Ο Παύλος Μαρινάκης για τη σύγκρουση με τα οργανωμένα συμφέροντα και τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφέρθηκε εκτενώς στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για την επιβολή της νομιμότητας. Όπως τόνισε, «η εφαρμογή του νόμου δεν είναι διαπραγματεύσιμη», ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την ισχύ όσων παρανομούν. Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης έκανε μία σύντομη αναφορά στη συμφωνία για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά και στις διαβουλεύσεις Ελλάδας και Αιγύπτου.

Η μάχη κατά της φοροδιαφυγής και του οργανωμένου εγκλήματος

Ο Παύλος Μαρινάκης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, εστίασε στην αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή και το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα. Με αφορμή την αποκάλυψη δύο μεγάλων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής, των επιχειρήσεων «Pizza Fan» και «Χωριάτικο», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή του νόμου δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι σε κάθε ανάλογη υπόθεση, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει πάντοτε η Δικαιοσύνη.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε τη σημασία της επιβολής της νομιμότητας, χαρακτηρίζοντας τη στάση της κυβέρνησης ως αδιαπραγμάτευτη απέναντι σε όσους παρανομούν, ανεξαρτήτως της θέσης ή της επιρροής τους. Αυτή η προσέγγιση, όπως είπε, αποτελεί κεντρικό πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της πάταξης της παρανομίας και της διασφάλισης της ισονομίας.

Τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το έργο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) από την ίδρυσή της. Συγκεκριμένα, η ΔΑΟΕ έχει χειριστεί συνολικά 1.510 υποθέσεις, ενώ έχουν αποδοθεί κατηγορίες σε περίπου 5.500 πρόσωπα. Το έργο της Διεύθυνσης περιλαμβάνει την αποδόμηση 259 εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες δρούσαν σε διάφορους τομείς.

Μεταξύ των υποθέσεων που έχουν εξιχνιαστεί και των οργανώσεων που έχουν εξαρθρωθεί, περιλαμβάνονται κυκλώματα που χρησιμοποιούσαν παράνομο λογισμικό σε πρατήρια καυσίμων, καθώς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία τσιγάρων. Επιπλέον, η ΔΑΟΕ έχει αντιμετωπίσει οργανώσεις που δρούσαν σε ευαίσθητους τομείς της δημόσιας διοίκησης, όπως εφορίες, πολεοδομίες, φυλακές, αλλά και στη δημοτική αστυνομία, ενισχύοντας την προσπάθεια για διαφάνεια και νομιμότητα σε όλους τους τομείς.

Οι ενέργειες της ΑΑΔΕ και η ενίσχυση των δημοσίων εσόδων

Στο πλαίσιο της μάχης κατά της φοροδιαφυγής, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις εντατικές προσπάθειες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η Αρχή πραγματοποίησε το 2024 και το 2025 περισσότερους από 60.000 τακτικούς φορολογικούς ελέγχους, οι οποίοι οδήγησαν στη βεβαίωση φόρων και προστίμων που ξεπέρασαν τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, διενεργήθηκαν περισσότεροι από 100.000 επιτόπιοι έλεγχοι σε επιχειρήσεις, ενισχύοντας την παρουσία των ελεγκτικών μηχανισμών στην αγορά.

Την τελευταία τριετία, όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχουν επιβληθεί περισσότερες από 2.600 αναστολές λειτουργίας καταστημάτων λόγω φορολογικών παραβάσεων. Από τη μείωση της φοροδιαφυγής, εκτιμάται ότι προέρχεται τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο ευρώ πρόσθετων εσόδων ετησίως, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί.

Νομοθετική παρέμβαση και πολιτικό στοίχημα της κυβέρνησης

Ο κ. Μαρινάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη νομοθετική παρέμβαση του Ιουνίου του 2026, η οποία αφορά σοβαρές υποθέσεις οργανωμένης φοροδιαφυγής. Βάσει αυτής της ρύθμισης, οι εμπλεκόμενοι δεν ενημερώνονται εκ των προτέρων για τον καταλογισμό φόρων ή προστίμων. Αυτό το μέτρο έχει ως στόχο την αποτροπή της διαφυγής ή της καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και των διώξεων.

Επικαλούμενος τη δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ του 2023, ότι «η νομιμότητα παντού γίνεται όρος του νέου συμβολαίου μας», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε τη σύγκρουση της κυβέρνησης με οργανωμένα συμφέροντα. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη σύγκρουση με παγιωμένες πρακτικές παρανομίας «χωρίς εκπτώσεις και χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος», χαρακτηρίζοντας τη νομιμότητα ως κεντρικό πολιτικό στοίχημα της δεύτερης κυβερνητικής τετραετίας.

Συμφωνία για τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης

Πέραν των θεμάτων της φοροδιαφυγής και του οργανωμένου εγκλήματος, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και σε ένα άλλο σημαντικό θέμα. Συγκεκριμένα, μίλησε για τη συμφωνία που αφορά τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η συμφωνία της Μονής με το αιγυπτιακό κράτος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για τις διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Οι συζητήσεις αυτές αφορούν την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ του 2020, δείχνοντας τη δυναμική των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορα επίπεδα.

Με πληροφορίες από: Topontiki