Την άμεση παραίτηση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) ζήτησε ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Φασούλας, εξαπολύοντας επίθεση κατά του Βαγγέλη Λιόλιου και της διοίκησης. Ο κ. Φασούλας, ο οποίος υπήρξε αντίπαλος του κ. Λιόλιου για την προεδρία της ΕΟΚ, έκανε λόγο για τη «σκοτεινότερη περίοδο» του ελληνικού μπάσκετ και κάλεσε την Πολιτεία να παρέμβει.

Οι καταγγελίες για την εκλογική διαδικασία

Ο Παναγιώτης Φασούλας επανέφερε τις καταγγελίες του σχετικά με την εκλογική διαδικασία, μιλώντας στο Mega. Όπως ανέφερε, υπήρχαν 100 έως 200 ψηφοδέλτια που ήταν πανομοιότυπα σταυρωμένα. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν του παραδόθηκαν ποτέ τα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας, παρά τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί, καθώς αυτά αρνήθηκαν να δοθούν.

Ο παλαίμαχος άσος δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει από καιρό, παρατηρώντας συγκεκριμένες συμπεριφορές και πρακτικές. Ανέφερε πως δεν νιώθει δικαιωμένος από τις εξελίξεις, αλλά διπλά στεναχωρημένος, καθώς «δεν γίνεται άνθρωπος του μπάσκετ να σταθεί χαρούμενος για μια τέτοια εξέλιξη».

Αίτημα για παραίτηση και παρέμβαση της Πολιτείας

Ο Παναγιώτης Φασούλας ήταν κατηγορηματικός στην απαίτησή του για την παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ. «Πρέπει να παραιτηθεί όλο το Δ.Σ. και ο Υπουργός να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως οι εκλεγμένοι άνθρωποι δεν έχουν επίγνωση της κατάστασης και επιδεικνύουν «θράσος».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «ντροπή» και «λίγη τσίπα», τονίζοντας ότι το μπάσκετ ανήκει στη νέα γενιά, στους παίκτες, στους προπονητές και στους ανθρώπους που ζουν καθημερινά στα γήπεδα. Κάλεσε τις γενιές ανθρώπων που μεγάλωσαν μέσα από το μπάσκετ να ενεργοποιηθούν για να οδηγήσουν ξανά το άθλημα ψηλά στη συνείδηση του κόσμου.

Αμφισβητούμενα αποτελέσματα και έλλειψη αξιοκρατίας

Ο Παναγιώτης Φασούλας έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση όπου ο Χριστοδούλου έχανε σε ψήφους από μια υπάλληλο δημοτικού γυμναστηρίου στο Καρπενήσι, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «περίεργο», ανεξαρτήτως του αν κάποιος δεν ήθελε να ψηφίσει Φασούλα. Υπογράμμισε πως το χειρότερο είναι ότι τα παιδιά που ασχολούνται με το άθλημα βλέπουν πως δεν υπάρχει αξιοκρατία, καθώς «εδώ καταστρατηγήθηκαν όλα».

Επίσης, αναφέρθηκε σε πρακτικές επηρεασμού, δηλώνοντας: «Όταν γυρνάνε όλη την επαρχία και λένε πως αν δεν βγει ο… τάδε, στο επόμενο πρωτάθλημα δεν θα περάσεις καλά, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει επηρεασμός». Ο κ. Φασούλας εξέφρασε την πίστη του στην ελληνική διαιτησία, αλλά τόνισε την ανάγκη να αναδειχθούν οι διαιτητές μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες.

Ο κοινωνικός ρόλος των σωματείων και οι ανησυχίες για την Ομοσπονδία

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας υπογράμμισε τη σημασία τα σωματεία να έχουν τις διευκολύνσεις από την Πολιτεία, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν τον κοινωνικό τους ρόλο. Επισήμανε ότι τα παιδιά στον αθλητισμό αγωνίζονται σωστά και πως το οικοδόμημα του μπάσκετ πρέπει να το ξαναφέρουν αυτοί που το έχτισαν.

Τέλος, εξέφρασε την απορία του για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ομοσπονδία, ρωτώντας αν καταστρέφονται στοιχεία ή όχι. «Ξαφνικά έπεσαν όλοι από τα σύννεφα και εκείνοι που είναι στην Ομοσπονδία, δεν γίνεται έτσι», κατέληξε ο Παναγιώτης Φασούλας.

Με πληροφορίες από: Topontiki