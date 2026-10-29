Παύλος Μαρινάκης κατά «Δημοκρατίας» για το basketgate: Παραπλανητικός ο τίτλος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε «παραπλανητικό» το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Δημοκρατία» που τον αφορά σχετικά με την υπόθεση του σκανδάλου στο μπάσκετ. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι ο τίτλος και το περιεχόμενο του δημοσιεύματος διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα. Ο ίδιος τόνισε ότι έπραξε όσα του επιβάλλει ο νόμος, αναφορικά με την ενημέρωση που είχε λάβει.

Η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στο πρωτοσέλιδο της «Δημοκρατίας» ως ένα από αυτά που «δεν ξέρεις τι να πεις για το πώς διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα». Χαρακτήρισε το πρωτοσέλιδο ως παραπλανητικό, δίνοντας έμφαση στον τίτλο του, ο οποίος, όπως είπε, μιλάει για «εμπλοκή» του στην υπόθεση του λεγόμενου «basketgate».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με τον τρόπο παρουσίασης των γεγονότων, υπογραμμίζοντας ότι η πραγματικότητα δεν αποτυπώνεται σωστά στο δημοσίευμα. Η δήλωσή του αυτή έγινε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, όπου κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.

Ερωτήματα για τη δημοσίευση

Ο κ. Μαρινάκης διερωτήθηκε γιατί η εφημερίδα δεν επικοινώνησε μαζί του πριν από τη δημοσίευση του πρωτοσέλιδου. Έθεσε επίσης το ερώτημα γιατί δεν αναφέρεται ένα ουσιώδες στοιχείο στην είδηση, το οποίο, κατά τον ίδιο, θα άλλαζε την οπτική γωνία της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η όποια ενημέρωση είχε γίνει από τον καταγγέλλοντα και όχι από τον καταγγελλόμενο. Αυτή η παράλειψη, όπως σημείωσε, αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες και εσφαλμένες εντυπώσεις σχετικά με τον ρόλο του στην υπόθεση.

Τα πραγματικά περιστατικά και η ενημέρωση

Αναφερόμενος στα πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά προκύπτουν από το υπόμνημα ενός εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση, ο Παύλος Μαρινάκης εξήγησε τη σειρά των γεγονότων. Ο καταγγέλλων, πριν ακόμη προσφύγει στις αρμόδιες Αρχές, είχε ενημερώσει, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχουν, σύμφωνα με τον ίδιο, σοβαρά δεδομένα εις βάρος μελών του μπάσκετ και της διοίκησης.

«Κάτι το οποίο το δημοσίευμα δεν το λέει, ελπίζω όχι σκόπιμα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας την παράλειψη αυτή από την πλευρά της εφημερίδας. Η ενημέρωση αυτή αφορούσε ισχυρισμούς για σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με το χώρο του μπάσκετ.

Η ενέργεια του Παύλου Μαρινάκη και του Γιάννη Βρούτση

Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε τη δική του ενέργεια, τονίζοντας ότι ήταν αυτή που προβλέπει ρητά ο νόμος. «Εγώ αυτό το οποίο έκανα είναι αυτό το οποίο με υποχρεώνει ο νόμος να κάνω, να του πω να πάει στις Αρχές, χωρίς να κάνω κάποια περαιτέρω συζήτηση και χωρίς να τα αξιολογήσω», δήλωσε.

Όπως προσέθεσε, την ίδια ακριβώς διαδικασία ακολούθησε αργότερα και ο Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος υπηρετεί ως αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναρωτήθηκε: «Από τη στιγμή που εγώ και ο κ. Βρούτσης αργότερα κάναμε αυτό που μας υποχρέωνε ο νόμος, ποιο είναι το μπλέξιμο;».

Ερωτήματα για τα κίνητρα του δημοσιεύματος

Ο Παύλος Μαρινάκης διατύπωσε τέλος ένα ερώτημα σχετικά με τα κίνητρα που μπορεί να κρύβονται πίσω από τη συγκεκριμένη δημοσίευση της εφημερίδας «Δημοκρατία». Συγκεκριμένα, αναρωτήθηκε «Και για ποιο λόγο το δημοσίευμα δεν λέει το ουσιώδες, ότι την όποια ενημέρωση την είχε κάνει ο καταγγέλλων και όχι ο καταγγελλόμενος;».

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε σε μια ρητορική ερώτηση, υπονοώντας πιθανές σκοπιμότητες: «Μήπως γιατί ήθελε να αφήσει να εννοηθεί για κάποια σχέση ή οτιδήποτε άλλο;». Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Μαρινάκης άφησε να εννοηθεί ότι η παράλειψη βασικών στοιχείων μπορεί να εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους της εφημερίδας.

Με πληροφορίες από: Topontiki