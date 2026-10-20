Η κυβέρνηση Μελόνι ενέκρινε μέτρα κατά των βίαιων διαδηλώσεων

Η κυβέρνηση της Ιταλίας, υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, ενέκρινε πρόσφατα μια νέα δέσμη μέτρων που αποσκοπούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τυχόν νέων βίαιων κινητοποιήσεων στη χώρα. Το νομοθετικό αυτό διάταγμα, το οποίο αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ, έρχεται ως απάντηση σε περιστατικά που έχουν σημειωθεί στο Μιλάνο και σε άλλες ιταλικές πόλεις, με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Νέο αδίκημα και αυστηρές ποινές

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Ιταλίδας πρωθυπουργού, προβλέπεται η θέσπιση ενός νέου αδικήματος, το οποίο ορίζεται ως η βίαιη συμμετοχή σε διαδήλωση. Η Τζόρτζια Μελόνι εξήγησε αναλυτικά, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματός της, ότι αν κατά τη διάρκεια μιας πορείας, κάποιος, μαζί με πέντε ή περισσότερα άτομα, αρχίσει να πετάει αντικείμενα όπως πέτρες ή μπαστούνια, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, κινδυνεύει με σοβαρές κυρώσεις.

Οι προβλεπόμενες ποινές για το συγκεκριμένο αδίκημα είναι ιδιαίτερα αυστηρές, καθώς μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα πέντε χρόνια φυλάκισης, συνοδευόμενες από ένα σημαντικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ. Επιπλέον, οι ποινές αυτές αυξάνονται περαιτέρω σε περιπτώσεις όπου το πρόσωπο του δράστη ήταν καλυμμένο ή αν προκάλεσε τραυματισμό σε κάποιο άτομο. Αντίστοιχα, προβλέπονται αυξημένες ποινές και για την ομαδική πρόκληση καταστροφών, αναδεικνύοντας την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη βία.

Η αρχή «όποιος ευθύνεται, πληρώνει»

Παράλληλα με την καθιέρωση του νέου αδικήματος, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης τόνισε την εφαρμογή μιας απλής αλλά θεμελιώδους αρχής: «όποιος ευθύνεται για τα σπασμένα, πληρώνει». Αυτή η αρχή επεκτείνεται και στην περίπτωση που για τις καταστροφές ευθύνεται ένας ανήλικος, οπότε την οικονομική ευθύνη της αποκατάστασης αναλαμβάνουν οι γονείς του, ενισχύοντας την αίσθηση ευθύνης.

Η πρωθυπουργός Μελόνι διευκρίνισε επίσης τον πρακτικό τρόπο εφαρμογής αυτής της αρχής. Σε περίπτωση καταστροφής δημοσίων αγαθών, όπως υποδομές ή δημόσια κτίρια, ο νομάρχης θα αποστέλλει τον λογαριασμό για τις ζημιές απευθείας στο σπίτι του υπευθύνου. Αντίστοιχα, σε περίπτωση καταστροφής ιδιωτικών αγαθών, ο ιδιοκτήτης θα έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στον δικαστή, ο οποίος και θα εκδίδει απόφαση άμεσης πληρωμής για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη.

Επέκταση προληπτικών προσαγωγών

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο των νέων μέτρων αφορά την πρακτική της προληπτικής προσαγωγής υπόπτων πριν από διαδηλώσεις. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι αυτή η πρακτική, η οποία εφαρμόζεται για την πρόληψη επεισοδίων, θα επεκταθεί πλέον και στα ανήλικα άτομα. Αυτή η διεύρυνση των προληπτικών μέτρων στοχεύει στην περαιτέρω αποτροπή βίαιων επεισοδίων και στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας, καλύπτοντας ένα ευρύτερο φάσμα πιθανών εμπλεκομένων.

Το μήνυμα της πρωθυπουργού για την εγκληματικότητα

Η Τζόρτζια Μελόνι θέλησε να είναι απολύτως σαφής ως προς την αμετάκλητη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοιου είδους ενέργειες. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική ιδέα, καμία κοινωνική δυσκολία, ούτε οποιαδήποτε μορφή αντιπολίτευσης που να μπορεί να δικαιολογήσει την καταστροφή ενός καταστήματος με σκοπό την κλοπή εμπορεύματος. Η πρωθυπουργός τόνισε ότι τέτοιες πράξεις δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Η πρωθυπουργός υπογράμμισε με έμφαση ότι πίσω από κάθε βιτρίνα καταστήματος βρίσκεται μια οικογένεια που επένδυσε τις θυσίες μιας ολόκληρης ζωής, καθώς και εργαζόμενοι που κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι εξαιτίας τέτοιων πράξεων. Τόνισε επίσης ότι οι πολίτες έχουν αναφαίρετο δικαίωμα να ζήσουν στην πόλη τους χωρίς φόβο και ανασφάλεια. «Δεν υπάρχει τίποτα το επαναστατικό στο να κλέβεις και να καταστρέφεις. Η κλοπή και η καταστροφή δεν αποτελεί διαμαρτυρία, μιλάμε για εγκληματικότητα. Και η απάντηση του κράτους πρέπει να είναι αποφασιστική», κατέληξε η Τζόρτζια Μελόνι, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki