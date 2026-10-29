Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση στις εκλογές του Ισραήλ: Κλειδί τα αραβικά κόμματα για τον σχηματισμό κυβέρνησης

Τα οριστικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης του συνόλου των ψήφων, αποτυπώνουν πλέον την κατανομή των εδρών στη νέα Κνεσέτ. Το μπλοκ που υποστηρίζει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου εξασφάλισε 53 έδρες, ενώ η αντιπολίτευση συγκέντρωσε 48 έδρες. Τα αραβικά κόμματα αναδεικνύονται σε καθοριστικό παράγοντα, καθώς εξασφαλίζουν συνολικά 19 έδρες, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ.

Η κατανομή των εδρών και ο ρόλος των αραβικών κομμάτων

Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης του συνόλου των ψήφων, τα οριστικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ καθορίζουν τη νέα σύνθεση της Κνεσέτ. Το μπλοκ που υποστηρίζει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου εξασφάλισε 53 έδρες, ενώ η αντιπολίτευση συγκέντρωσε 48 έδρες.

Στη διαμόρφωση των πολιτικών συσχετισμών, τα αραβικά κόμματα αποκτούν έναν καθοριστικό ρόλο. Συνολικά, κατέλαβαν 19 έδρες, επίδοση που χαρακτηρίζεται ως ρεκόρ. Αυτός ο αριθμός καθιστά τη στήριξή τους απαραίτητη, καθώς κανένα από τα δύο βασικά μπλοκ δεν φτάνει το όριο των 61 εδρών που απαιτείται για την επίτευξη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των κομμάτων

Σύμφωνα με την τελική καταμέτρηση των ψήφων, το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου αναδείχθηκε ως το πρώτο κόμμα, εξασφαλίζοντας 27 έδρες στη νέα Κνεσέτ. Αμέσως μετά, το Γιασάρ (Yashar) του Γκάντι Άιζενκοτ κατέλαβε 21 έδρες, ενώ το Μπ’Γιαχάντ (B’Yachad) συγκέντρωσε 12 έδρες.

Στην περαιτέρω κατανομή, η Κοινή Λίστα εξασφάλισε 11 έδρες. Οι Δημοκράτες και το Ραάμ (Ra’am) απέσπασαν από 8 έδρες το καθένα, ενισχύοντας την παρουσία τους στο κοινοβούλιο.

Επιπλέον, το Ισραέλ Μπεϊτένου (Yisrael Beiteinu), η Εβραϊκή Δύναμη (Otzma Yehudit) και ο Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά (United Torah Judaism) έλαβαν από 7 έδρες έκαστο. Την κατανομή των εδρών ολοκληρώνουν το Σας (Shas) και ο συνασπισμός Θρησκευτικός Σιωνισμός – Ζεχούτ (Religious Zionism–Zehut), με 6 έδρες για το καθένα, διαμορφώνοντας έτσι το πλήρες φάσμα της νέας Κνεσέτ.

Πολιτική αβεβαιότητα και καταγγελίες για εξωτερική παρέμβαση

Το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με μια περίοδο έντονης πολιτικής αβεβαιότητας, καθώς το εκλογικό αποτέλεσμα φαίνεται να απειλεί τους σχεδιασμούς του Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Παράλληλα, οι καταγγελίες περί ξένης παρέμβασης στην εκλογική διαδικασία έχουν προκαλέσει νέες και έντονες αντιπαραθέσεις στο ήδη τεταμένο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Η αυξημένη συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων φαίνεται να ενισχύει τους πολιτικούς αντιπάλους του Νετανιάχου, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας. Οι ισχυρισμοί περί εξωτερικής χρηματοδότησης και επιρροής στην εκλογική διαδικασία δημιουργούν ένα εκρηκτικό πολιτικό κλίμα, το οποίο απαιτεί διερεύνηση.

Έρευνα από την υπηρεσία Σιν Μπετ

Η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, Σιν Μπετ, έχει ξεκινήσει επισήμως έρευνα σχετικά με πιθανή ξένη εμπλοκή στις πρόσφατες εκλογές. Η πρωτοβουλία αυτή για έρευνα ξεκίνησε έπειτα από ενημέρωση που παρείχε ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ντέιβιντ Ζίνι, προς τον πρόεδρο της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστή Νόαμ Σόλμπεργκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα ισραηλινών Μέσων Ενημέρωσης, οι υποψίες αφορούν ενδεχόμενη χρηματοδότηση από το Κατάρ. Ορισμένες αναφορές εμπλέκουν και την Τουρκία, με επίκεντρο ομάδες που φέρονται να ενθάρρυναν τη συμμετοχή των Αράβων πολιτών στην ψηφοφορία, γεγονός που ερευνάται διεξοδικά.

Πηγή ασφαλείας, την οποία επικαλείται το δίκτυο Kan, ανέφερε ότι η έρευνα είχε αρχίσει πριν από την εκλογική αναμέτρηση, βασιζόμενη σε πληροφορίες που αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μέχρι στιγμής, οι καταγγελίες περί ξένης παρέμβασης δεν έχουν αποδειχθεί, καθιστώντας τη διάκριση ανάμεσα στη διερεύνηση και την απόδειξη ιδιαίτερα κρίσιμη.

Με πληροφορίες από: Topontiki