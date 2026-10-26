Ο Μιχάλης Μπεκίρης αποχωρεί προσωρινά από τα καθήκοντά του στη Βουλή

Την προσωρινή του αποχώρηση από τα καθήκοντα του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή ανακοίνωσε ο Μιχάλης Μπεκίρης, έπειτα από ενημέρωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η απόφαση αυτή θα ισχύει έως ότου υπάρξει δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης για την οποία γίνεται λόγος. Ο ίδιος κάνει λόγο για μία «πρωτοφανή εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης» που τον έχει βρει αντιμέτωπο τον τελευταίο μήνα.

Η ανακοίνωση και το πλαίσιο της αποχώρησης

Σύμφωνα με τη δήλωση του Μιχάλη Μπεκίρη, η προσωρινή αποχώρησή του από τη θέση του διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή είναι γεγονός. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από σχετική ενημέρωση προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και αποσκοπεί στο να δοθεί χρόνος για τη δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης που τον αφορά.

Ο κ. Μπεκίρης υπογραμμίζει ότι εδώ και έναν μήνα βρίσκεται αντιμέτωπος με μία «πρωτοφανή εκστρατεία προσωπικής στοχοποίησης». Τονίζει, δε, πως η απόφασή του είναι αποκλειστικά προσωπική, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί ούτε υποχώρηση ούτε αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας. Αντιθέτως, τη χαρακτηρίζει ως «συνειδητή επιλογή αξιοπρέπειας και ευθύνης».

Οι λόγοι πίσω από τη δύσκολη απόφαση

Ο Μιχάλης Μπεκίρης περιγράφει την κατάσταση που τον οδήγησε στην απόφαση αυτή, κάνοντας λόγο για «ψέματα, συκοφαντίες και υπαινιγμούς» που επιχειρούν να πλήξουν τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του. Αναφέρει ότι η «ανθρωποφαγία» που βιώνει έχει ξεπεράσει κάθε όριο, φέρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση του φίλου του, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος επίσης αντιμετώπισε παρόμοια κατάσταση.

Επιπλέον, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι «κόμματα και πολιτικά πρόσωπα υιοθετούν άκριτα όσα διακινούνται», με στόχο να πλήξουν τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Ο κ. Μπεκίρης δηλώνει ρητά ότι δεν επιθυμεί η παρουσία του να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη συνέχιση αυτής της αντιπαράθεσης, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην απόφασή του να απέχει προσωρινά από τα καθήκοντά του.

Η μακρά συνεργασία με τον πρωθυπουργό

Στη δήλωσή του, ο Μιχάλης Μπεκίρης αναφέρεται στα πολλά χρόνια στενής συνεργασίας του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ευχαριστεί τον πρωθυπουργό «από καρδιάς για την εμπιστοσύνη, τη φιλία και την τιμή» να βρίσκεται στο πλευρό του. Αυτή η μακρά κοινή πορεία καθιστά την αποχώρηση ιδιαίτερα δύσκολη, όπως ο ίδιος σημειώνει, προσδίδοντας της «ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος».

Παρά το συναισθηματικό βάρος, ο κ. Μπεκίρης τονίζει ότι υπάρχουν στιγμές που «η προσωπική αξιοπρέπεια και η ανάγκη προστασίας της οικογένειάς σου επιβάλλουν δύσκολες αποφάσεις». Δηλώνει ότι χρέος του είναι να προστατεύσει την τιμή και την υπόληψη της οικογένειάς του, καθώς και να διαφυλάξει την προσωπική του σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια σχέση που, όπως αναφέρει, «ξεπερνά τα όρια της πολιτικής».

Επιλογή αξιοπρέπειας και ευθύνης

Ο Μιχάλης Μπεκίρης ξεκαθαρίζει πως η απόφασή του να απέχει από τα καθήκοντά του είναι «αποκλειστικά προσωπική». Επαναλαμβάνει με έμφαση ότι δεν πρέπει να εκληφθεί ως «υποχώρηση» ή «αποδοχή οποιασδήποτε κατηγορίας». Αντιθέτως, την περιγράφει ως «συνειδητή επιλογή αξιοπρέπειας και ευθύνης».

Τέλος, ο κ. Μπεκίρης υπογραμμίζει ότι οι ανθρώπινες σχέσεις και οι κοινές διαδρομές πάρα πολλών ετών δεν τελειώνουν με την αποχώρηση από μια θέση. Αυτή η δήλωση ενισχύει την άποψη ότι η σχέση του με τον πρωθυπουργό διατηρείται πέρα από τα υπηρεσιακά καθήκοντα, παρά την προσωρινή του απομάκρυνση από το Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Newsit