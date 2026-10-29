Κόντρα Πολάκη – Γεωργιάδη για την ιατρική της ευεξίας: Ο «βάρβαρος και αμόρφωτος» και οι «κομπογιαννίτες»

Άγρια κόντρα ξέσπασε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη. Η αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε με αφορμή την πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της Ευεξίας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για τη σύσταση του “Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων”. Οι δύο πολιτικοί αντάλλαξαν σκληρές εκφράσεις, με τον κ. Γεωργιάδη να υπερασπίζεται την ιατρική της Ευεξίας ως αναπτυσσόμενο επιστημονικό κλάδο και τον κ. Πολάκη να την καταγγέλλει ως «τεράστια απάτη».

Η αρχή της αντιπαράθεσης στη Βουλή

Η έντονη αντιπαράθεση ξεκίνησε στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου που αφορά τη σύσταση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, άσκησε κριτική στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κατηγορώντας τον ότι «πήγε, ξάπλωσε και διαφήμιζε κέντρο ευεξίας στη Γλυφάδα».

Ο κ. Πολάκης ανέφερε επίσης ότι είναι «ντροπή» ο κ. Γεωργιάδης να δηλώνει πως, μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, θα ξαναπάει σε αυτή την κλινική. Σύμφωνα με τον βουλευτή, ένας συγκεκριμένος γιατρός στην εν λόγω κλινική διαφήμιζε ότι διενεργούσαν πλασμαφαίρεση, γεγονός που αποτέλεσε ένα από τα κύρια σημεία της αρχικής του κριτικής.

Η απάντηση του υπουργού Υγείας

Απαντώντας στις κατηγορίες του κ. Πολάκη, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε ότι η Ευεξία αποτελεί ένα τμήμα της ιατρικής επιστήμης παγκοσμίως. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να στερηθεί αυτές τις υπηρεσίες, επειδή ο κ. Πολάκης δεν τις καταλαβαίνει.

Ο κ. Γεωργιάδης διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί πλασμαφαίρεσης στην κλινική της Γλυφάδας, δηλώνοντας ότι «η συγκεκριμένη κλινική δεν έκανε ποτέ πλασμαφαίρεση, έχει βγάλει ανακοίνωση και έχει ελεγχθεί». Χαρακτήρισε τις κατηγορίες του κ. Πολάκη ως «συκοφαντίες» και υποστήριξε ότι ο γιατρός που αναφέρθηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για άλλη κλινική. «Σταμάτα τη συκοφαντία επιτέλους. Πας και συκοφαντείς όποιον μιλάει μπροστά σου. [...] εσύ με τα “διπλά βιβλία”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Η θέση του υπουργού για την ιατρική της ευεξίας

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην Ευεξία ως ένα αναπτυσσόμενο τμήμα της παγκόσμιας ιατρικής επιστήμης, σημειώνοντας ότι γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη σε πόλεις όπως το Αμπού Ντάμπι, το οποίο και ο ίδιος επισκέφθηκε. Επανέλαβε τη θέση του ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να στερηθεί τις υπηρεσίες αυτής της ιατρικής, μόνο και μόνο επειδή ο κ. Πολάκης δεν τις κατανοεί.

Σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας της ιατρικής της Ευεξίας στην Ελλάδα, ο υπουργός Υγείας πληροφόρησε ότι έχει συσταθεί μια Προπαρασκευαστική Επιτροπή. Αυτή η επιτροπή αποτελείται από καθηγητές του Harvard, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και άλλους ειδικούς, οι οποίοι διδάσκουν την Ευεξία ως ιατρική πράξη. Ο σκοπός της επιτροπής είναι να καθορίσει τους ορθούς τρόπους εφαρμογής της στην Ελλάδα. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε με έμφαση ότι «δεν θα κάνει ο κάθε βάρβαρος, αγράμματος, και άσχετος πολιτική στην Ελλάδα».

Η σφοδρή αντίδραση του Παύλου Πολάκη

Παρεμβαίνοντας στην συζήτηση, ο Παύλος Πολάκης απάντησε στις κατηγορίες περί «αμόρφωτου» που του απηύθυνε ο υπουργός. «Το να με λες εσύ αμόρφωτο εμένα είναι ανέκδοτο από τα Lidl», δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι τα πτυχία τους δεν συγκρίνονται.

Ο κ. Πολάκης επανέλαβε την άποψή του ότι «η ιστορία της ιατρικής της Ευεξίας και της ιατρικής της Μακροζωίας είναι μια τεράστια απάτη». Χαρακτήρισε όσους την υλοποιούν ως «αμόρφωτους, αγράμματους τσαρλατάνους και κομπογιαννίτες», οι οποίοι, όπως είπε, «το παίζουν επιστήμονες». Κατά τον κ. Πολάκη, αυτοί οι άνθρωποι «έχουν τόση σχέση με την επιστήμη όσοι μπορεί να έχεις εσύ με την αστροφυσική». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε λέγοντας ότι «δεν θα χάσει η Βενετιά βελόνι» εάν η Ελλάδα δεν αναπτύξει αυτόν τον τομέα.

Με πληροφορίες από: Topontiki