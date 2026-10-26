Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Άγιο Δημήτριο και οι ευχαριστίες για τη Μονή Σινά – Νέος κύκλος περιοδειών στη βόρεια Ελλάδα

Με την παρουσία του στον δήμο Αγίου Δημητρίου ξεκίνησε την εβδομάδα του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρακολούθησε τη θεία λειτουργία στον ομώνυμο ιερό ναό. Η επίσκεψη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κυβερνητικής κινητικότητας, η οποία περιλαμβάνει τόσο διεθνείς επαφές όσο και εσωτερικές συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος απηύθυνε ευχαριστήρια και συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό για τις ενέργειες της κυβέρνησης σχετικά με τη Μονή Σινά και τα κειμήλια.

Η επίσκεψη στον Άγιο Δημήτριο και η θεία λειτουργία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε σήμερα, 26 Οκτωβρίου 2026, στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Δημητρίου Αττικής, καθώς ο δήμος γιορτάζει τον πολιούχο του. Τη θεία λειτουργία τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα. Ο πρωθυπουργός συνοδευόταν από τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Μετά το τέλος της λειτουργίας, ο πρωθυπουργός περπάτησε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, η οποία σήμερα εορτάζει τα «Δημήτρια». Εκεί είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον κόσμο και να ανταλλάξει ευχές. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσφώνησε επίσης ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου, Στέλιος Μαμαλάκης.

Τα συγχαρητήρια για τη Μονή Σινά και τα κειμήλια

Στο πλαίσιο της προσφώνησής του, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ. Μακάριος, εκπροσωπώντας το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ελλαδική Εκκλησία, εξέφρασε θερμά συγχαρητήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα συγχαρητήρια αφορούσαν το αποτέλεσμα που έφερε ο ίδιος και η κυβέρνηση στο θέμα της Μονής Σινά και των κειμηλίων στη βόρεια Ελλάδα. Ο Αρχιεπίσκοπος καλωσόρισε τον πρωθυπουργό και εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχη, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, καθώς και εκ μέρους της ομογένειας της Αυστραλίας, η οποία ξεπερνά το ένα εκατομμύριο Ορθοδόξων Ελλήνων πιστών.

Ο κ. Μακάριος τόνισε τη σημασία της σύμβασης που συνυπογράφηκε σε συνεργασία με το Αιγυπτιακό κράτος, με στόχο τη διάσωση του αρχαιότερου μοναστικού εγκαθιδρύματος στον κόσμο, της Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Χαρακτήρισε το μοναστήρι ως πιο παλιό και από το Άγιο Όρος, «ό,τι πολυτιμότερο έχουμε». Επίσης, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση κατάφερε να διευθετήσει μια μεγάλη και πολυετή εκκρεμότητα, ώστε το μοναστήρι του Σινά να αποκτήσει τη δική του υπόσταση και να κατοχυρώσει τα εκκλησιαστικά και μοναστικά του δικαιώματα. Αυτή η πρωτοβουλία χαρακτηρίστηκε εθνικής σημασίας για την προστασία του Ορθόδοξου προπυργίου.

Παράλληλα, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε και στον επαναπατρισμό των 48 κειμηλίων από τη Βουλγαρία, επισημαίνοντας τη συμβολή των κρατικών ενεργειών σε αυτό το θέμα.

Ο νέος κύκλος περιοδειών στη βόρεια Ελλάδα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την παρουσία του στον Άγιο Δημήτριο, ανοίγει έναν νέο κύκλο περιοδειών, με επίκεντρο τη βόρεια Ελλάδα. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Κιλκίς και ακολούθως στη Θεσσαλονίκη.

Στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός θα παραμείνει για τις εκδηλώσεις και τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί τα Βριλήσσια την προηγούμενη Παρασκευή, στο πλαίσιο των επαφών του με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολίτες.

Διεθνείς επαφές και εσωκομματική κινητικότητα

Ο πρωθυπουργός επέστρεψε πρόσφατα από το Ριάντ, όπου είχε συνομιλίες με τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Στην ατζέντα των συζητήσεων τέθηκαν η κρίση στη Μέση Ανατολή, η ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ, οι επιθέσεις των Χούθι, καθώς και οι τιμές του πετρελαίου. Η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει ζωντανό τον στρατηγικό δίαυλο με το Βασίλειο, έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς την ελληνική συστοιχία Patriot, η οποία παραμένει ανεπτυγμένη εκεί από το 2021. Για αυτή την κίνηση, η ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε εκ νέου θερμές ευχαριστίες.

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πυκνώνει τις κατ’ ιδίαν επαφές του στο Μέγαρο Μαξίμου. Συναντάται με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από όλες τις περιφέρειες, εστιάζοντας σε εκείνους που δεν κατέχουν κυβερνητικά αξιώματα ή έχουν διατελέσει υπουργοί στο παρελθόν. Οι συναντήσεις αυτές έχουν ως στόχο να καταγράψει τον παλμό της βάσης του κόμματος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos