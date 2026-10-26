Η νίκη της «Φοιτητικής Λίστας» στη Σερβία και το ενδεχόμενο επιστροφής του Νόβακ Τζόκοβιτς

Σημαντική επικράτηση σημείωσε η «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν» στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Σερβία την 25η Οκτωβρίου 2026. Η νίκη αυτή προκάλεσε θύελλα πανηγυρισμών σε χιλιάδες Σέρβους πολίτες, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την ήττα του κόμματος του Μίλος Βούτσεβιτς. Η νέα κυβέρνηση, που προέκυψε από αυτή την εκλογική αναμέτρηση, είχε τη στήριξη του Νόβακ Τζόκοβιτς, γεγονός που αναζωπυρώνει τις συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του «Νόλε» στην πατρίδα του.

Η επικράτηση της «Φοιτητικής Λίστας» στις εκλογές

Οι βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2026 στη Σερβία στέφθηκαν με επιτυχία για τη «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν», η οποία κατάφερε να επικρατήσει με ένα σημαντικό ποσοστό. Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδότησε την ήττα του κόμματος του Μίλος Βούτσεβιτς, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις χαράς και ενθουσιασμού σε ολόκληρη τη χώρα.

Χιλιάδες Σέρβοι πολίτες ξεχύθηκαν στους δρόμους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, πανηγυρίζοντας για τη νίκη της φοιτητικής παράταξης. Οι εικόνες των πανηγυρισμών, που κοινοποιήθηκαν και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποτύπωσαν το κλίμα ευφορίας που επικράτησε, καθώς η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται από πολλούς ως μια νέα σελίδα για τη Σερβία.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις και η τραγωδία του Νόβι Σαντ

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες οδήγησαν τελικά στη δημιουργία και την επικράτηση της «Φοιτητικής Λίστας», είχαν ξεκινήσει μετά την τραγωδία της 1ης Νοεμβρίου 2024. Εκείνη την ημερομηνία, κατέρρευσε το στέγαστρο στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, με τραγικό απολογισμό 16 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Το δυστύχημα αυτό πυροδότησε μαζικές διαδηλώσεις, οι οποίες εξαπλώθηκαν από το Βελιγράδι σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Οι φοιτητές, με κύρια αιτήματα τη διαφάνεια και την απόδοση ευθυνών για την τραγωδία, κινητοποιήθηκαν δυναμικά. Οι κινητοποιήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την παραίτηση του τότε πρωθυπουργού, Μίλος Βούτσεβιτς, τον Ιανουάριο του 2025.

Η στήριξη του Νόβακ Τζόκοβιτς και οι αντιδράσεις

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκαν οι φοιτητικές κινητοποιήσεις, εξέφρασε τη στήριξή του στους φοιτητές. Η στάση του αυτή, ωστόσο, δεν έμεινε αναπάντητη και δέχθηκε κριτική από υποστηρικτές της τότε σερβικής κυβέρνησης, οι οποίοι διαφώνησαν με την υποστήριξή του προς τις διαδηλώσεις.

Ενδεικτικό της κριτικής που δέχθηκε ο «Νόλε» ήταν ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε το 2025 στη σερβική εφημερίδα Informer, η οποία χαρακτηρίζεται ως αγαπημένη του προέδρου Βούτσιτς. Το κείμενο αυτό έφερε τον τίτλο: «Ο Νόβακ υποστηρίζει τη βία και την επανάσταση». Σε αυτό το δημοσίευμα, γινόταν αναφορά στις αντιδράσεις του Νόβακ Τζόκοβιτς και της συζύγου του, Γέλενα, καθώς και στην υποστήριξή τους προς τους φοιτητές, τους οποίους η εφημερίδα αναφερόταν ως χούλιγκαν, που διαδήλωναν για τη σιδηροδρομική τραγωδία του Νόβι Σαντ.

Το ενδεχόμενο επιστροφής στην πατρίδα

Η νίκη της φοιτητικής παράταξης στις πρόσφατες εκλογές επαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο της επιστροφής του Νόβακ Τζόκοβιτς στη Σερβία. Ο κορυφαίος αθλητής και η οικογένειά του έχουν εγκατασταθεί στην Αθήνα από τις αρχές της χρονιάς, γεγονός που είχε προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με το μέλλον τους.

Παρόλο που ο ίδιος ο «Νόλε» δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το εκλογικό αποτέλεσμα, η σύζυγός του, Γελένα, προέβη σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο που απεικόνιζε τους πανηγυρισμούς των φοιτητών και των πολιτών μετά την ανακοίνωση της νίκης τους, υποδηλώνοντας έτσι τη χαρά τους για την πολιτική αυτή εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Athletiko