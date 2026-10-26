Η Βουλή της Αιγύπτου ενέκρινε στρατιωτική στήριξη στη Σαουδική Αραβία

Το κοινοβούλιο της Αιγύπτου εξουσιοδότησε σήμερα, 26 Οκτωβρίου 2026, τον στρατό της χώρας να παράσχει στήριξη στη Σαουδική Αραβία. Η σημαντική αυτή απόφαση ενδέχεται να οδηγήσει σε άμεση εμπλοκή της Αιγύπτου στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις που μαίνονται στη Μέση Ανατολή. Οι εντάσεις στην περιοχή έχουν κλιμακωθεί σημαντικά, κυρίως λόγω των εντεινόμενων επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι θεωρούνται σύμμαχοι του Ιράν, κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Το αίτημα του προέδρου αλ Σίσι και η στρατηγική σημασία

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι είχε υποβάλει αίτημα προς το κοινοβούλιο, ζητώντας την έγκριση για την παροχή αμυντικής βοήθειας στη Σαουδική Αραβία. Η βοήθεια αυτή θα παρασχεθεί εφόσον το Ριάντ ζητήσει επίσημα συνδρομή για την αντιμετώπιση των Χούθι, οι οποίοι αποτελούν αυξανόμενη απειλή.

Η προέλαση των Χούθι δεν περιορίζεται μόνο στην απειλή κατά της Σαουδικής Αραβίας, αλλά επεκτείνεται και στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Το συγκεκριμένο στενό αποτελεί μια κρίσιμη πύλη εισόδου προς τη Διώρυγα του Σουέζ, η οποία βρίσκεται στην Αίγυπτο, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή για την περιφερειακή ασφάλεια και τα θαλάσσια περάσματα.

Η διαχρονική στάση της Αιγύπτου απέναντι στις περιφερειακές εντάσεις

Η Αίγυπτος έχει επανειλημμένα εκφράσει την καταδίκη της για τις επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά χωρών του Κόλπου. Αυτές οι επιθέσεις αποδίδονται στο Ιράν ή σε δυνάμεις που υποστηρίζονται από αυτό, γεγονός που υπογραμμίζει την ανησυχία της Αιγύπτου για την περιφερειακή σταθερότητα. Ωστόσο, παρά τις καταδίκες, η χώρα δεν έχει εμπλακεί μέχρι τώρα σε άμεσες πολεμικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, η Αίγυπτος δεν έχει προσχωρήσει στο σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας, γνωστό ως «Σύμφωνο της Μέκκας», το οποίο υπεγράφη τον Αύγουστο μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας. Ο υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι η πιθανή συμμετοχή της Αιγύπτου στο εν λόγω σύμφωνο παραμένει «υπό σοβαρή εξέταση», υποδεικνύοντας μια προσεκτική προσέγγιση.

Προηγούμενη στρατιωτική συνεργασία και οικονομικοί δεσμοί

Στο παρελθόν, η Αίγυπτος είχε ενταχθεί στον συνασπισμό υπό σαουδαραβική ηγεσία, ο οποίος επενέβη στην Υεμένη το 2015. Ο βασικός στόχος του συνασπισμού ήταν η στήριξη της κυβέρνησης της Υεμένης έναντι των Χούθι, ωστόσο ο ρόλος της Αιγύπτου στις πολεμικές επιχειρήσεις ήταν περιορισμένος, με την παρουσία της να είναι πιο συμβολική.

Οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Σαουδικής Αραβίας χαρακτηρίζονται από στενή στρατηγική και οικονομική συνεργασία. Η Σαουδική Αραβία, μαζί με άλλα πλούσια σε πετρέλαιο κράτη του Κόλπου, έχουν παράσχει στην Αίγυπτο βοήθεια δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η οικονομική στήριξη περιλάμβανε καταθέσεις στην κεντρική τράπεζα και σημαντικές επενδύσεις, ιδιαίτερα μετά την ανατροπή του ισλαμιστή προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι από τον στρατό το 2013, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

Πρόσφατες διπλωματικές επαφές στο Ριάντ

Στο πλαίσιο των τρεχουσών εξελίξεων και της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, ο υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι και ο επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών, Χασάν Ρασάντ, πραγματοποίησαν ταξίδι την Τετάρτη στο Ριάντ. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, επέδωσαν επιστολή του προέδρου Σίσι στον Σαουδάραβα διάδοχο του θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχή διπλωματική επικοινωνία σε υψηλό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Newsit