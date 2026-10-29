Ανδρουλάκης: «Είμαστε εδώ και θα τα λέμε και θα τα ακούτε, θέλετε ή όχι»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, απάντησε με αιχμές στις επικρίσεις που δέχθηκε από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του στη Βουλή. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον υπουργό για προσπάθεια διαστρέβλωσης των θέσεων του κόμματός του. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε πρόσφατα γεγονότα.

Η αντιπαράθεση με τον υπουργό Υγείας

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τον κ. Γεωργιάδη να αφήσει τις μεγαλοστομίες, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ λέει συγκεκριμένα πράγματα με σοβαρότητα και συνέπεια. Κατηγόρησε τον υπουργό Υγείας για προσπάθεια διαστρέβλωσης των θέσεων του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στην παρέμβασή του νωρίτερα, στη Βουλή.

Σχολίασε, επίσης, την απάντηση του υπουργού Υγείας σχετικά με τη στάση του ΠΑΣΟΚ για το «παρών» στη ψήφιση του νομοσχεδίου για τη χρήση του διαδικτύου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε πως δεν είναι θέμα που δίνει το δικαίωμα σε κανέναν υπουργό να βγαίνει στα κανάλια και να επιτίθεται στην αντιπολίτευση με τόσο τοξικό και ακραίο λόγο.

«Πείτε μας πού διαφωνείτε σε αυτά που λέγαμε εμείς. Αυτά που λέμε εμείς, συμβαίνουν στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτά που λέτε εσείς, εκεί που έγιναν, απέτυχαν. Απλά είναι τα πράγματα», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σχόλια για τη συγκέντρωση Κασιδιάρη

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά στη στάση κυβερνητικών παραγόντων για τη χθεσινή συγκέντρωση του Ηλία Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη. «Είμαστε εδώ και θα τα λέμε και θα τα ακούτε. Θέλετε ή όχι», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πρόσθεσε πώς κάτι λέει το γεγονός ότι κανείς βουλευτής της ΝΔ και από τη κυβέρνηση δεν βγήκε να πει τίποτα. «Και ακόμη περισσότερο λέει το γεγονός ότι πολλά από αυτά που λέει σήμερα ο Κασιδιάρης, τα λέγατε εσείς κάποτε, πριν από μερικά χρόνια. Για εμάς κάτι λέει και αυτό», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Κριτική στην εξωτερική πολιτική

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε κακή κατάσταση, κάτι που, όπως είπε, εξηγεί τα τελευταία αποτελέσματα. «Δεν υπάρχει μία διπλωματική επιτυχία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για την στάση της κυβέρνησης σχετικά με το τουρκολυβικό σύμφωνο, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι στελέχη της κυβέρνησης λένε άλλα στα κανάλια και αφήνουν άλλα υπονοούμενα. «Όταν λες «τα επιχειρήματά σου είναι επιχειρήματα του Ερντογάν», τι υπονοείς; Για να καταλάβουμε εδώ πέρα τι είδους θέατρο παίζετε», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Αναφέρθηκε στην υπογραφή του συμφώνου από τη Δυτική Λιβύη και, επτά χρόνια μετά, από την Ανατολική Λιβύη, ενώ είχε προηγηθεί η παρέλαση του Χαφτάρ με τους γιους του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως οπισθοχώρηση αντί για πρόοδο, εκφράζοντας την απορία του για το αν η κυβέρνηση σέβεται την άποψη της αντιπολίτευσης όταν απαντά με τέτοιους χαρακτηρισμούς.

Η αξιολόγηση των πολιτών και η δημοσκόπηση

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι οι πολίτες έχουν νοημοσύνη και είναι σε θέση να αξιολογούν και να κρίνουν τα πράγματα. «Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά», πρόσθεσε.

Τέλος, άσκησε κριτική στον υπουργό Υγείας για την αναφορά του σε δημοσκόπηση της Opinion Polls. «Όταν έρχεστε και λέτε, ότι στον άνθρωπο που παίρνει στα επείγοντα και αργούν να του σηκώσουν το τηλέφωνο ή σε αυτόν που περιμένει και αγωνιά για ένα χειρουργείο, θα του κάνετε δώρο μια δημοσκόπηση της Opinion Polls, ε, πώς να σας πάρουμε σοβαρά;», διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Και συμπλήρωσε: «Πότε ξανά υπουργός Υγείας, από όλους αυτούς τους σημαντικούς πολιτικούς που».

Με πληροφορίες από: Topontiki