία την ίδια χρονιά. Η αξία του διμερούς εμπορίου ανήλθε στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, γεγονός που υπογραμμίζει το βάθος των σχέσεων σε αυτόν τον τομέα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis