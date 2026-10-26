Το 56ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου στην Καλαμπάκα

Η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του 56ου Πανελλήνιου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου της, το οποίο θα λάβει χώρα στην Καλαμπάκα. Οι εργασίες του συνεδρίου έχουν προγραμματιστεί για τις 30, 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου του 2026, στην αίθουσα «Νίτσα Λιάπη». Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου είναι «Δημοσιογραφία στην Περιφέρεια: Εργασιακό Περιβάλλον – Τοπική Ενημέρωση – Τοπική Ανάπτυξη».

Στόχοι και θεματικές ενότητες

Ο βασικός στόχος του 56ου Πανελλήνιου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου είναι η ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου και της αξίας που φέρει ο επαγγελματίας δημοσιογράφος, καθώς και τα Περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης, στην πληροφόρηση των πολιτών που διαβιούν στην Περιφέρεια. Αυτή η ανάδειξη θα επιτευχθεί μέσα από μια σειρά εισηγήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, έγκριτοι επιστήμονες, πανεπιστημιακοί και δημοσιογράφοι θα παρουσιάσουν τις απόψεις και τις μελέτες τους. Παράλληλα, προβλέπεται η διεξαγωγή γόνιμου διαλόγου, ο οποίος αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω κατανόηση και ενίσχυση του ρόλου της δημοσιογραφίας στην περιφερειακή ανάπτυξη και ενημέρωση.

Στήριξη και συνδιοργάνωση του συνεδρίου

Το συνέδριο της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου πραγματοποιείται με την ενεργή στήριξη της Βουλής των Ελλήνων, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του θεσμού. Επιπλέον, τελεί υπό την αιγίδα σημαντικών κυβερνητικών φορέων, όπως τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού.

Την αιγίδα συμπληρώνει και η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, προσδίδοντας επιπλέον κύρος στις εργασίες. Ως συνδιοργανωτές του συνεδρίου συμμετέχουν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, καθώς και το Επιμελητήριο Τρικάλων, ενισχύοντας τον τοπικό χαρακτήρα και την οργανωτική του βάση.

Ευρύ κοινό και παράλληλες δράσεις

Το 56ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο αποτελεί ένα σημαντικό ειδησεογραφικό γεγονός, το οποίο αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και των δημοσιογράφων – μελών της Ένωσης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η διοργάνωση αυτή προβλέπεται να έχει ευρύτατη πανελλαδική προβολή και να προσφέρει πολλαπλά οφέλη στον τόπο διεξαγωγής του.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ανοιχτή όχι μόνο για τους δημοσιογράφους, αλλά και για φοιτητές, μαθητές και όλους τους πολίτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες. Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, έχει προγραμματιστεί ενημέρωση από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και παρουσίαση εργασιών από μαθητές Σχολείων της Καλαμπάκας.

Προβολή τοπικών θεμάτων και αναπτυξιακών δυνατοτήτων

Μία καθιερωμένη πρακτική της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου είναι να παρέχει βήμα και λόγο σε φορείς της περιοχής όπου διεξάγεται το συνέδριο. Αυτό θα συμβεί και στην Καλαμπάκα, δίνοντας τη δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να ενημερώσουν, να αναδείξουν και να προβάλουν διάφορα τοπικά θέματα.

Ειδικότερα, θα δοθεί έμφαση σε έργα, προοπτικές και δυνατότητες που αφορούν τον οικονομικό, τον επιχειρηματικό, τον πολιτιστικό και τον τουριστικό τομέα της περιοχής. Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι να αναδειχθεί κάθε ιδιαίτερο τοπικό έργο και δράση, που χαρακτηρίζει τη φυσιογνωμία και την ταυτότητα της συγκεκριμένης περιοχής, ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη και προβολή.

Υποστηρικτές και χορηγοί

Το 56ο Πανελλήνιο Δημοσιογραφικό Συνέδριο απολαμβάνει την ευγενική υποστήριξη της ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην υλοποίησή του. Η διοργάνωση ενισχύεται επίσης από ένα ευρύ φάσμα χορηγών.

Μεταξύ των χορηγών συγκαταλέγονται η ΔΕΗ, η HELLENiQ ENERGY και η SEAJETS. Τη λίστα των υποστηρικτών συμπληρώνουν το ξενοδοχείο «Orfeas Hotel», το Meteoron Panorama Restaurant, το Polyzos Restaurant, το VIP METEORA TOURS και το CATERING ΤΣΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, διασφαλίζοντας την επιτυχή διεξαγωγή του συνεδρίου.

Με πληροφορίες από: Enikos