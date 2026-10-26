Θρίαμβος της «Φοιτητικής Λίστας» στις εκλογές της Σερβίας: Πανηγυρισμοί και παραδοχή ήττας από τον Βούτσιτς

Η Σερβία εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική περίοδο, μετά την ιστορική εκλογική επικράτηση της «Φοιτητικής Λίστας» στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή 25η Οκτωβρίου 2026. Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος κυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας επί περισσότερο από μία δεκαετία, παραδέχτηκε την ήττα του κυβερνώντος κόμματος, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής. Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν κεντρικούς δρόμους και πλατείες πόλεων, πανηγυρίζοντας τον θρίαμβο του φοιτητικού κινήματος.

Ο θρίαμβος της «Φοιτητικής Λίστας»

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η εταιρεία IPSOS, τα οποία αφορούν το 96% των ψηφοδελτίων, ο συνδυασμός «Φοιτητική Λίστα-Οι φοιτητές νικούν!» κατάφερε να συγκεντρώσει το 52,9% των ψήφων. Αυτό το ποσοστό μεταφράζεται σε 140 έδρες από τις συνολικά 250 του κοινοβουλίου, εξασφαλίζοντας την απόλυτη πλειοψηφία για το φοιτητικό κίνημα.

Αντίθετα, ο συνασπισμός «Ενωμένη Σερβία- Αλεξάνταρ Βούτσιτς» έλαβε 38,8% των ψήφων, καταλαμβάνοντας 104 έδρες. Οι υπόλοιπες έδρες μοιράστηκαν στα μειονοτικά κόμματα, με τους Ούγγρους να εξασφαλίζουν 3 έδρες, τους Μουσουλμάνους 2 έδρες και τους Αλβανούς επίσης 2 έδρες. Κανένα άλλο κόμμα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο του 3% που απαιτείται για την είσοδο στη βουλή, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα Σερβίας, το οποίο ιδρύθηκε από τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, για πρώτη φορά στην ιστορία του δεν θα εκπροσωπηθεί στο κοινοβούλιο.

Πανηγυρισμοί και αντιδράσεις σε Βελιγράδι και Νόβι Σαντ

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν κεντρικούς δρόμους και πλατείες πόλεων σε όλη τη Σερβία. Κρατώντας σερβικές σημαίες, φώναζαν συνθήματα όπως «νίκη, νίκη» και «ελευθερία, ελευθερία», εκφράζοντας την ενθουσιώδη υποστήριξή τους στον θρίαμβο της «Φοιτητικής Λίστας».

Στο Βελιγράδι, δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία «Σλάβια», έναν χώρο που τα προηγούμενα δύο χρόνια αποτελούσε το επίκεντρο των φοιτητικών συγκεντρώσεων. Πολίτες εισήλθαν επίσης στον χώρο μπροστά από το προεδρικό μέγαρο, όπου για 16 μήνες κατασκήνωναν οι αποκαλούμενοι έμπιστοι του Βούτσιτς. Αφού απέσυραν τα μεταλλικά κιγκλιδώματα, διέλυσαν τις σκηνές τους, ενώ πυρπόλησαν και μία από αυτές. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο δεν παρενέβησαν, με τους πολίτες να αποχωρούν από το κέντρο της πόλης λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Οι πανηγυρισμοί επεκτάθηκαν και σε άλλες πόλεις, όπως το Νόβι Σαντ, όπου συνεχίστηκαν μετά τα μεσάνυχτα. Εκεί, ακτιβιστές του φοιτητικού κινήματος αφαίρεσαν από ένα κεντρικό κτίριο της πόλης ένα τεράστιο πανό που έφερε τη φωτογραφία του εγκληματία πολέμου Βόισλαβ Σέσελι και το μήνυμα: «Πατρίδα μας η Σερβία-Μητέρα μας η Ρωσία».

Η παραδοχή της ήττας από τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραδέχτηκε την ήττα του κυβερνώντος κόμματος, αναγνωρίζοντας δημόσια την εκλογική επικράτηση της «Φοιτητικής Λίστας». «Είναι σαφές ότι χάσαμε αυτές τις εκλογές», δήλωσε ο ίδιος, πριν από την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων από την Εκλογική Επιτροπή της Δημοκρατίας της Σερβίας (RIK).

Το αποτέλεσμα αυτό συνιστά ένα σοβαρό πλήγμα για έναν πολιτικό που βρέθηκε στην κορυφή της εξουσίας για περισσότερο από μία δεκαετία, αρχικά ως πρωθυπουργός και στη συνέχεια ως πρόεδρος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Βούτσιτς οικοδόμησε ένα σύστημα ισχυρής πολιτικής επιρροής, το οποίο πλέον αμφισβητείται ευθέως από το φοιτητικό κίνημα.

Το κίνημα που γεννήθηκε από τις διαδηλώσεις

Η «Φοιτητική Λίστα» αναδείχθηκε ως μια ισχυρή πολιτική δύναμη, έχοντας τις ρίζες της στις πανεπιστημιακές καταλήψεις και τις μαζικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά της διαφθοράς στη Σερβία. Το κίνημα αυτό κατάφερε να μετατρέψει την ευρεία κοινωνική δυσαρέσκεια σε εκλογική δύναμη, αμφισβητώντας ευθέως την κυριαρχία του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Εκπρόσωποι της «Φοιτητικής Λίστας» κάλεσαν τους υποστηρικτές τους να γιορτάσουν αξιοπρεπώς και να μην αντιδρούν σε προβοκάτσιες. Ο ακαδημαϊκός Ράντομιρ Σταϊτσιτς, μιλώντας εκ μέρους των φοιτητών σε συνέντευξη τύπου στην έδρα του κινήματος, επισήμανε: «Σήμερα ο λαός νίκησε τον φόβο και κέρδισε την ελευθερία του. Οι πολίτες διεκδίκησαν και κέρδισαν το δικαίωμα να είναι όλοι ισότιμοι απέναντι στο νόμο».

Η πρόκληση της διακυβέρνησης

Η Σερβία βρίσκεται πλέον μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, με την επικράτηση ενός κινήματος που γεννήθηκε από την αντίθεση στην προηγούμενη κυβέρνηση και την απαίτηση για θεσμική λογοδοσία. Η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο όπου τίθεται το ερώτημα κατά πόσο ένα τόσο ευρύ κίνημα μπορεί να μετατραπεί σε μια συνεκτική και αποτελεσματική κυβερνητική δύναμη, ικανή να διαχειριστεί τις προκλήσεις που ανακύπτουν.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit