Ο Νίκος Δένδιας συζήτησε με τον Ιορδανό πρέσβη για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρέσβη της Ιορδανίας στην Ελλάδα, Zuhair Ensour, είχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της επίθεσης που σημειώθηκε στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Καράκ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Έλληνας υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της επίθεσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς την Ιορδανία και τον λαό της. Ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε τη σταθερή προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή.

Επικοινωνία μετά την επίθεση στον ναό του Αγίου Γεωργίου

Η τηλεφωνική επικοινωνία του υπουργού Εθνικής Άμυνας με τον Ιορδανό πρέσβη, Zuhair Ensour, έλαβε χώρα μετά το περιστατικό στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου στο Καράκ. Ο Νίκος Δένδιας μετέφερε τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια των θυμάτων της επίθεσης.

Επιπλέον, ο υπουργός εξέφρασε τη συμπαράσταση της Ελλάδας προς τις οικογένειες των θυμάτων και τον ιορδανικό λαό. Αυτή η επικοινωνία ήρθε σε συνέχεια προηγούμενης τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε ο Νίκος Δένδιας με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄, μετά την ίδια επίθεση στον ναό.

Η Ιορδανία ως παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Ιορδανό πρέσβη, ο Νίκος Δένδιας επισήμανε τον διαχρονικό ρόλο της Ιορδανίας ως χώρας που αποτελεί παράδειγμα ειρηνικής συνύπαρξης διαφορετικών θρησκειών. Τόνισε τη σημασία αυτής της μακραίωνης παράδοσης, όπου διάφορες θρησκευτικές κοινότητες συνυπάρχουν αρμονικά.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί σε ακραία στοιχεία να υπονομεύσουν αυτή τη συμβίωση. Έστειλε ένα σαφές μήνυμα υπέρ της θρησκευτικής ειρήνης και της προστασίας των κοινοτήτων που διαβιούν στην περιοχή, τονίζοντας την ανάγκη διαφύλαξης του θρησκευτικού πλουραλισμού.

Σταθερή προτεραιότητα η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών

Ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε με έμφαση ότι η προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή παραμένει σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτή η θέση αποτελεί κεντρικό πυλώνα των διπλωματικών προσπαθειών της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ελλάδα, όπως υπογράμμισε ο υπουργός, εξακολουθεί να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια και την ευημερία των χριστιανικών κοινοτήτων. Η δέσμευση αυτή αντανακλά την πάγια στάση της χώρας απέναντι στα ζητήματα θρησκευτικών ελευθεριών και προστασίας των μειονοτήτων.

Συλλυπητήρια και συμπαράσταση στον ιορδανικό λαό

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε για μία ακόμη φορά τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τα θύματα της επίθεσης στον ελληνορθόδοξο ναό του Αγίου Γεωργίου. Μετέφερε τη βαθιά του συμπαράσταση προς τις οικογένειες που επλήγησαν και προς ολόκληρο τον ιορδανικό λαό.

Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αναγνωρίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε την ανάγκη να προστατευθεί η μακραίωνη παράδοση της ειρηνικής συνύπαρξης στην Ιορδανία από οποιαδήποτε ακραία στοιχεία που επιδιώκουν να την υπονομεύσουν.

Με πληροφορίες από: Newsit